Las razones del éxito de Isabel Díaz Ayuso

El éxito de Isabel Díaz Ayuso, Presidenta de la Comunidad de Madrid por el Partido Popular, (ahora en plena campaña por su reelección), se debe a que ha sabido crear un discurso político que encaja con el estilo de vida de la gente. No habla de paraísos futuros, ni de ingeniería social. No quiere eliminar costumbres, ni imponer otras. Tampoco hay una ideología entendida como religión secular, al modo del socialismo o el nacionalismo. No es conservadora, sino realista y liberal, por lo que no predica el adaptar el orden social a un proyecto político, sino al revés: que las instituciones y las políticas públicas estén para satisfacer los intereses naturales de las personas.

Ayuso ha traducido en mensajes sencillos la vida cotidiana de los madrileños, consolidada durante un cuarto de siglo, y basada en la apertura al exterior, las oportunidades, la recompensa al esfuerzo, el reconocimiento del mérito y la modernidad. Lo ha resumido en la palabra “Libertad”, que es el lema de campaña. Ayuso ha conseguido que dicho concepto vuelva a ser una emoción, como dicta la tradición liberal, de dirigir con ilusión la propia vida y asumir la responsabilidad. En realidad, consiste en tratar a las ciudadanos como adultos, lejos del Estado paternalista y de ingeniería social al que están acostumbrados en otros territorios, y predican otras opciones políticas.

Esto ha calado en la población madrileña por el contraste con la labor del Gobierno de España, presidido por el socialista Pedro Sánchez, con el apoyo de los comunistas de Podemos y los independentistas. Mientras que Ayuso, líder del Partido Popular de Madrid, tomó la iniciativa frente a la pandemia de covid-19 cerrando colegios, comprando material y habilitando un recinto ferial como hospital de campaña, el gobierno nacional no hizo nada.

Los madrileños pudieron comparar la labor incesante del gobierno del PP de Ayuso para enfrentarse al virus y minimizar el efecto socioeconómico de la crisis, mientras que Pedro Sánchez solo comparecía en la televisión pública. Era la imagen de la política trabajadora, frente al colapso negligente del Presidente. Mientras Ayuso se desvivía por dar un servicio a los madrileños, la izquierda se dedicaba a desinformar, soltar “fake news” y a mentir sobre las cifras de muertos. Además, socialistas, comunistas y nacionalistas comenzaron a insultar a Ayuso y a los madrileños, dando inicio a una “madrileñofobia” que en la región sentó mal porque siempre ha sido un lugar de acogida en el que no se pregunta a nadie de dónde viene.

La sensación que quedó es que Ayuso protegía a los madrileños mientras que la izquierda quería aprovechar la pandemia para derribar al gobierno de la región. Se produjo entonces el efecto bandera: la mayoría de los madrileños se sintieron identificados con su Presidenta. Ha conseguido esa empatía que le otorga los valores del sacrificio por la comunidad, el trabajo y la valentía. Esa defensa de la economía ha hecho que los sectores productivos, de comercio y restauración, como bares y restaurantes, hagan una defensa cerrada de Ayuso. Incluso se publicita la “Tortilla Ayuso, la tortilla con más huevos”.

Esa identidad entre la mayoría social y una líder se obtiene muy pocas veces. En este caso es sorprendente, teniendo en cuenta que en 2019 solo la conocía el 60% del electorado, y sacó los peores resultados del PP en elecciones autonómicas madrileñas desde 1983. El éxito ha estado en que no ha tenido que elaborar un complejo discurso político lleno de ambiciones y promesas, sino limitarse a reflejar la vida cotidiana de los madrileños y darle un sentido: la libertad.

El despegue de Madrid, que se ha convertido en el motor económico de España por encima de Cataluña, y que es la región que más inversión privada y capital humana recibe, se ha basado en la liberalización de horarios, y la eliminación de trabas burocráticas y de impuestos. El contraste con otras regiones españolas es evidente, aunque el objetivo marcado por Ayuso es competir con las capitales europeas. De hecho, Madrid es la región que más aporta a la solidaridad interterritorial, al pago de los servicios públicos de otras comunidades, con un 68% del total (4.093 millones), frente al 25,5% de Cataluña.

Ayuso, siguiendo la herencia del PP de Madrid y de Pablo Casado, siempre ha ligado la suerte de la región al beneficio del resto de España, sin caer en el nacionalismo. Esto ha facilitado su discurso político: progreso en libertad, sin victimismo ni ingeniería social. El conjunto es la presentación en Madrid de lo que puede ser una alternativa nacional, la del partido de Pablo Casado al sanchismo, a esa alianza entre socialistas, comunistas y nacionalistas. Eso es lo que pone nerviosa a la izquierda, que ha perdido la iniciativa política y la ilusión de los españoles.

* Jorge Vilches. Doctor en Ciencias Políticas. Profesor de la Universidad Complutense de Madrid. Colaborador habitual de diario La Razón y de la Cadena Cope.