Agroindustria: cuando la restricción se convierte en ventaja

Hasta hace poco tiempo, palabras como eficiencia, resiliencia y adaptación climática recién empezaban a instalarse en la conversación global sobre el futuro del sistema alimentario. En Argentina, en cambio, no son conceptos nuevos: son una realidad con la que el sector convive desde hace años.

En un país donde el debate público suele girar en torno a la inflación, las crisis cambiarias, la inestabilidad política y la volatilidad macroeconómica, surgió una generación de startups que se construyó bajo restricción, no bajo abundancia. Esa combinación derivó en algo particular: un país que reúne un sector agropecuario de clase mundial, capacidades científicas sólidas, productores sofisticados y startups que resuelven problemas concretos del sistema agroalimentario.

Esta combinación cobra cada vez más relevancia en una industria que empieza a alejarse de la lógica de "crecer a cualquier costo" para priorizar herramientas de valor real y accesibles. Después de superar los USD 56.000 millones de inversión global en 2021, el sector agrifoodtech atravesó una corrección fuerte a medida que el capital de riesgo se volvió más selectivo.

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Hoy, los inversores priorizan la comercialización, la unidad económica, la escalabilidad y la adopción real por sobre el crecimiento a cualquier precio — un escenario que favorece a los ecosistemas capaces de generar innovación eficiente en capital y con fundamentos comerciales sólidos. Ahí es exactamente donde Argentina se destaca.

La restricción se convirtió en ventaja

Varias de las ventajas de Argentina son difíciles de replicar. El país sigue siendo uno de los mayores exportadores agrícolas del mundo — especialmente en soja, maíz, trigo y carne — con un sistema productivo sofisticado y un profundo conocimiento agronómico. Sus productores fueron pioneros en la siembra directa a gran escala décadas antes de que la agricultura regenerativa se volviera tendencia global, y organizaciones como AAPRESID ayudaron a convertir a la Argentina en uno de los sistemas de agricultura de conservación más avanzados del planeta.

La base científica es igual de relevante: Argentina, a través de la empresa Bioceres, desarrolló el primer trigo transgénico tolerante a la sequía aprobado en el mundo, consolidando su rol en la agricultura resiliente al clima y en las ciencias de los cultivos.

Pero quizás la ventaja más subestimada del ecosistema es el talento. Años de inflación, controles de capital y volatilidad regulatoria obligaron a los founders a desarrollar disciplina operativa y capacidad de adaptación desde el primer día. La generación de emprendedores que surgió de ese contexto comparte un perfil cada vez más alineado con lo que hoy priorizan los inversores globales: ingresos tempranos, clientes productores reales y ambición internacional desde el origen.

El ecosistema agrifoodtech argentino también está generando infraestructura y plataformas digitales diseñadas en base a cómo trabajan realmente los productores. Empresas como Auravant, Eiwa y SIMA digitalizan flujos agronómicos, ensayos de campo y decisiones a nivel de finca, mientras que startups como DeepAgro aplican inteligencia artificial para optimizar la protección de cultivos y reducir el uso de agroquímicos mediante tecnologías de pulverización de precisión.

En infraestructura de calidad de granos y commodities, ZoomAgri se volvió uno de los ejemplos más claros de la capacidad argentina de exportar tecnología agrícola a nivel global: sus sistemas de inspección de granos basados en IA ya se usan en mercados internacionales y atrajeron inversión estratégica de GrainCorp y GrainInnovate.

Por su parte, Ucrop.it construye infraestructura de trazabilidad y verificación de sostenibilidad, alineada con la creciente presión regulatoria global en torno a la deforestación, la medición de carbono y la transparencia de la cadena de suministro. Wiagro, en tanto, moderniza el almacenamiento de granos y el monitoreo poscosecha mediante infraestructura IoT.

La resiliencia climática también es un área de innovación en crecimiento: Kilimo trabaja junto a corporaciones como The Coca-Cola Company, Microsoft, Amazon y Google en riesgo hídrico y sostenibilidad agrícola, mientras que Satellites on Fire aplica monitoreo satelital e IA a la detección de incendios y la gestión de riesgo ambiental.

En conjunto, estas empresas reflejan un ecosistema que ya no piensa solo en productividad, sino en construir infraestructura para los sistemas alimentarios del futuro, la adaptación climática y el comercio agrícola global.

