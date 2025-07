Gustavo Sáenz sobre las vacaciones de invierno en Salta: "Bajó un 50% el turismo"

Perfil Redacción NEA

El gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, aseguró que la cantidad de visitantes durante las vacaciones de invierno se redujo “a la mitad”.

“Hay poca gente, ha bajado muchísimo. La gente no ha salido o ha salido al exterior”, expresó el mandatario en declaraciones a Radio Rivadavia difundidas por NA.

Además aclaró que “dentro del marco de las estadísticas del norte (Salta) es la provincia que mayor cantidad de turistas ha recibido”, aunque admitió que el turismo cayó “a la mitad” de 2024 a 2025.

“Dentro de lo que es el PBI de nuestra provincia, el turismo es fundamental”, recalcó Sáenz.

Caída del consumo

Sáenz advirtió también que “ha bajado muchísimo el consumo” y que “está cayendo drásticamente el empleo, sobre todo acá en el norte”.

“Esperemos que se equilibre todo esto. Yo apuesto a que le vaya bien al Gobierno y al plan económico porque en definitiva nos irá bien a todos los argentinos”, enfatizó.

“Excelente relación con el presidente”

El mandatario afirmó que tiene “una excelente relación con el presidente y con todo su equipo económico”.

“No venimos a descubrir quién es Milei. Milei es así, lo conocimos en campaña y ahora gobernando. Él dice lo que siente, no tiene filtro y dependerá de cada uno aceptarlo o no aceptarlo”, aseveró.

“El otro día dijo que los gobernadores eramos unos perversos porque aumentábamos los impuestos. Yo le mandé un mensaje diciendo que no era un perverso sino que estaba bajando los impuestos con mucho sacrificio”, recordó.

Sáenz dijo que “en muchas cosas” está en “absoluto desacuerdo” con Milei y que las manifiesta “siempre en el marco del respeto y del diálogo”.

“Más los que tenemos responsabilidad en la función pública. No podemos darnos el lujo de no hablar más con el presidente. Y el presidente no puede darse el lujo de no hablar más con los gobernadores”, señaló.

Garrahan y presupuesto universitario

Sobre cómo actuarán los diputados de su fuerza política en la sesión que tiene prevista la oposición para tratar la emergencia pediátrica en el Hospital Garrahan y el presupuesto universitario, Sáenz concluyó: “Tenemos que poner voluntad. No se trata de una pulseada entre el presidente y los gobernadores. Se trata de ceder en lo que se puede sin el oportunismo de algunos que ven que estamos de elecciones y que hay que llamar a la Cámara de Diputados y Senadores todas las semanas a plantear temas que realmente incomodan y que pueden perjudicar”.