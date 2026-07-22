El panorama político argentino suele ofrecer movimientos que, leídos con atención, revelan tensiones profundas en la representación social. En las últimas horas cobró fuerza en la discusión pública un dato que no deja de llamar la atención: el crecimiento sostenido de la figura de Myriam Bregman en las encuestas.

Anoche tarde recibí un informe muy interesante de La Sastrería, la consultora que dirige Raúl Timerman, que habitualmente realiza evaluaciones y trabajos de opinión pública muy precisos. Si bien me llegó a última hora y mañana lo analizaremos con el detalle que merece en el programa, el documento deja una pregunta picando en el tablero político: ¿a qué obedece realmente este fenómeno?

Para entender por qué Bregman gana espacio en los diarios —al punto de que tanto en el PRO como en el Partido Justicialista comienzan a mirarla de reojo— hay que mirar el mapa completo: Bregman representa una posición tan marcadamente ubicada a la izquierda como la de Javier Milei a la derecha. Ambos se encuentran en extremos alejados del centro político tradicional.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Encuesta: 4 de cada 10 argentinos rechazan tanto a Javier Milei como al kirchnerismo: ¿hay lugar para un espacio nuevo?

Resulta poco probable que la izquierda tenga posibilidades reales de disputar una elección presidencial de fondo, pero su crecimiento como fenómeno de opinión pública es indiscutible. El crecimiento de Bregman no ocurre en el vacío. Se da por estricta contraposición ante un peronismo que atraviesa un proceso evidente de desarticulación y declive. Frente al desencanto y la falta de conducción en el espacio panperonista, un elector de centroizquierda busca referencias alternativas. En ese escenario, la dirigenta del Frente de Izquierda emerge como la contracara perfecta del discurso oficialista.

En el terreno territorial, la atención está puesta en la Provincia de Buenos Aires. Los intendentes bonaerenses incrementaron la presión sobre Axel Kicillof para que vuelva a desdoblar las elecciones de cara al 2027, aunque el gobernador por ahora evita dar señales definitivas.

Eduardo Fidanza: “La diferencia a favor de Milei en un balotaje se redujo a la mitad en los últimos meses”

De concretarse un escenario de elecciones separadas, cobra vigencia la tesis económica expuesta por Orlando Ferreres y recogida por el periodista Ezequiel Burgo: una contienda provincial desdoblada podría ser interpretada por los mercados e inversores internacionales como un anticipo o un "testeo de riesgo" sobre la posibilidad de que el país gire hacia posturas radicales o de extrema izquierda en el plano nacional.

Este tipo de lecturas financieras ya se observó en comicios de medio término anteriores, donde la incertidumbre electoral impactó de manera directa en la percepción de los mercados sobre la Argentina.

Por lo pronto, el tablero muestra a un centro político debilitado, a un peronismo buscando rumbo y a la izquierda capitalizando la polarización directa contra el modelo del Gobierno.

MEG/ff