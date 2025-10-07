La guerra total de Trump

LONDRES – La guerra total del presidente estadounidense Donald Trump contra sus oponentes políticos, anunciada con su endeble acusación contra el exdirector del FBI James Comey, ha reavivado las comparaciones entre su mandato y el fascismo de la década de 1930. Al fin y al cabo, Adolf Hitler llegó al poder de forma legal y luego utilizó la ley para construir la dictadura nazi.

Pero, a diferencia de Hitler, que sirvió en las trincheras de la Primera Guerra Mundial, Trump, un magnate inmobiliario de Nueva York, nunca podría venderse como un hombre común y corriente. Mientras que Hitler resultó herido al menos dos veces en las trincheras, Trump afirmó que padecía osteofitos (espolones óseos) para evadir el servicio militar (que él considera algo solo para «pringados» y «perdedores»).

Tras mudarse de Queens a Manhattan, Trump pasó de dirigir el sórdido imperio inmobiliario de su padre (uno de los inquilinos, el cantante folk Woody Guthrie, escribió una canción sobre el notorio racismo de su casero) a jugar al Monopoly con apartamentos de lujo, hoteles y casinos. Su obsesión por la fama lo llevó a la televisión y su programa, The Apprentice, le dio notoriedad a nivel nacional.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Como producto de la era televisiva, Trump ha contribuido en gran medida al embrutecimiento generalizado de la cultura estadounidense. Ahora, incluso el público de la Ryder Cup se comporta como los hooligans de MAGA. Aparte de su fanfarronería narcisista y su capacidad para presentar a la sociedad más próspera de la historia como una víctima, el éxito político de Trump se basa en una inteligente inversión de la política identitaria. La mayoría cristiana blanca de Estados Unidos es ahora el electorado oprimido, y los afrikaners blancos de Sudáfrica son los únicos «refugiados» bienvenidos en el Estados Unidos de Trump.

Pero ahora que sus apariciones públicas degeneran en monólogos de flujo de conciencia, incluso algunos de los partidarios acérrimos de Trump deben estar preocupados por su estado actual. Hitler, al menos, limitó sus divagaciones a las charlas de mesa, un registro de sus reflexiones anotadas por los secretarios taquígrafos de Martin Bormann. Mientras tomaba té y pasteles, el Führer disertaba ante su cautiva corte sobre la sopa favorita de los antiguos espartanos. Ante multitudes de miles de personas, Trump reflexiona sobre las aves y las ballenas que sufren daños por los molinos de viento marinos.

Más concretamente, Trump nunca olvida el más mínimo desaire. Sus objetivos más recientes, además de Comey, incluyen a George Soros, quien (esperen) supuestamente financia el terrorismo interno. El hecho de que el secretario del Tesoro de Trump, Scott Bessent, fuera durante mucho tiempo empleado de Soros no parece tener importancia. Y aunque ha limitado sus amenazas de ejecución al general Mark Milley, presidente del Estado Mayor Conjunto durante su primer mandato, sus declaraciones sobre el uso de la violencia estatal se han vuelto más frecuentes.

Por supuesto, Trump lleva mucho tiempo practicando la «guerra jurídica» que ahora se está aplicando a Comey. Litigante vejatorio, entre 1973 y 2016 se vio involucrado en unos 4000 casos contra rivales empresariales y personales, las autoridades fiscales y por difamación personal. Parece deleitarse con el drama de los litigios, cambiando de abogados —que deben demandar para cobrar sus honorarios— con la misma frecuencia con la que otros se cambian de camisa.

Gran parte de estos litigios en serie consistían en intentos de eludir el pago a pequeños contratistas, como pintores y fontaneros. La táctica es siempre la misma: enredar al oponente en un litigio costoso y prolongado hasta que quiebre y levante la bandera blanca. Varios bufetes de abogados eminentes y universidades distinguidas se han visto sometidos a la extorsión del Gobierno por representar a los clientes equivocados o contratar a profesores disidentes.

