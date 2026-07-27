“Si hubieran actuado, hoy estaría vivo”: la denuncia de la madre de Agustín Pintos

La madre de Agustín Pintos, el joven de 21 años que murió tras recibir un disparo en Villa Forestación, reclamó la pena máxima para las cuatro personas detenidas y pidió que dejen de permanecer alojadas en dependencias policiales para ser trasladadas a una cárcel.

Durante una manifestación acompañada por familiares, amigos y vecinos, Magdalena Pinto también reveló que presentó una denuncia contra un comisario y otros agentes de la Comisaría Segunda de Barranqueras, a quienes acusó de haber perseguido y agredido a su hijo en episodios anteriores al homicidio.

“Queremos justicia y la pena máxima para todos los detenidos. No queremos que estén en comisarías, sino que vayan a la cárcel y cumplan allí su condena”, expresó la mujer en declaraciones a Radio Libertad.

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La denuncia contra integrantes de la Policía del Chaco

Magdalena Pinto se presentó este lunes ante el Órgano de Control Institucional (OCI) de la Policía del Chaco, donde denunció al comisario Hernán Rodríguez por un supuesto episodio ocurrido cuando Agustín se encontraba detenido.

Según relató, el funcionario policial habría golpeado al joven y permitido que otros agentes lo agredieran con el objetivo de obligarlo a firmar una denuncia por lesiones leves. La presentación también incluyó acusaciones por presuntas persecuciones realizadas por móviles policiales cuando Pintos se trasladaba hacia su trabajo.

“Siempre lo perseguían. El patrullero lo seguía cuando se iba a trabajar y por todos lados. No sé qué problema tenían contra mi hijo. Si la comisaría hubiera hecho algo, capaz que hoy estaba vivo”, cuestionó.

Las acusaciones deberán ser evaluadas por el organismo encargado de investigar administrativamente la conducta de los agentes provinciales. Hasta el momento, no se comunicaron oficialmente imputaciones ni sanciones contra el personal señalado por la familia.

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“Le dispararon en las piernas y después en la cabeza”

Al reconstruir el ataque ocurrido durante la noche del 19 de julio, Magdalena sostuvo que su hijo se encontraba en la casa de su suegra cuando llegaron sus agresores.

De acuerdo con su relato, primero le dispararon en las piernas y el joven intentó refugiarse dentro de la vivienda. “Mi hijo se fue hacia un costado, quiso meterse adentro y ahí lo mataron de un tiro en la cabeza”, afirmó.

Agustín Pintos fue trasladado de urgencia al Hospital Julio C. Perrando, donde ingresó con una herida de arma de fuego en la región frontal de la cabeza y otra lesión en el muslo derecho. Permaneció internado en estado crítico hasta que los médicos confirmaron su fallecimiento, cerca de las 22.30, como consecuencia de un shock neurogénico.

En la vivienda estaban presentes familiares de la pareja de la víctima, algunos de los cuales habrían declarado ante los investigadores encargados de reconstruir lo sucedido.

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Los conflictos que precedieron al homicidio

La madre explicó que Agustín conocía desde hacía tiempo a varias de las personas investigadas y que incluso había mantenido una relación de amistad con algunas de ellas. Sin embargo, aseguró que con el paso del tiempo comenzaron los enfrentamientos, las denuncias cruzadas y los episodios violentos.

Según señaló, la familia había instalado cámaras de seguridad en su vivienda para registrar los movimientos en el sector y demostrar que el joven no hostigaba ni amenazaba a sus vecinos.

Magdalena también mencionó un incidente anterior en el que presuntamente intentaron atacar a su hijo con un arma blanca y le arrojaron gas pimienta. Pese a la existencia de testigos, sostuvo que Agustín terminó detenido y que no se tomaron medidas contra las demás personas involucradas.

Cuatro detenidos y una investigación con versiones enfrentadas

La causa se encuentra a cargo del Equipo Fiscal N°15, conducido por la fiscal María Candela Valdez. Los primeros detenidos fueron Florencio Omar Mereles, de 36 años; Miguel Ángel Silva, de 57; y Juan Gabriel Castillo, de 25.

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Cuatro días después se produjo un giro en el expediente con la detención de M. C. S., de 27 años, quien inicialmente se había presentado como denunciante y había acusado a Pintos de disparar contra ella y su pareja.

La mujer quedó detenida en una causa provisoriamente caratulada como supuesto homicidio agravado por el uso de arma de fuego. La Fiscalía intenta establecer ahora la participación que habría tenido cada uno de los cuatro sospechosos.

Desde el inicio de la investigación surgieron relatos contrapuestos. M. C. S. declaró que estaba junto a su pareja cuando supuestamente fueron interceptados por Pintos, quien habría efectuado dos disparos que no llegaron a impactarlos.

Otra testigo, en cambio, aseguró que circulaba en motocicleta con Agustín cuando fueron interceptados por la ahora detenida y un hombre armado. De acuerdo con esa versión, el acompañante habría intentado dispararle al joven, pero el arma no se accionó.

En el escenario del ataque, los peritos encontraron manchas de sangre y una vaina servida. Además, se realizaron pruebas de dermotest, se secuestraron prendas de vestir y se recopilaron imágenes de cámaras de seguridad que serán analizadas para establecer la secuencia del enfrentamiento.

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El pedido de la familia: “Que no haya otro Agustín”

Magdalena afirmó que recibió información acerca del avance de la causa y de la posibilidad de que se soliciten penas de prisión perpetua para algunos de los acusados. Sin embargo, la calificación legal definitiva dependerá de las pruebas incorporadas, las imputaciones formuladas por la Fiscalía y las posteriores resoluciones judiciales.

La mujer recordó que Agustín dejó a sus padres, dos hermanas, su pareja y un hijo de 4 años. “Quedó desamparado”, lamentó al referirse al niño.

La familia adelantó que continuará realizando presentaciones ante la Fiscalía y diferentes organismos para exigir el esclarecimiento del homicidio. También convocó a vecinos y organizaciones a acompañar el reclamo de justicia.

“Pedimos que esto no quede impune, porque todos son cómplices. Queremos la pena máxima para todos y que no haya otro Agustín Pintos”, concluyó.