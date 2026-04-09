Dos universidades de Brasil y Argentina se proponen producir chips

En algún momento de nuestra historia contemporánea, una nueva matriz productiva desplazará necesariamente del escenario global a la pulsión de incertidumbre y de desesperanza que inoculan los ingenieros del caos a nuestra atribulada humanidad.

Bienestar económico. Trabajos bien remunerados de alta calificación. Calidad de vida. Los pueblos que pretendan integrarse beneficiosamente a la ventana de bienestar que abren los nuevos paradigmas de producción y distribución de bienes y servicios están obligados a comprender los valores estratégicos que se ponen en juego para poder obrar en consecuencia.

Por ejemplo, deberán conocer la importancia decisiva de ese ladrillito de arena procesada llamado semiconductores y popularmente conocidos como “chips”: unos minúsculos gigantes del tamaño de un grano de arroz, que contienen miles de millones de elementos biestables (transistores) conectados entre sí, aprovechando la semiconductibilidad del silicio refinado de la arena, propiedad clave para la conducción eléctrica de las señales que transforman al diminuto chip en el elemento primordial de la transformación.

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Pensar cualquier modelo de desarrollo productivo que no asegure una provisión segura y conveniente de estos ladrillitos de arena es construir un gigante de pies de barro. Los chips son el alma de los servidores que hacen funcionar a Internet; también de las computadoras y les teléfonos “inteligentes” que usamos cotidianamente. Las actividades industriales no podrían seguir funcionando hoy sin la utilización de este recurso. Ni hablar de los nuevos artificios bélicos que muestran la cara más terrible de los avances tecnológicos en las guerras que hoy asolan nuestro planeta. Ni de los desarrollos de inteligencia artificial que mueven recursos económicos y energéticos de tal magnitud, que asusta pensar las intenciones de aquellos que los promocionan e impulsan.

Parecería que la posibilidad de alcanzar un desarrollo productivo que provea de bienestar económico, genere trabajos bien remunerados de alta calificación y posibilite una razonable calidad de vida a los habitantes de este querido continente suramericano, depende en buena medida de implementar una política regional que contribuya a la producción segura y el uso conveniente de semiconductores.

En la medida que los intereses del conjunto prevalezcan sobre las ventajas coyunturales, la alianza entre Argentina y Brasil en el tema de semiconductores puede aprovechar integralmente las ventajas comparativas que cada país puede aportar al proyecto común.

Brasil viene realizando un enorme esfuerzo para el desarrollo y producción de chips de tecnología conveniente para las necesidades de la región.

Argentina posee condiciones ventajosas para diseñar y producir programación específica para esos chips, y en conjunto producir semiconductores que brinden soluciones a la medida de las más diversas necesidades y demandas de la región, evitando el adocenamiento que conllevan las soluciones generales, considerando las características diferenciadas de cada usuario y respetando la cultura de gestión de cada entorno.

En este contexto, el acuerdo de cooperación e intercambio tecnológico alcanzado entre la Universidad Nacional de Avellaneda y la Ponticia Universidade Catolica do Rio Grande do Sul para considerar el desarrollo y la producción de semiconductores se constituye un hecho alentador, que justifica el entusiasmo que expresan sus promotores.

El Ing. Jorge Calzoni, rector de la Universidad de Avellaneda ha manifestado al respecto que “la asombrosa capacidad de manejo de información y consecuente gestión que se genera a través de la utilización de la tecnología de semiconductores transforma su uso en un hecho cultural de enorme impacto en la vida de los pueblos.

La guerra en Irán pone en duda el suministro global de semiconductores

Esa circunstancia no puede resultar ajena al rol que creo deben asumir las universidades como organizaciones comprometidas con la construcción de un camino posible y la esperanza de un futuro mejor.

Este es el espíritu que anima el acuerdo de nuestra universidad con la Ponticia Universidade Catolica do Rio Grande do Sul”.

Por su parte el ing. Adao Villaverde, impulsor del acuerdo en Brasil opina que “Brasil y Argentina desempeñan un papel fundamental en Latinoamérica. Además de su peso económico, social y cultural, cuentan con importantes centros de investigación en el campo de los semiconductores, así como con empresas que operan en toda la cadena de valor, desde el diseño y la fabricación hasta el encapsulado y, por supuesto, la comercialización”. Y concluye afirmando que “el acuerdo UNDAV - TECNOPUC/PUCRS es estratégico para la región”.

Tanto en Argentina como en Brasil se han organizado encuentros vinculados con este acuerdo. En Argentina durante el mes de abril y organizado por el Instituto de Políticas Públicas de la Universidad Nacional de Avellaneda y la Asociación Civil Infoworkers, se realiza el 2º Encuentro de Tecnologías Convenientes para la soberanía latinoamericana, orientado específicamente a tratar el tema de “Semiconductores de y para nuestro Continente”.

En el mismo se trabajará en la construcción de una estrategia común entre ambos países para el desarrollo y la utilización conveniente de los semiconductores en el continente, un tema que interesa significativamente a la hoy castigada industria electrónica argentina instalada en nuestra estratégica Tierra del Fuego.

Paralelamente, cada uno de los ecosistemas industriales del área de la electrónica y los semiconductores juegan un papel importante en la preparación y realización de SemiCon-LAC 2026, el Simposio Latinoamericano y Caribeño de Semiconductores que tendrá lugar en junio de 2026 en Porto Alegre, RS, Brasil.

Adao Villaverde afirma que “Aabos países, a través del apoyo de instituciones de investigación, agencias de financiamiento, la industria y los gobiernos, desempeñarán un papel fundamental en este evento para posicionar a los países de Latinoamérica como actores relevantes en el nuevo contexto global de producción y suministro en este ámbito”.

Más allá de escenarios políticos coyunturales y circunstancias globales contradictorias, la alianza de Argentina y Brasil debe constituir una política permanente que favorezca el fortalecimiento de nuestra región y posibilite la creación de empleos de calidad que constituyan la alternativa superadora del modelo extractivista que se quiere imponer, generador de cada vez más empleos para cada vez menos trabajadores, en condiciones laborales cada vez más regresivas y de menor valor humano agregado.

Un modelo para el que la inteligencia, la educación y el conocimiento constituyen un mal negocio.

