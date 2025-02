Javier Milei: ¿General Ancap o Capitán $Libra?

Si usted analiza el desempeño del gobierno de Javier Milei desde el pragmatismo, lo político o ideológico, desafortunadamente lo llevará a un lugar errado. Los desaguisados, falta de rumbo y papelones internacionales solamente se explican porque estamos frente a un presi-niño que, como dijo Carlos Pagni, su demanda de reparación es infinita. Se trata de una persona que desde el ropero de Narnia nos dice “Soy la única persona que resiste el archivo en los últimos diez años”, y tres Doritos después todo cambia.

Desde que asumió siempre se trató que nuestro presiniño sea feliz, y en estos últimos días se lo vio junto al dibujante Nik en medio de los cortes de luz, todo al mismo tiempo que nos llegaban imágenes de la Quinta presidencial de Olivos convertida en un museo de autoculto que incluye pinturas y retratos de un león, tapas de revistas y hasta un “Wolverinelei”.

Los hermanos José y Jorge Mas Santos, principales accionistas del Inter Miami vinieron al país en busca de negocios y como cortesía le regalaron a Javier Milei una camiseta firmada por Lionel Messi. La misma lleva el apellido del niño Javi, quien sostuvo "!!!Y me la regalaron a mí!!!".

El presiniño es caprichoso, si no pensás como él, estás contra él. Esto le sucedió a Domingo Felipe Cavallo, que en las últimas horas pasó de ser “el mejor economista de la historia argentina” a “el impresentable de Cavallo”, y lo que es peor, Milei desvinculó a la hija del ex ministro, Sonia, por una cuestión de parentesco, agregando “el papá está todo el tiempo saboteando el programa económico”.

Se trata del mismo niño emperador que quería tener su memecoin como Donald Trump. En esta oportunidad las cosas derivaron en una estafa de proporciones cósmicas, con perjuicios en torno a los US$ 107.000.000.

Ahora Milei tiene que decirle al planeta entero si es un bobo mayúsculo o un delincuente mundial. Su defensa se redujo a afirmar que "No estaba interiorizado”; pero desde ahora las consecuencias legales y políticas serán el menor de sus problemas. Si a partir de esta noche no pega un ojo en la cama, tendrá buenos motivos para ello.



Milei, Capitán $Libra

En materia económica ocurre lo mismo, el presiniño alega tener mejor ministro de la historia, pero su plan no cierra. En ese sentido, sin brindar condiciones para producir, Javier Milei ha dicho: “Las empresas tienen que aumentar la productividad bajando los costos de operación y mantenimiento, tienen que entender que las tasas de retorno son más bajas. El gobierno trabaja en lo fiscal, en bajar impuestos para que puedan pagar mayores salarios."

Milei agregó en su furia contra Cavallo: “Este plan es más exitoso que la convertibilidad, el tipo de cambio era a hoy de $700”. Sin embargo no dice que la carga fiscal es muy superior en la actualidad, las retenciones al campo por ejemplo eran de 3,5% y el impuesto al cheque nació en el 2001. Asimismo desde el placard de Narnia el presiniño sostuvo: “Argentina va a tener una oleada de dólares del petróleo, el gas, el litio, el uranio, el cobre y todo lo que tenemos en el sector agropecuario".

Mientras tanto, Toto Caputo, el mejor ministro de la historia, compró bonos AL30 con 400 millones de dólares del Fondo de Garantía de Sustentabilidad de la Anses para controlar el dólar un día después que Anses quedara en manos de Fernando Bearzi, una persona muy cercana a él. Esto ocurrió luego de que Javier Milei echara a Mariano de los Heros.

En relación a la moneda norteamericana Javier Milei dijo: “el dólar de ninguna manera está caro”, pero por su parte en los EEUU saben que todo se va al cuerno, y las palabras del periodista Eduardo Feinman fueron en esa dirección: “yo sé que esto causa escozor pero es información, pero en Wall Street están muy preocupados” por el atraso cambiario”.

Cómo los medios del mundo mostraron el escándalo de Javier Milei con la cripto $LIBRA

La fiesta del “Dame 3” y las vacaciones en el exterior como en 1988, 2000 y 2018 se chupa como una aspiradora los ahorros de las Pymes y la clase media. El blanqueo sumó US$ 15,225 millones a los depósitos, llegando a un stock de US$ 34,592 millones. Desde ese máximo se fueron del sistema US$ 3,937 millones. El Riesgo País superó los 700 puntos y se aleja de los sueños de Caputo. Finalmente, cuando Milei asumió la base monetaria era de $10 billones, ahora poco más de un año después, alcanzó $32 billones, de allí que te haga ruido que el tema inflación esté lejos de solucionarse.

