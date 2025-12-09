La calidad democrática de un país necesita una mirada contextualizada

La calidad democrática a nivel subnacional es, curiosamente, uno de los grandes puntos ciegos de las ciencias socialesen Argentina y en la región. Durante años, la literatura especializada ha tendido a concentrar su foco en la dinámica nacional, dejando en segundo plano la salud institucional de las provincias. Esta carencia de estudios e investigaciones es lo que justifica la existencia de un informe, cuya finalidad es realizar un aporte significativo y exploratorio al medir la calidad democrática de las provincias, ofreciendo un diagnóstico vital no solo para la comunidad académica, sino para la sociedad en general.

La elección de una metodología enfocada en expertos como columna vertebral, no es casualidad, sino es una respuesta alternativa a las limitaciones que presentan las mediciones tradicionales que conocemos. En el análisis de la calidad democrática de un país, los indicadores exclusivamente cuantitativos son relevantes pero no son en absoluto suficientes. Un registro de las leyes votadas en las provincias, un presupuesto consensuado en las cámaras y ejecutado por el gobierno o el porcentaje de participación electoral sólo ofrecen una parte de la foto de la realidad de las provincias. En este sentido, la encuesta a expertos no es un sustituto de los datos cuantitativos, sino su complemento crítico y necesario.

A partir de este contexto se evidencia el valor fundamental de la metodología: la percepción experta proporciona el contexto, la profundidad y el conocimiento que el indicador frío no puede brindarnos. Al consultar a los expertos que viven y trabajan cotidianamente en las provincias, la investigación accede a un conocimiento profundo que traduce la realidad política local.

Sin embargo, conscientes del riesgo de sesgos individuales o de grupo, la metodología debe estar acompañada de una medida clave de mitigación: la selección aleatoria de una cantidad determinada de expertos por provincia. Esta triangulación de perfiles garantiza una diversidad de perspectivas y experiencias, brindando la robustez necesaria para ser considerado de gran relevancia en un campo escasamente explorado.

La amplitud del objeto de estudio hace esta elección metodológica aún más imperiosa.

El informe desagrega el concepto de calidad democrática en cinco pilares esenciales: Proceso electoral y pluralismo, Funcionamiento del Gobierno, Participación política, Cultura política democrática y Libertades civiles. Cada una de estas dimensiones aborda una capa distinta del entramado institucional y social, desde la formalidad de la urna hasta la arraigada cultura cívica de la población.

Se parte de la premisa de que la democracia no es un estado alcanzado y estático, sino un proceso que debe observarse y revisarse de manera permanente. Por ello, la evaluación de un experto local permite ponderar si un alto índice de participación esconde procedimientos de movilización electoral irregular o si la libertad de prensa se ejerce sin represalias directas del gobierno provincial, detalles que un mero indicador de cumplimiento legal jamás podría revelar.

En definitiva, la metodología en este tipo de estudios no es un mero ejercicio académico, sino la fundación de una nueva forma de conversación nacional y entendimiento de los habitantes de las provincias. Al basarse en una rigurosa evaluación de expertos, el informe consigue interpretar la compleja realidad democrática de cada distrito en un diagnóstico actualizable, organizado en cinco dimensiones críticas. Este esfuerzo exploratorio es, por lo tanto, una invitación a todos los actores dela sociedad a dejar de ignorar la calidad democrática que se vive en el ámbito subnacional y a construir, sobre la base de estos datos contextualizados, una agenda de reformas que fortalezca el federalismo argentino en su conjunto.

*Director del Instituto Internacional de Democracia, Derechos Humanos y Empresa de Insight 21, Universidad Siglo 21



