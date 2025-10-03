Comer con equilibrio, bienestar y disfrute

La alimentación saludable va más allá de una tendencia: es un compromiso con el bienestar y con la vida cotidiana de quienes buscan cuidar su cuerpo sin renunciar al placer de comer. Desarrollar productos que aporten nutrientes, sabor y beneficios reales es, además de un desafío técnico, una responsabilidad hacia quienes los consumen.

La fruta en su estado más puro aporta fibras, vitaminas y antioxidantes esenciales para la digestión, la saciedad y la protección del sistema inmune. Incorporarla en diferentes momentos del día, desde el desayuno hasta la merienda, es una de las maneras más simples y efectivas de sumar valor nutritivo a la dieta sin necesidad de recurrir a ingredientes artificiales. Variar colores, texturas y combinaciones permite enriquecer la alimentación y hacerla más atractiva y sabrosa.

Cuando la fruta se transforma en preparaciones que conservan su alta proporción y se endulzan con opciones naturales como azúcar orgánica o stevia, se logra un equilibrio entre sabor auténtico y beneficios para la salud. Un ejemplo de esto son las mermeladas con 70 % fruta, pensadas para distintas necesidades: desde deportistas que requieren energía, hasta niños en crecimiento o personas con diabetes que buscan cuidar su alimentación.

Mantener lo esencial de la fruta permite disfrutar de productos dulces y placenteros que, al mismo tiempo, se integran dentro de hábitos saludables y equilibrados.

Comer sano, en este contexto, no significa prohibirse sino aprender a elegir. La clave está en el equilibrio: planificar meriendas inteligentes, integrar más frutas en las comidas y preferir opciones naturales frente a productos ultraprocesados. Acompañar estas preparaciones con yogur, panes integrales o frutos secos convierte una colación en un momento nutritivo y rico.

Alcanzar este equilibrio entre placer y salud es fruto de un proceso sostenido en el tiempo, que busca perfección y calidad en cada etapa de la producción. Además, refleja una mirada cercana a lo humano: entender las necesidades de quienes consumen y ofrecerles algo que beneficie su cuerpo y su bienestar.

*Empresario gastronómico (La Tranquilina, alimentos naturales)