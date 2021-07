Datos claves sobre los comicios que vienen

A un mes del cierre de listas, el clima preelectoral comienza a tomar temperatura. Por eso, desde la Agencia de Información Legislativa Esfera Pública les presentamos los principales seis datos políticos de los comicios que vienen.

1. ¿Calendario único o desdoblamiento electoral? El Gobierno no pudo lograr que todas las provincias voten el mismo día. No había margen en Corrientes: su Constitución ordena que los comicios, que incluyen elección de gobernador, se realicen sesenta días antes de las elecciones nacionales, por lo que votará el 29 de agosto. Misiones ya fue a las urnas el pasado 6 de junio (el Frente Renovador del ex gobernador Carlos Rovira resultó amplio ganador). Salta también votará por separado: Sáenz estableció que las elecciones locales se realizarán el 15 de agosto, donde no solo se elegirán cargos provinciales sino también convencionales constituyentes. Mientras, Jujuy votó el pasado 27 de junio. Claro está: no fueron gobernadores “propios” los que sacaron los pies del plato.

2. ¿Hace cuánto que el kirchnerismo no gana en elecciones intermedias en suelo bonaerense? Desde los comicios de 2005, cuando Cristina Fernández obtuvo 25 puntos de ventaja sobre Hilda “Chiche” Duhalde. Luego, el kirchnerismo solo ha concatenado derrotas: en 2009, Néstor Kirchner perdió contra Francisco de Narváez; en 2013, Martín Insaurralde, como cabeza de lista, fue derrotado por el Frente Renovador de Sergio Massa; y en 2017, Cristina Fernández quedó en segundo lugar contra Esteban Bullrich.

3. ¿Funcionarán en el Congreso? La mesa que define la estrategia para el distrito con mayor peso electoral del país, integrada por Axel Kicillof, Sergio Massa, Máximo Kirchner, Eduardo “Wado” de Pedro y Santiago Cafiero, baraja varios nombres del gabinete nacional para puestos expectantes en la lista de candidatos: el mismísimo jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y los ministros Daniel Arroyo (Desarrollo Social), Gabriel Katopodis (Obras Públicas), Matías Lammens (Turismo) y Felipe Solá (Relaciones Exteriores). De avanzar por este camino, uno de los desafíos de la Rosada será evitar que estas candidaturas sean leídas como las de los “funcionarios que no funcionan”.

4. Más allá de la grieta, ¿qué provincias escapan a la polarización? En Misiones, el Frente Renovador ganó cómodamente en los comicios locales; en Córdoba, se impondría Juntos por el Cambio y el FdT disputaría con el schiarettismo el segundo puesto. En Neuquén, en tanto, JxC negocia con el ex gobernador Jorge Sobisch para tener chances tanto contra el FdT como el MPN. En Santa Fe, el espectro político se reparte en tercios entre el peronismo, el socialismo –que extrañará a Lifschitz– y JxC.

5. ¿La hora de los ministros? Popularizados por el covid, varios nombres de funcionarios de las carteras de Salud suenan para escalar al Congreso desde ambos lados de la grieta. Así, el chubutense Fabián Puratich podría ir a la lista que impulsa el gobernador Mariano Arcioni; mientras que la mendocina Ana María Nadal, que responde al gobernador Rodolfo Suárez, también se anota para la boleta de Cambia Mendoza. Mercedes Iberó, viceministra de Salud de Neuquén, podría competir por el MPN, y lo propio podría ocurrir con Alejandra Venerando, titular de la cartera de Salud de San Juan, dentro del FdT. En tanto, podría ocupar un lugar destacado en la lista bonaerense la ex ministra de Salud de Cristina y actual legisladora de JxC Graciela Ocaña.

6. ¿Cómo será la campaña en tiempos 3.0? En el contexto de pandemia, las redes sociales, más que nunca, serán el pilar sobre el que se sostendrán las acciones proselitistas. Fuentes del FdT dejaron trascender que si bien existe cierta preocupación por la expertise del macrismo en la materia, las campañas de 2017 y 2019 sirvieron para que el peronismo se aggiornara al mundo digital. Y jugarán su juego: mientras Juntos por el Cambio se concentrará en Twitter, el Frente de Todos pisará fuerte en YouTube, poniendo el foco en el streaming.

*/**Periodistas parlamentarias y politólogas.

Producción: Silvina Márquez.