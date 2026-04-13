Golpe de suerte en Virasoro: un correntino ganó más de 700 millones en el Quini 6

La suerte volvió a sonreír a la provincia de Corrientes en el sorteo número 3.364 del Quini 6, realizado este domingo 12 de abril. Un apostador de la localidad de Gobernador Virasoro se alzó con un premio multimillonario tras acertar los seis números de la modalidad "La Segunda", transformándose en uno de los tres nuevos millonarios que dejó la jornada.

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El ganador correntino se hizo acreedor de una suma exacta de $713.630.458. La boleta de la fortuna fue confeccionada en la Agencia N° 662, situada en la calle Lavalle 2493 de la mencionada ciudad. Los números que le cambiaron la vida fueron: 03 - 08 - 17 - 18 - 32 - 42.

Una coincidencia insólita en Santa Fe

El sorteo de anoche tuvo una particularidad estadística poco común. Además del ganador correntino, otros dos jugadores acertaron la misma combinación en la modalidad "La Segunda".

Lo curioso es que ambos ganadores restantes pertenecen a la localidad de Esperanza, Santa Fe, y realizaron sus apuestas en la misma agencia, ubicada en calle Simón Iriondo al 2900.

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De esta manera, el pozo total se distribuyó entre los tres afortunados, quienes ahora deberán iniciar los trámites para el cobro de sus premios, que sufrirán los descuentos de ley correspondientes por impuestos a los juegos de azar.