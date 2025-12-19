La UE, el Mercosur y la silla vacía

En el ámbito político y diplomático todos tenemos alguna anécdota sobre la “inminencia” de la firma de un acuerdo comercial entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur, que dio su primer paso en 1995, tuvo otro “casi, casi” en 2005, renovó las frustraciones en 2019 y ahora vuelve a la postergación en Bruselas.

En estos 30 años, muchos hemos escrito también sobre cuánto y cómo fue cambiando el mundo desde entonces, con sucesivos vuelcos del escenario geopolítico y geoeconómico que expone al acuerdo que se firme ahora a ciertos desajustes y, según algunos críticos, a volverlo un instrumento poco relevante.

La gran oposición en la UE proviene de Francia y sus agricultores, que como los de Polonia y Hungría temen verse perjudicados en el intercambio de materias primas del Mercosur y bienes finales comunitarios, como los que sí producen y exportan Alemania y países nórdicos. Eso explica la constante ola de “tractorazos” que llegó esta semana a Bruselas, donde los 27 países del bloque debaten el acuerdo.

Desde el Mercosur, distintos autores con los que hemos debatido el asunto -Juan G. Tokatlian, Bernabé Malacalza, Carlos Quenan, Julieta Zelicovich- enfatizan que un acuerdo abrirá el mercado de bienes básicos, sobre todo de alimentos, pero que la gran batalla regional sigue siendo evitar que el comercio con la UE o con China acentúe la primarización y frustre, en realidad, un desarrollo industrial y moderno.

Patricio De la Barra sobre el acuerdo Mercosur–UE: “Francia se opone y puede arrastrar a otros países clave”

La actual guerra comercial global, consecuencia de la división del mundo en “esferas de influencia”, une ahora a la UE y al Mercosur -más que nunca- en la búsqueda de “salvavidas” que abran o amplíen mercados.

Esta vez fue Italia, aliada con Francia, la que forzó una enésima postergación “hasta enero” de 2026. Pero si finalmente el acuerdo vuelve a caerse, el Mercosur debería pasar página y tirar otras líneas en otros destinos porque estamos ante un “juego de la silla vacía” que castigará especialmente al que se distraiga.

“Efecto Mariposa” es un ciclo de conversaciones sobre política internacional producido por Fundación Embajada Abierta y conducido por Jorge Argüello que se emite por Canal E los jueves a las 22 y los domingos a las 23.