Para colmo, cuando le preguntaron a Toto Caputo por el acuerdo con el FMI dijo: “Tenemos acordado prácticamente todo (…) implica nueva plata pero no nueva deuda” ¿…? O sea, digamos, es para pagar vencimientos. Y siguió “Esa plata entra al tesoro y el tesoro con esa plata le recompra deuda BCRA capitalizándolo”, “Es una de las 3 condiciones para empezar a salir de las restricciones cambiarias”, la fecha sería para primer cuatrimestre. Sin embargo, a pesar de los dichos del ministro, el escándalo del ex General Ancap, actual Capitán $Libra augura cambios nocivos para el país.

Milei, General Ancap

La lógica del niño caprichoso que busca atención funciona también en el trato con el periodismo así como con sus pares de la política. Así pues en una entrevista con Antonio Laje, un problema técnico se volvió en un “sabotaje”, donde “el estudio lleno de gente haciendo ruido”.

En esta idea de hacer las cosas para que lo quieran, nuestro presiniño ha buscado el calor de unos pocos empresarios que lo tratan como criatura mimada, le dicen lo importante que es, al mismo tiempo que éstos toman partido de la situación. Sin embargo todo tiene un costo, en un año la sociedad se dio cuenta y el 53,3% afirma que Milei gobierna para los multimillonarios y defiende los intereses de los mercados financieros.

La trama de desparpajo se completa en el Senado, donde la Libertad Avanza y el Kirchnerismo firmaron conjuntamente el dictamen de comisión apoyando la candidatura del Juez Ariel Lijo. Esto ocurrió al mismo tiempo que Javier Milei promocionó en sus posteos un curso de la universidad de don Alberto Benegas Lynch, el mismo que le otorgó el doctorado al mejor amigo.

Es lógico que dichas desprolijidades tengan consecuencias. El índice de corrupción de Transparencia Internacional ubica a la Argentina de Milei en el puesto 99 de 180 países. Un escalón por debajo del 2023.

Mientras el fuego tocaba las puertas de la ciudad de El Bolsón, Milei estaba preocupado en demostrar que él ama a la comunidad LGTBQ, que el video de Davos fue editado y que por eso invitó a Roberto Piazza junto a su pareja a Olivos.

La campaña electora ya comenzó, y Cristina se encuentra muy cómodo en su rol de opositora. La carta al mandatario titulada “Che Milei. Te noto algo nervioso”, es parte de la estrategia de la doña que mide 40 puntos en PBA. Por parte del gobierno no dan pie con bola, midieron a Daniel Scioli, a Alfa de Gran Hermano, y hasta al dibujante Nik.

Es más, Santiago Caputo se sumó al espacio del que ya formaba parte, con un emocionante acto de afiliación, esto porque no tienen candidatos ni dirigentes y eso se nota. Sin embargo el momento de mayor indignidad lo alcanzó José Luis Espert suscribiendo su ficha de afiliación junto a un maquillado Javier Milei.



Donald hace canelones, Javier hace canelones

El capricho del presiniño de pertenecer a un club internacional donde no tiene cabida lo ha llevado a cometer muchos “horrores” diplomáticos. La decisión de Donald Trump de apartarse de la OMS precipitó el primero de ellos. En efecto, Javier Milei retiró a Argentina de la OMS en un nuevo guiño al norteamericano, y este último dos segundos después negociaba para volver exigiendo que un estadounidense quede al mando del organismo.

El presiduende no entendió que el Presidente de los EEUU vela por los intereses de su país, a diferencia del nuestro que solo quiere que lo quieran. De esta forma, Trump confirmó que no habrá excepciones para Argentina en la imposición de aranceles del 25% a las exportaciones de acero y aluminio. La medida afectará exportaciones argentinas por unos US$600 millones anuales. Como era evidente, Acindar y la UOM acordaron suspender a más de 970 empleados para evitar despidos masivos.

La política exterior de. 47th presidente de los EEUU lo ha dejado a Javi en el peor de los mundos, por eso nuestro 52th anunció que iría corriendo a los EEUU a firmar un Tratado de libre comercio; ya que desafortunadamente para el presiniño, expulsar a Trump de las “Fuerzas del Cielo” vía X no está a su alcance.

El Presidente Javier Milei nos ha puesto contra las cuerdas, el caso $Libra nos hace decidir si estamos frente a un bobo de una dimensión nunca antes vista o un estafador de escala mundial. Solo roguemos que semejante escándalo no sea un obstáculo para acordar con el FMI, no signifique demandas contra el país, y lo que es más importante, no ponga en riesgo el premio Nobel de Economía.