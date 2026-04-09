IA entre el urbanismo y las redes sociales

Las redes sociales no democratizaron la discusión sobre la ciudad; solo democratizaron el grito. Lo que hoy se denomina debate público en plataformas de interest media —donde el algoritmo, al fomentar un patrón de consumo individual, no muestra las opiniones del círculo íntimo, sino aquello que consumen los propios sesgos— es, en realidad, una fragmentación absoluta de la verdad técnica.

Miremos lo que pasa cuando se discute la integración sociourbana del Barrio 31. En el ecosistema de incentivos de plataformas como TikTok o X, la infraestructura desaparece. El debate no versa sobre coeficientes de habitabilidad o ingeniería financiera inversa, sino sobre identidades enfrentadas. De un lado, la inmediatez del formato empuja a reducir la complejidad del hábitat a una consigna de “derechos” sin viabilidad financiera ni hoja de ruta operativa; del otro, un discurso de “orden” que confunde la gestión del territorio con la estética del control. En el medio, la evidencia empírica queda sepultada por la necesidad de la validación tribal y el aplauso fácil, lo que conforma una auténtica maquinaria de la simplificación.

Sin embargo, en este escenario de polarización algorítmica, aparece un actor inesperado: los modelos de lenguaje extenso (LLM).

A diferencia de las redes sociales, que se alimentan del conflicto para retener la atención, la inteligencia artificial actúa como una fuerza de convergencia epistémica. Por su propia arquitectura estadística, los LLM tienden al promedio del conocimiento humano validado. Son, por definición, "tecnocratizadores". Mientras el feed de una red social empuja hacia el extremo para que no dejar de hacer scroll, un chatbot empuja hacia el consenso experto.

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Los datos ya sugieren que la interacción con sistemas de inteligencia artificial tiende a moderar las posturas más radicales, tal como demuestra John Burn-Murdoch en su artículo reciente Social media is populist and polarising; AI may be theopposite (Las redes sociales son populistas y polarizadoras; la IA puede ser lo opuesto).

El usuario que busca validar una conspiración urbana se encuentra con un sistema que le devuelve matices, datos contrastados y una estructura lógica basada en la evidencia. La inteligencia artificial no tiene incentivos para indignar, sino para ser precisa.

Para las redes sociales, los datos reflejan las opiniones de las personas que publican contenido político. Las conversaciones de la inteligencia artificial (IA) consistieron en discusiones sobre políticas y temas sociales para las que se utilizaron perfiles simulados, los cuales coinciden con las creencias reales de la población estadounidense a lo largo de todo el espectro político.

Esta dinámica representa lo que el investigador Dan Williams define como una nueva «fuerza tecnocratizadora». Si las plataformas sociales les otorgaron un megáfono a la indignación tribal y al populismo digital, los modelos de lenguaje operan en sentido inverso, pues devuelven el peso y la autoridad al consenso experto. Sin embargo, este rescate epistémico conlleva un desafío monumental para quienes planifican la ciudad.

Este cambio de paradigma llega incluso a la base de la formación académica. Durante décadas, las humanidades y la planificación urbana se convirtieron, en muchos ámbitos institucionales, en una burocracia de producción de textos estandarizados. Hoy, la facilidad con que una máquina redacta un ensayo impecable revela que el artículo académico ya no es prueba inequívoca de conocimiento.

Como advirtió Iván Petrella, al automatizar la burocracia de la escritura, la inteligencia artificial empuja a los profesionales hacia el único elemento verdaderamente irremplazable: la formación del juicio crítico.

Ya no importa quién puede escribir tres mil palabras sobre gentrificación en un ensayo, sino quién tiene la hondura, la libertad, el coraje y la capacidad existencial frente a una crisis de vivienda para decidir qué valores priorizar y cómo transformarlos en una hoja de ruta operativa viable.

Ahora bien, ¿es suficiente la inteligencia artificial para resolver los desafíos de la ciudad? Esta aparente restauración del consenso experto no está exenta de un sesgo más sutil y, por eso mismo, más difícil de detectar. Los modelos de lenguaje no solo moderan el debate, sino que también lo normalizan.

Al operar sobre el promedio del conocimiento disponible, tienden a consolidar un “centro” epistémico que nadie eligió deliberadamente; de este modo, privilegian aquello que ya fue validado por las instituciones y desplazan las ideas verdaderamente disruptivas.

En el campo urbano, esto implica, además, la proyección de un urbanismo global estandarizado —entrenado sobre experiencias del Norte desarrollado— que puede resultar conceptualmente sólido, pero materialmente ajeno a los contextos latinoamericanos, atravesados por la informalidad, la restricción fiscal o la complejidad política local.

Se presenta, así, una oportunidad histórica. Si las redes sociales fracturan la comunidad de diálogo, la inteligencia artificial podría ser el ancla técnica que devuelva a la sociedad a la mesa de soluciones reales. Esto exige menos figuras influyentes y más evidencia empírica; menos polarización y más política urbana basada en datos.

Cabe preguntarse, entonces, si la sociedad está lista para dejar de interpelar a un algoritmo y empezar a diseñar con una inteligencia que, finalmente, obliga a la razonabilidad.



*Director del Centro de Estudios Económicos Urbanos (CEEU-UNSAM), desarrollador inmobiliario y Magíster en Planificación Urbana por la Universidad de Harvard. Profesor adjunto en IE University (España), fundador del Laboratorio de Ideas Sostenibles (LIS)