Trump sigue intentando revocar su condena por delito grave en los tribunales del estado de Nueva York en mayo de 2024 por falsificar documentos comerciales. Pero la escandalosa sentencia del Tribunal Supremo de 2024, que concede a los expresidentes «cierta inmunidad frente al enjuiciamiento penal por actos oficiales durante su mandato», equivale a una orden de impunidad. Según la visión de Trump (y quizás de la Corte), tales actos incluyen incitar a la insurrección mortal en el Capitolio de los Estados Unidos el 6 de enero de 2021. En muchos sentidos, la decisión del presidente de la Corte Suprema, John Roberts, cumple la misma función que la infame «Ley de Habilitación» de Hitler, que esencialmente coloca al líder por encima de la ley.

China ofreció a Trump US$ 1 billón en inversiones a cambio de concesiones

Trump ya está despreciando la autonomía de los estados al desplegar tropas en Los Ángeles, Portland, Memphis y otras ciudades en contra de los deseos de sus alcaldes y gobernadores elegidos democráticamente. Los trabajadores migrantes, sin los cuales las industrias frutícola, hortícola y cárnica no pueden sobrevivir, están siendo detenidos por agentes federales enmascarados y deportados, a veces a un gulag en El Salvador, pero también a zonas de guerra como Sudán del Sur e Irán, con los que Estados Unidos ni siquiera mantiene relaciones diplomáticas. Detener a los iraníes convertidos al cristianismo y entregarlos a la República Islámica desmiente el supuesto compromiso de la Administración con la defensa de los valores cristianos.

Aunque el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos cuenta ahora con un presupuesto que lo convierte en la 17.ª fuerza de defensa más grande del mundo, Trump quiere que las fuerzas armadas regulares estadounidenses se sumen a la acción. Esa fue la conclusión principal de la reciente y extraña reunión de todo el cuerpo de oficiales generales del ejército estadounidense en Quantico, Virginia. El secretario de Defensa, o más bien de «Guerra», Pete Hegseth, les dijo que perdieran peso y se afeitaran la barba, aunque su verdadera audiencia eran los oficiales de campo subalternos ausentes, a los que estaba incitando efectivamente contra sus supuestos superiores «despiertos». Mientras Hegseth da órdenes ilegales, como lo demuestra la ejecución sumaria de pasajeros en supuestos «barcos de drogas» en el Caribe, el discurso incoherente de Trump definió una nueva «misión» contra los críticos y manifestantes nacionales en las ciudades estadounidenses.

Esta ilegalidad también está animada por el espíritu de la estafa, algo que el austero Hitler rechazaba (a diferencia de secuaces codiciosos como Hermann Goering). Trump no ha ocultado el hecho de que está utilizando el Estado estadounidense para amasar enormes sumas de dinero para sí mismo, sus familiares y sus compinches.

Los oligarcas que apoyan a Trump, como Elon Musk y Larry Ellison, por ejemplo, han obtenido enormes riquezas gracias a contratos con el sector público. Mientras tanto, el expromotor inmobiliario Steve Witkoff, enviado especial no cualificado de Trump para Rusia y Oriente Medio, ha llevado a su hijo a viajes diplomáticos al Golfo para asegurar enormes inversiones en sus fondos inmobiliarios. Alex Witkoff también es socio, junto con Eric Trump, del negocio de criptomonedas World Liberty Financial, que cuenta con el respaldo de los Emiratos Árabes Unidos. Incluso la casi muda Melania Trump recibirá 28 millones de dólares del pusilánime Jeff Bezos, fundador de Amazon y propietario del Washington Post, por producir un documental sobre su vida.

Ninguna de estas evidentes muestras de venalidad parece preocupar a los votantes de Trump. Para todos los demás, la pregunta más apremiante hoy en día es la siguiente: ¿colaboraré con los esfuerzos de Trump para desarraigar la democracia y el Estado de derecho en Estados Unidos, o debo alzar la voz mientras aún hay tiempo?

*Michael Burleigh, investigador principal de LSE Ideas, es el autor, más recientemente, de Populism: Before and After the Pandemic (Hurst 2021).

Copyright: Project Syndicate, 2025.

www.project-syndicate.org