Biotecnología

Esa misma dinámica explica una de las características más distintivas del ecosistema: una base científica y técnica sólida que sigue relativamente subcapitalizada en comparación con mercados más maduros. Una de las áreas más prometedoras del agrifoodtech argentino es, justamente, la creciente concentración de startups enfocadas en biotecnología agrícola, biológicos, resiliencia climática e investigación agrícola basada en inteligencia artificial.

El mapeo del ecosistema realizado por la Bolsa de Comercio de Rosario y el BID Lab identificó 83 startups agrifoodtech locales y 26 fondos de venture capital invirtiendo en el sector. Una porción significativa de esas startups opera en AgBiotech y biológicos, mientras que solo un subconjunto de los fondos se especializa activamente en ese segmento.

Una nueva generación de compañías está emergiendo en biológicos, ciencia del microbioma, protección de cultivos y agricultura computacional. Empresas como Puna Bio, Bioheuris, Nunatak Biotech, BeCaps, Nat4Bio, Elytron, Zavia Bio, Unibaio y Calice desarrollan tecnologías vinculadas a la adaptación climática, soluciones microbianas, resiliencia de cultivos e I+D agrícola basada en IA.

Puna Bio ilustra bien esta tendencia: la empresa desarrolla soluciones biológicas basadas en organismos extremófilos para el agro, y atrajo inversión de Corteva y la Fundación Gates, vinculada a la agricultura climáticamente resiliente y la seguridad alimentaria.

Agroindustrias, Mercosur y UE

El mercado doméstico argentino, por sí solo, rara vez alcanzó para sostener resultados a escala de venture capital. Como resultado, los founders suelen pensar en términos regionales o globales desde etapas tempranas. Para cuando muchas de estas empresas levantan capital institucional, la pregunta ya no es si van a internacionalizarse, sino a qué mercado van a expandirse primero.

Esa dinámica podría volverse aún más relevante a medida que el comercio agrícola se regula más y se vincula cada vez más a criterios de sostenibilidad. El acuerdo Mercosur–Unión Europea, tras más de dos décadas de negociación, avanza hacia su implementación y podría aumentar significativamente la demanda europea de productos agrícolas trazables y compliant provenientes de América Latina.

Los cambios económicos y regulatorios recientes están mejorando las perspectivas del sector agropecuario argentino. La orientación hacia la desregulación, la liberalización comercial y la reducción de barreras a la exportación fortaleció el ánimo de los productores y renovó las expectativas sobre competitividad de largo plazo y adopción tecnológica.

Las reformas siguen siendo incompletas, y la volatilidad macroeconómica sigue siendo parte del paisaje. Pero si bien un entorno más favorable puede acelerar el crecimiento, no es ahí donde reside el núcleo de la ventaja argentina. La oportunidad más profunda está en el talento científico del país, su expertise agrícola y su creciente pipeline de innovación agrifoodtech con potencial de escala global.

A medida que el ecosistema evoluciona, uno de los principales desafíos será conectar el talento emprendedor argentino con fuentes de capital más amplias, mercados internacionales y caminos de comercialización. Esto está abriendo cada vez más espacio para inversores especializados y plataformas de innovación enfocadas no solo en financiar startups, sino en acompañarlas a atravesar los ciclos de adopción más largos, la complejidad operativa y los desafíos de escalar propios del sector agrícola.

Este cambio también está impulsando marcos de inversión más específicos para agrifoodtech. Un ejemplo es el Clean AgriFoodTech Playbook de GLOCAL, desarrollado a partir de años de inversión y mapeo del ecosistema en toda América Latina. El marco pone el foco en la adopción, la eficiencia de capital, la integración con el productor y el escalamiento estratégico — dinámicas que definen cada vez más la siguiente etapa de la innovación agrifoodtech argentina.

El ecosistema agrifoodtech argentino todavía enfrenta desafíos reales: volatilidad macroeconómica, capital limitado en etapas de crecimiento y una base de inversores locales (LPs) relativamente acotada.

Sin embargo, esas mismas restricciones dieron origen a una generación de startups construidas en torno a la eficiencia, la resiliencia, la adopción y la escalabilidad global — precisamente las características que los inversores priorizan cada vez más a medida que el agrifoodtech global se vuelve una industria más disciplinada y orientada a la comercialización.

Si bien el rumbo político y económico actual de Argentina ayudó a mejorar el sentimiento internacional hacia el país, la oportunidad de fondo trasciende cualquier gobierno o ciclo político puntual.

La base de capital todavía no alcanzó la profundidad de la innovación que emerge del ecosistema — y esa brecha podría convertirse en una de las oportunidades más interesantes del agrifoodtech global en la próxima década.

* CEO y managing partner en GLOCAL

