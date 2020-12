De muertes y esperanza de una vida mejor

La muerte de Diego Maradona fue conmocionante a nivel local y global. Desde el día de luto en Bangladesh al dolor en Nápoles, el recuerdo en Inglaterra del gol increíble en el 86, a la memoria de los All Blacks al presentar su legendaria camiseta con el número mágico: el 10. Y los relatos se agolpan: Daniel Link contando que en medio de la nada, en el desierto egipcio, un supermercado aparece con el nombre de Maradona. Dos chicos napolitanos jugando en una cancha enmarcada con una pared donde aparecen dos dibujos el del 10 y el del Che. Y uno le pregunta al otro: “¿Quién es?” Y el segundo le responde sorprendido: “Maradona”, pero el primero insiste : “No, el Otro”. Y el chico le responde con seguridad : “Ah, ese, es el tatuaje de Diego”. Y mi primer profesor de yoga al arribar al Tibet y presentar su pasaporte mientras le responden balbuceando el apellido famoso. Y a nivel futbolístico quizás lo más llamativo ha sido el aplauso y reconocimiento de los DT famosos como Guardiola, Ancelloti, ex rival de Diego y el inefable Bielsa, mientras al nivel de los jugadores de fama mundial, aparece lo emocionante en Pelé, Neymar y Francescoli, el llanto de Valdano y Ruggeri al haber perdido a su inmortal capitán del 86 y el recuerdo del muy exitoso Marcelo Gallardo, vestido de negro y hablando con sus jóvenes jugadores, recordando el momento en que heredaba la imborrable camiseta 10 en la selección y al mismo tiempo, erraba un penal en un partido amistoso y el llamado de Diego por la noche diciéndole simplemente: “No te preocupes, dale para adelante….".

Desde ya que Diego nunca quiso ser ejemplo de nadie. Mucho menos a nivel familiar. Y lo dijo específicamente como futbolista cuando exclamó: “Qué jugador hubiera sido si no hubiera consumido cocaína!”, cosa que lamentablemente comenzó en su amada Nápoles, cooptado por la camorra y abastecido de droga y alcohol por esa dueña ilegal de las noches, en esa bellísima bahía de la costa amalfitana.

Pero hubo algo en lo que Diego no se equivocó, más allá de las fiestas fastuosas, el desfile de sus tantas mujeres e hijos y el dolor de sus primeras hijas y de su primera mujer, que fue su inclaudicable alineamiento con los más débiles. Con sus humildes compañeros de infancia en Villa Fiorito, con el respeto casi infinito a sus padres, fue un símbolo y un representante invencible de aquellos que sueñan con un futuro maravilloso desde los estratos más bajos e inverosímiles de una sociedad tan desigual como la Argentina y la mayoría de las naciones del globo; por ello todos los diarios y revistas del mundo llevaron sus portadas a esta voz que no se apaga y que nos sigue recordando que “la pelota no se mancha” y “lástima, nunca, hermano”…

Pero también hubo otra muerte conmocionante: la de Alejandro Hakim, el jefe de Obstetricia del Hospital Ramos Mejía, una muerte súbita en una marcha en CABA que comprendía a médicos y enfermeras municipales, que increíblemente no son consideradas personal sanitario, y con sueldos que no superan los niveles de pobreza.

El legado de Diego: más de 12.300 argentinos llevan su nombre desde 1976

No se puede soslayar el hecho del estrés crónico que sufren todos los profesionales del arte de curar y las consecuencias que como en este caso pueden terminar en un infarto masivo.

Son a su vez, pomposamente nominados como personal esencial, más aún en esta inclemente pandemia.

Pero qué significa ser personal prioritario en esta Argentina, negadora en su casi total clase dirigente de la enorme deuda interna que se ha ido generando.

Empezando justamente con los llamados esenciales, condenados a sueldo de hambre y trabajos extenuantes e inclusive como en este caso puntual con su falta de reconocimiento como personal sanitario, con un llamativo silencio mediático sobre los que generan estas políticas crónicas de injusticia, de ninguneo y de silencio sobre las verdaderas condiciones paupérrimas en que se mueven los pomposamente denominados indispensables, aunque casi nunca recompensados.

Por ello la muerte de Alejandro Hakim debe llamarnos la atención y hacernos reflexionar finalmente sobre lo que es realmente prioritario y lo que es llamativamente accesorio en los hechos.

Y los datos que sigue sumando el observatorio de pobreza de la UCA en la voz de Agustín Salvia, nos sigue mostrando, casi la mitad de la población argentina en la situación de pobreza crónica, más del 10 % de esa misma población en situación de indigencia, o sea sin lo básico como para poder comer todos los días y casi dos tercios de la niñez argentina en esa línea escandalosa de crónica menesterosidad.

