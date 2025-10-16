Pases a planta en Chaco: Zdero anunció un plan para regularizar a trabajadores de la salud

El gobernador Leandro Zdero presentó este jueves un plan de pases a planta y regularización del personal del Ministerio de Salud Pública, acompañado por el ministro de Salud, Sergio Rodríguez, y la secretaria general de la Gobernación, Carolina Meiriño. La medida se enmarca dentro del programa de normalización del empleo público impulsado por el Ejecutivo provincial y busca dar estabilidad a trabajadores con más de una década de precarización, así como a quienes fueron contratados durante la pandemia.

“Estamos garantizando un procedimiento transparente para la regularización y el pase a planta efectivo, de manera justa y conforme a derecho, cambiando las prácticas irregulares que existían en esta provincia”, sostuvo Zdero durante el anuncio.

El mandatario explicó que los pases a planta se realizarán de forma progresiva, en función de las vacantes disponibles y la factibilidad presupuestaria, priorizando las necesidades del sistema sanitario. “Este procedimiento se hará de forma responsable, cumpliendo con la ley y con el compromiso asumido por nuestro gobierno”, agregó, junto al secretario coordinador de gabinete, Livio Gutiérrez, el secretario de Asuntos Estratégicos, Marcos Resico, y el Dr. Gerardo Delgado, quien fue presentado como nuevo coordinador de los Operativos de Abordaje Territorial del Ministerio de Salud.

“Cumplimos con la palabra y con los trabajadores de la salud”

Por su parte, el ministro Rodríguez celebró el inicio del proceso de regularización y remarcó que se trata de una promesa cumplida. “Estamos felices de poder anunciar el cumplimiento de las promesas hechas desde el comienzo. La precarización laboral no contribuye al buen funcionamiento de los ministerios; por eso trabajamos en una reorganización meticulosa basada en la disponibilidad real de recursos humanos”, indicó.

Rodríguez precisó que durante los últimos 18 meses se llevó adelante un relevamiento exhaustivo para conocer la situación de los trabajadores y generar vacantes conforme a la ley. “Vamos a cumplir con lo prometido, estableciendo bases sólidas no solo para la regularización actual, sino también para mejorar en el futuro las condiciones laborales del personal de salud”, afirmó.

El proceso incluirá concursos y evaluaciones de perfiles profesionales, adaptadas a las necesidades sanitarias de cada área. “Vamos a cumplir con la ley y con un compromiso que asumió este gobierno, priorizando a quienes durante años sostuvieron el sistema en momentos difíciles”, enfatizó el funcionario.

“Queremos que nadie entre por la ventana”

En tanto, la secretaria general de la Gobernación, Carolina Meiriño, destacó que la medida responde al compromiso asumido por Zdero durante la apertura de las sesiones legislativas de 2025. “Desde que iniciamos nuestro gobierno, ordenamos cada uno de los ministerios con responsabilidad y transparencia. Ese orden nos permitió generar vacantes en salud, que ahora serán cubiertas respetando el presupuesto y las necesidades del sistema”, explicó.

“Queremos que nadie entre por la ventana, sino conforme a sus condiciones y al trabajo que vienen prestando desde hace muchísimo tiempo”, concluyó Meiriño, al destacar que la regularización laboral busca poner fin a años de precarización dentro del sistema sanitario chaqueño.