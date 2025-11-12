Prisión preventiva para 7 hombres acusados de integrar una banda que vendían dólares falsos en Recoleta

El juez nacional en lo Penal Económico N°10, Marcelo Aguinsky, procesó con prisión preventiva a siete hombres acusados de “ingresar dólares falsos” desde Paraguay y “venderlos ilegalmente en bares o confiterías del barrio porteño de Recoleta”.

“Ley antimafia”

Todos están imputados como supuestos “coautores de asociación ilícita y lavado de activos -agravados por considerar esas conductas incluidas en los términos de las previsiones de la “ley antimafia”-, contrabando y falsificación de moneda”, informó el sitio Fiscales.gob.ar

Además decretó “embargos por 355 millones de pesos a cada uno de los procesados y el dictado de la falta de mérito respecto de un octavo hombre imputado”.

Imputación

El magistrado consideró que los imputados intervinieron y formaron una organización criminal “con roles definidos y distintas jerarquías”, que se dedicó “a cometer delitos vinculados con el contrabando de importación de dólares estadounidenses falsificados, provenientes de la República del Paraguay, con el fin de comercializar los mismos en el mercado ilegal a cambio de dinero y a un precio que ronda en el 30% del valor nominal de cada billete de dólar apócrifo, reteniendo para sí, cada uno de los integrantes de la banda, un porcentaje de dinero en concepto de comisión, de acuerdo con el aporte brindado a la organización criminal”.

También agregó que “el dinero obtenido a partir de la actividad ilegal sería puesto en circulación en el mercado a fin de darle apariencia de licitud”.

El caso

La investigación se inició abril de este año tras una denuncia anónima ante la Dirección General de Articulación Operacional e Investigaciones de la PFA, “en la que se indicaba que un ciudadano argentino-paraguayo traía dólares estadounidenses falsificados desde la República del Paraguay para venderlos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y otras provincias”.

Luego de que se designara a un “agente revelador” para “simular la compra de los dólares falsos” se contactó a los sospechosos “para coordinar una operación de compra de los billetes apócrifos e identificar fehacientemente a los imputados, incautar bienes y recolectar pruebas para realizar un peritaje con el objetivo de determinar el origen y la autenticidad de las divisas obtenidas”, precisó el sitio Fiscales.gob.ar

Así “se concretaron tres operaciones de compraventa de divisas falsas por un total de 15.000 dólares. La primera fue el 4 de septiembre por 3.700 dólares; la segunda, al día siguiente, por 6.300 dólares; y la tercera, el 17 de octubre pasado, por 5.000 dólares”.

“En la pesquisa se determinó que por cada billete falso de 100 dólares que vendían, los imputados cobraban un 30 por ciento de su valor nominal y retenían un porcentaje en concepto de ´comisión´, de acuerdo con el aporte brindado a la organización criminal”, detalló el sitio.

"Dólares falsos"

Los billetes fueron peritados por la División Scopometría de la Superintendencia de Investigaciones Federales de la PFA, que determinó que eran “falsos” y que ostentaban “diferencias en cuanto al soporte, sistemas de impresión y las medidas de seguridad”.

Luego el fiscal Emilio Guerberoff le solicitó al juez Aguinsky la realización de una cuarta operación que tuviera como objeto la detención de los sospechosos por lo que “se pactó un nuevo encuentro el 22 de octubre para el que el agente revelador compraría el equivalente a 45.000 dólares en billetes falsos”.

Se practicaron 12 allanamientos simultáneos en un bar de Recoleta y distintos domicilios de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y de la provincia de Buenos Aires, en el que resultaron apresadas seis personas y se incautaron 44.600 dólares apócrifos y 12 millones de pesos.