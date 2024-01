Avances en inteligencia artificial generativa: ¿Cómo afecta a los puestos de trabajo?

Con los grandes avances en IA Generativa es inevitable analizar el impacto que tiene en los puestos de trabajo y en las profesiones. Incluso, hasta sería preocupante no hacer nada al respecto. En este sentido, las acciones a tomar no deberían ser prohibitivas o regulativas, sino más bien proactivas y de apalancamiento.

Las tareas inevitablemente están cambiando, gracias a los avances exponenciales que estamos viendo semana a semana. Hace un tiempo, por ejemplo, OpenAI incluyó a su producto ChatGPT la posibilidad de ver, escuchar y hablar, pero además integró DallE y, con él, la posibilidad de generar imágenes super completas y complejas con los prompts indicados.

Esta herramienta está al alcance de todos y, por ende, cualquier persona puede pedirle a GPT que lo ayude a crear el logo de su empresa, o el diseño de una remera, con sólo algunas simples indicaciones, para que el resultado sea realmente impactante. Esto generaría un impacto muy grande en los diseñadores gráficos, porque muchos seguramente podrán cumplir la demanda de estos diseños con alguna herramienta de IA Generativa.

Inteligencia artificial: los cuatro principios necesarios para que sea una revolución

Adobe también anunció nuevos productos, modelos y capacidades de las herramientas de diseño.

Una de ellas incluye el nuevo modelo Firefly que permite la creación de imágenes, por ejemplo, que incluyan personas de manera totalmente realista. Observando el resultado final, es casi imposible diferenciar si es un photoshop profesional o si fue creado por la IA Generativa.

En caso de requerir hacer una sesión de fotos real, que involucre fotógrafo, modelos, vestuaristas, iluminación, producción, postproducción, etc, el presupuesto es astronómicamente mayor comparado con el uso de una herramienta de este estilo.

¿Quiere decir esto que la IA reemplazará a diseñadores gráficos, fotógrafos, creativos?

Por supuesto que no, pero los roles y profesiones deberán saber incorporar estas herramientas porque, de lo contrario, quedarán en el camino.

La creación y el desarrollo de software, una actividad con mucho desarrollo profesional y de mercado, es -sin dudas- una de las áreas más impactadas por la IA Generativa. Hoy, los modelos pueden generar un código y utilizar la lógica para crear el software sin la necesidad de saber programar. Por eso es clave que desde esta área se apunte a usar esta herramienta a nuestro favor, en lugar de tomarla como un enemigo. Hoy en día se utiliza para crear documentación, pruebas unitarias, revisión, optimización y mejora del código, etc. Y podemos, de esta manera, poner el conocimiento, energía y el valor agregado de nuestra experiencia en las soluciones y

productos que estamos creando.

¿La inteligencia artificial nos dejará sin trabajo?

Las tareas hoy están siendo impactadas, pero la IA Generativa tiene que ser usada para impulsar el trabajo y los roles de los profesionales, y no para reemplazarlos.

No quedan dudas de que esta tecnología viene cambiando rápidamente el panorama del mundo empresarial, hoy todos buscan aprovecharla para optimizar procesos, desarrollar tecnología propia y reducir esfuerzos manuales, liberando a los empleados de las tareas más repetitivas para que asuman tareas más intensivas. Todo esto se traduce en una alta demanda de puestos y profesiones relacionadas con la IA: Científico de Datos, Ingeniero de Machine Learning, Desarrolladores, Ingenieros de Prompts, entre otros.

Es clave comprender que la IA debe servir como una herramienta de augmentation (ampliación) para los empleados: enriquece sus roles y permite una mayor eficiencia y creatividad en sus tareas, en lugar de reemplazarlos. Porque así contribuiremos a una transición tecnológica más inclusiva y humanizada.

* Head of Software Delivery in Devify at Ingenia