Esplendor y ocaso de Diego Maradona: la historia completa de D10S

Como el mismo Salvia señala, sin crear esta sociedad las condiciones básicas, tanto demográficas, como culturales y económico sociales para generar empleo digno y en condiciones legales a lo largo y a lo ancho de esta enorme geografía con sólo 44 millones de habitantes, siendo muy interesante, a su vez, escuchar la voz de Juan Grabois cuando plantea, como lo hiciera en las columnas de María O'Donnell y Ernesto Tenembaum, por Net TV, la posibilidad de tierras fiscales para trabajar y dignas viviendas para los trabajadores en nuestra dilatada patria, como para poder salir de esa concentración absurda de miseria en el AMBA.

Y curiosamente en un reportaje radiofónico que realizara Alejandro Berkovitch, en su audición de Radio Con Vos, al preguntarle al conocido empresario Alberto Samid sobre el aumento de la carne, el mismo le aclaró que desde que Néstor Kirchner dejara el poder, tanto en lo agrícola ganadero como en la pesca y la minería, el país sufre un contrabando por sus tan porosa fronteras que hacen que sus vecinos, léase, Paraguay, Uruguay y hasta Bolivia se enriquezcan con las divisas de la exportación que no sale desde el suelo y el mar argentino, e inclusive deslizó un precio concreto por unidad por los que fugan por vía terrestre. O sea que concluyó recalcando que mientras nuestros vecinos están cada vez más ricos, nosotros estamos cada vez más pobres en divisas. Esto aparece de tanta gravedad, como lo fuera el tema global de los Panama Papers, para no pagar impuestos a nivel local.

Que todo ello no sea investigado como no lo fueran las sucesivas deudas externas con las consiguientes fugas de capitales, con el rigor y la consecuencia necesaria, habla de lo que Beatriz Sarlo con su implacable lucidez denomina “estado fallido” y que claramente también tiene que ver con un negacionismo histórico que por ejemplo se puso de manifiesto en el notable reportaje que Jorge Fontevecchia le realizara a Rita Segato en Perfil, donde la antropóloga argentina afirmara que el 56% de nuestra población, chequeada genéticamente, tiene sangre de los pueblos originarios en sus venas y en el Noroeste argentino, donde imperan las palabras de origen afro como zamba y malambo, o sea, la sangre africana está presente en nuestra provincias, pese a los despreciativos twits de aquellos jóvenes rugbiers que todavía seguían creyendo el cuento del país jardín de infantes; que después de Canadá somos el único pueblo blanco de América, como si la sangre europea no fuera una gigantesca muestra de la mezcla de razas producida por el colonialismo y la esclavitud.

También hay negación en las palabras de la Ministra de Educación de la Ciudad cuando habla de clases bajas ubicadas en la totalidad de la docencia capitalina y carga sobre los docentes la culpa de los sucesivos fracasos educativos, aunque cabría recordar el famoso cartel que tenía en su despacho el General De Gaulle cuando gobernaba Francia, que rezaba: “Usted trae la solución o es parte del problema”.

Sanna Marin, primera ministra de Finlandia

Quizás sea necesario el aire fresco finlandés con su primera ministra de sólo 34 años Sanna Marin, con su gabinete poblado de mujeres y con su origen en la clase baja nórdica, pero con las posibilidades que brinda la educación de su país que es gratuita para todos los niñes, que dejan sus zapatos antes de entrar al aula, donde se sientan en círculo, donde las notas son grupales y todes reciben la misma enseñanza, obteniendo como ya sabemos las mejores calificaciones a nivel global, siendo sus docentes los de más altas calificaciones en sus estudios y sobre todo, los mejor pagados de toda la administración finlandesa.

Todo ello le permitió a Sanna con su esfuerzo y su educación, convertirse en la primera ministra más joven del orbe, mientras nosotres a pesar del patriarcalismo rampante que ha inundado y todavía inunda la mayoría de las esferas ciudadanas, estamos tratando de salir en estos días de la vergüenza y la desolación de los abortos clandestinos, una rémora totalmente injustificable en nuestra historia de tratar de obtener sucesivos derechos, que son siempre negados a priori, pero que en este caso ha sido enviado al Congreso con a su vez la protección de los días de aquellas futuras madres que elijan libremente seguir con sus embarazos, sin olvidar la tan necesaria educación sexual en un país cuyas gravideces adolescentes son epidémicas.

Felipe Pigna acaba de concluir un libro y está en You Tube, la presentación de la emocionante biografía de Gardel, con la inestimable colaboración de Alejandro Dolina. Y el Zorzal Criollo comparte con el Diego Eterno la tan inestimable popularidad que va mucho más de las vidas efímeras en el Planeta. Como John Lennon cuyo inmortal “Imagine” es inspiración y horizonte para todos aquellos que creemos que los seres humanos pueden mejorar su vida terráquea y a la misma Madre Tierra, quizás a todes que habitamos nuestra geografía nos vendría bien recordar un grafiti que dibuja a Carlos en el Abasto, pero que bien podría corresponder a Diego o a John en su Eternidad, y que reza simplemente: “No me lloren, crezcan”…