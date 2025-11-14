Javier Milei en Corrientes proyectó a la Argentina como "primera potencia mundial en 20 años"

El presidente Javier Milei cerró su participación en el 12° Congreso de Economía Regional organizado por la Fundación Club de la Libertad en Corrientes, donde reafirmó su compromiso con el modelo de la libertad y la desregulación económica.

Ante un auditorio de economistas, empresarios y legisladores, el jefe de Estado celebró la firma de un importante hito comercial. "Hoy acaba de firmarse el acuerdo bilateral comercial con los Estados Unidos. Así es que, como verán, estamos fuertemente comprometidos en hacer grande la Argentina nuevamente”, afirmó.

Inversiones millonarias y reformas clave

Milei indicó que el país tuvo anuncios de inversión por más de 100.000 millones de dólares durante el último año, destacando la inyección de capital en áreas estratégicas:

Oil & Gas: mencionó la reciente inversión de YPF y ENI por $30.000 millones de dólares , proyectando que la balanza comercial del sector alcanzará los $50.000 millones hacia 2031.

Minería: resaltó el potencial de generar un millón de puestos de trabajo en proyectos de cobre, oro, litio y tierras raras. En este marco, anunció el envío del proyecto de "periglaciares" al Congreso para devolver a las provincias la potestad de determinar su propia zona, destrabando proyectos.

Tecnología: mencionó la inversión de OpenAI y el objetivo de convertir a Argentina en un hub mundial de la Inteligencia Artificial ( IA ), lo que acortaría el camino del crecimiento económico.

Sector Nuclear: Anunció que Argentina ha decidido reinsertarse en el mundo en materia nuclear, con la explotación de uranio y el desarrollo de SMR.

El mandatario también detalló el paquete legislativo enviado a las Sesiones Extraordinarias, incluyendo el Presupuesto 2026, una ley colchón para revertir la carga de la prueba del fisco y un paquete tributario para “bajarle los impuestos a los argentinos”, previendo una devolución de $500.000 millones de dólares en reducción de impuestos hasta 2031.

Proyección y cierre de la "noche populista"

En materia laboral, el Presidente sostuvo que es necesario modernizar las leyes laborales para corregir el problema de la informalidad. "Cualquier persona que mire los números del mercado laboral y vea que el 50% está en la informalidad, no puede decir que se pierden derechos”, sentenció.

Milei proyectó el futuro económico del país con optimismo, impulsado por la desregulación y la IA:

"De mantener este rumbo, en 10 años nos vamos a parecer a España, en 20 años a Alemania, en 30 años a Estados Unidos y en 40 años vamos a ser la primera potencia mundial. Sin embargo, con la Inteligencia Artificial podríamos parecernos a España en 5 años, Alemania en 10, a Estados Unidos en 15 y la primera potencia mundial en 20 años".

Finalmente, el mandatario hizo una reflexión política, celebrando el resultado de las últimas elecciones: “Estamos cerrando la noche populista. Ganamos las elecciones y entramos en el camino de la Argentina grande”.