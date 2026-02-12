El futuro canciller es una figura clave del universo empresario chileno

Recientemente el presidente electo de Chile, José Antonio Kast, anunció los nombres de quienes integrarán su primer gabinete de gobierno a partir del 11 de marzo. Entre ellos destaca el de quien será el próximo canciller: Francisco Pérez Mackenna. Se trata de uno de los ejecutivos de negocios más encumbrados del país, con una experiencia y trayectoria que permiten augurar un recorrido muy promisorio para Chile en materia de comercio, inversiones y desarrollo en los años que vienen.

Francisco Pérez Mackenna es un protagonista central del Chile contemporáneo, país que es sinónimo de apertura y éxito económico en America Latina en las últimas décadas. Estudiante sobresaliente, se graduó como Ingeniero Comercial en la Universidad Católica (UC).

Recibió allí el prestigioso premio Oscar Balic al mejor promedio de su promoción. Luego y gracias a una beca de la Fundación de Ingenieros Comerciales, partió hacia la célebre Universidad de Chicago, donde obtuvo su MBA. También fue galardonado, con el premio Henry Ford al mejor egresado y otro del Wall Street Journal al mejor estudiante de finanzas.

Tiempo después regresó a Chile y tras un paso por la academia, precisamente como profesor de finanzas, se incorporó a Citicorp Chile, el banco de inversión formado por Citibank y el Banco de Santiago.

El gerente general de Citicorp era un profesional treintañero y brillante, que había vuelto hacia no mucho tiempo a Chile después de conseguir el doctorado en Economía (PhD) en la universidad de Harvard. ¿Su nombre? Sebastián Piñera Echenique.

Eran los albores de la década del 80 y Pérez Mackenna terminó de formarse al alero del futuro presidente Piñera, quien supo forjar en Citicorp un verdadero dream team -conocido por aquel entonces como los ‘goldenboys’ o Piñera Boys'. Nombres, muchos de ellos, que se convertirían en los ejecutivos, banqueros, inversores y emprendedores más destacados de Chile. Casos como los de Jaime de la Barra y Manuel José Balbontín, cofundadores de Compass Group y hoy socios de Vinci Compass, gestor de fondos latinoamericano con casi US$ 60,000 millones en activos administrados, o el de Fernando Massú, actual presidente del banco de inversión brasileño BTG Pactual en Chile, son apenas algunos ejemplos.

Aquellas fueron épocas de vértigo y prácticamente de refundación de la economía chilena luego de la crisis de deuda de 1982, la cual generó un auténtico cimbronazo empresarial y financiero que reconfiguró todo el tablero económico y de negocios. Los años de Hernan Büchi como ministro de Hacienda encaminaron la recuperación definitiva a partir de 1985.

En 1991, Pérez Mackenna se sumó como CEO a la Compañía Cervecerías Unidas (CCU) -con presencia importante en Argentina-, y de allí dio el salto final en 1998, cuando fue designado como número uno de Quiñenco. Fundado en 1957, es el conglomerado más importante de Chile. Gestiona activos por sobre los US$ 100.000 millones, y participa, o controla compañías líderes que en conjunto emplean a cerca de 77.000 personas en unos 140 paises.

Entre ellas, Banco de Chile, el más grande del país, en sociedad con Citigroup; la mencionada CCU, en alianza con Heineken, la multinacional francesa Nexans, una de las principales fabricantes de cables del planeta, y la Compañía Sudamericana de Vapores (CSAV)

Pérez Mackenna fue una pieza clave de la expansión del holding y la consolidación del Grupo Luksic -principal accionista de Quiñenco y también de la minera Antofagasta Minerals- como uno de los más poderosos de America Latina.

A lo largo de casi tres décadas influyó en las decisiones más relevantes del conglomerado: la compra del Banco de Chile en 2001, entidad que hoy cotiza en la Bolsa de Santiago con una valuación aproximada de US$ 23.000 millones; la adquisición de los activos de Shell Chile y la posterior creación de Enex, segunda distribuidora de combustibles del país, con alrededor de 300 estaciones de servicio; el crecimiento internacional de Nexans, empresa que factura casi US$ 10.000 millones anuales; y la sorprendente operación por la cual Quiñenco se convirtió a través de su participación en CSAV en uno de los controladores de la quinta naviera de containers del planeta, la alemana Hapag Lloyd, en sociedad con el magnate internacional de la logística Klaus Kuhne y la Ciudad de Hamburgo.

No pocos observadores señalan a Pérez Mackenna como un verdadero canciller del Grupo Luksic. Mano derecha, primero de Guillermo, y más tarde de Andronico Luksic, lo ha representado en innumerables instancias e instituciones, cerrando acuerdos multimillonarios, negociando alianzas estratégicas, codeándose con jefes de Estado, de gobierno y con grandes empresarios del mundo entero.

Entre otros muchos roles, fue presidente del directorio de CCU, Enex y CSAV, vicepresidente del Banco de Chile, y directorde Embotelladoras Chilenas Unidas,Viña San Pedro Tarapacá, Nexans y Hapag Lloyd. Antes, fue gerente general de Citicorp Chile y vicepresidente de Bankers Trust Chile. Participa por cierto de manera activa en el devenir del debate público chileno. Fue presidente del Comité de Inversiones y Negocios de Amcham Chile, y Consejero de la Sociedad de Fomento Fabril (SoFoFa), entidad que congrega a las más representativas empresas industriales en Chile.

También, columnista regular de publicaciones como el diario La Tercera y la revista Capital.

Esa experiencia invaluable de haber sido un engranaje fundamental e ineludible de la generación que transformó la economía chilena y la insertó en el mundo como el 'tigre de América latina', sumado a una red de contactos envidiable a nivel local e internacional y a una capacidad de trabajo que propios y ajenos reconocen como superlativa, posicionan sin dudas a Francisco Pérez Mackenna como un excelente candidato para representar ahora a Chile, ante el mundo.

