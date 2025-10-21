Pampa del Infierno: tres delincuentes encapuchados redujeron a una empleada y robaron armas de una vivienda

Un violento robo ocurrió este martes en la localidad de Pampa del Infierno, cuando tres hombres encapuchados irrumpieron en una vivienda ubicada sobre la Ruta Nacional Nº 16 y sometieron a una empleada doméstica, a quien golpearon y maniataron antes de escapar con varias armas de fuego propiedad del dueño de la casa.

El hecho ocurrió cerca de las 10:45, frente a la estación de servicio Shell, en una propiedad perteneciente a la familia Bosch Saorín, que al momento del asalto no se encontraba en la provincia. La víctima, identificada con las iniciales S.M.R. (38), relató que fue sorprendida por tres sujetos armados con el rostro cubierto, quienes la redujeron apenas ingresó al domicilio para iniciar su jornada laboral.

Los delincuentes revisaron cada habitación y sustrajeron varias armas de fuego registradas a nombre del propietario del inmueble. Luego, se dieron a la fuga en un automóvil color gris, sin que la víctima pudiera precisar su marca, modelo o matrícula.

Tras lograr liberarse, la mujer pidió ayuda a vecinos de la zona, quienes alertaron a la Comisaría local. Minutos después, arribaron al lugar el Comisario Inspector José Luis Gómez, Supervisor de Zona XIV, y efectivos de la División Investigaciones Complejas Interior Charata, encabezados por el Subcomisario Nicolás Barrios.

La Fiscalía de turno ordenó la intervención del Gabinete Científico del Poder Judicial de Sáenz Peña, que realizó peritajes en la escena, y dispuso operativos de control sobre la Ruta 16 y caminos rurales para dar con los responsables. También se incorporó a la División Investigaciones Complejas de Sáenz Peña para rastrear posibles cámaras de seguridad o testigos que permitan reconstruir el recorrido de los asaltantes.

Fuentes oficiales confirmaron que la víctima no sufrió heridas graves, aunque permanece bajo observación médica. El caso fue caratulado como “supuesto robo con privación ilegítima de la libertad”, y no se descarta que los delincuentes hubieran actuado con información previa sobre las condiciones de la vivienda y la ausencia de los dueños.