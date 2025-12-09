Estados Unidos pagará por alejar a India

En un momento en que la política estadounidense hacia India se ha vuelto claramente punitiva, la cálida recepción del primer ministro indio, Narendra Modi, al presidente ruso, Vladimir Putin, en Nueva Delhi la semana pasada fue contundente. El mensaje de Modi fue claro: India es una potencia soberana que no se dejará presionar para tomar partido en una creciente brecha entre "Occidente y el resto". En cambio, seguirá marcando su propio rumbo en los asuntos internacionales.

Ninguna gran potencia es más vital para los intereses estratégicos a largo plazo de Estados Unidos que India. Después de todo, es el único país con la población, la posición geográfica y el poderío militar (incluyendo armas nucleares) necesarios para desafiar los esfuerzos de China por dominar Asia y, en última instancia, suplantar a Estados Unidos como potencia hegemónica mundial.

Desde la presidencia de George W. Bush, altos funcionarios estadounidenses han reconocido la alianza con India como crucial para mantener un equilibrio de poder estable en el Indopacífico. Esto nunca ha sido mera retórica: en la última década, los vínculos de seguridad entre Estados Unidos y la India se han profundizado rápidamente, particularmente en términos de interoperabilidad militar, cooperación en inteligencia e intercambios de tecnología.

Parte de este progreso se produjo durante el primer gobierno del presidente estadounidense Donald Trump. A medida que aumentaba la presión sobre China y recortaba la ayuda en materia de seguridad a Pakistán, Trump amplió la cooperación con India, que se encontraba en el centro de la estrategia indopacífica de su administración. El resultado es evidente hoy: India realiza ahora más ejercicios militares con EE.UU. que con cualquier otro país, y EE.UU. se ha convertido en el principal socio comercial de India.

Pero incluso mientras este proceso se desarrollaba, EE.UU. dio a India muchos motivos para la cautela. Su caótica retirada de Afganistán —que tuvo lugar durante la presidencia de Joe Biden, pero fue resultado de un acuerdo alcanzado previamente por Trump— planteó serias dudas sobre el criterio y la fiabilidad de los líderes estadounidenses, ya que, en la práctica, devolvió ese país a los terroristas talibanes.

La preocupación se acentuó en 2022, cuando el gobierno de Biden ayudó a Pakistán a obtener un rescate del Fondo Monetario Internacional y posteriormente aprobó un acuerdo de 450 millones de dólares para modernizar la flota de F-16 del país, suministrada por EE.UU., lo que revivió en India los amargos recuerdos del suministro de armas estadounidenses a Pakistán durante la Guerra Fría. Trump ha intensificado este abrazo a Pakistán, sobre todo en interés del enriquecimiento personal, resaltado por un lucrativo acuerdo de criptomonedas firmado en abril.

Aunque Estados Unidos a menudo ignoraba los propios intereses de India, esperaba lealtad total a la hora de aplicar sanciones a Rusia por su invasión a gran escala de Ucrania. Pero India, al igual que otros aliados estadounidenses como Israel y Turquía, se negó a cumplir y, en cambio, aumentó las compras de petróleo ruso con descuento. India no veía motivos para sacrificar sus intereses nacionales por un conflicto lejano, especialmente cuando el principal beneficiario de la presión occidental sobre Rusia era China.

India ya ha presenciado esta dinámica. Cuando Trump reimpuso duras sanciones a Irán en 2019, India se vio privada de una de sus fuentes de energía más baratas y fiables, mientras que China aprovechó la oportunidad para importar crudo iraní con grandes descuentos y ampliar su presencia en el país.

Un patrón similar surgió tras la invasión rusa de Ucrania. Al aislar a Rusia de los mercados occidentales, las sanciones convirtieron a China en el sustento económico de Rusia, dándole la posibilidad de fortalecer sus rutas terrestres de suministro de energía desde Rusia. China ahora sabe que, incluso si actúa contra Taiwán, no perderá el acceso a la energía rusa. Si bien esta tendencia sin duda mina los intereses estratégicos de la India, al menos esta vez el país también aprovechó los descuentos en el petróleo ruso.

Sin embargo, la administración Trump no se dejó vencer. Impuso un arancel adicional del 25% a las importaciones estadounidenses procedentes de la India (elevando los aranceles totales al 50%) y amenazó con sanciones secundarias, alegando que la India estaba socavando los esfuerzos estadounidenses para contrarrestar las "actividades nocivas de Rusia". Sin embargo, Trump eximió a otros importantes importadores de energía rusa e incluso concedió una exención de sanciones a Hungría, cuyo primer ministro autocrático, Viktor Orbán, es un estrecho aliado de Trump. Los aranceles estadounidenses sobre los productos indios ahora superan los aplicados a las exportaciones chinas. Esto no es nada menos que una guerra económica de Estados Unidos contra la India.

Estados Unidos considera a la India indispensable, pero trata sus intereses como secundarios. Quiere que la India sea un pilar de su estrategia indopacífica, pero adopta políticas que socavan directamente su fortaleza económica, seguridad regional y autonomía estratégica. La política exterior de Trump puede ser particularmente errática, pero el patrón subyacente se ha extendido a lo largo de múltiples administraciones. El resultado es una India cada vez más resentida y desconfiada, que no ve otra opción que cubrir sus riesgos acelerando su autosuficiencia y fortaleciendo sus lazos con socios alternativos, empezando por Rusia.

La visita de Putin a Nueva Delhi debería servir de advertencia a Estados Unidos: la coerción y la inconsistencia son un camino seguro al distanciamiento. Una "alianza blanda" flexible y basada en intereses con India sigue siendo uno de los pocos medios creíbles de Estados Unidos para contrarrestar el agresivo ascenso de China. En este sentido, Estados Unidos necesita a India más de lo que India necesita a Estados Unidos. En lugar de intentar obligar a India a "alinearse", Estados Unidos debe reconstruir la relación tratándola como un socio igualitario. Esto significa interactuar con India tal como es, no como los responsables políticos estadounidenses quieren que sea.

Brahma Chellaney, profesor emérito de Estudios Estratégicos en el Centro de Investigación de Políticas con sede en Nueva Delhi y miembro de la Academia Robert Bosch en Berlín, es el autor de Water, Peace, and War: Confronting the Global Water Crisis (Rowman & Littlefield, 2013).

