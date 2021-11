Elecciones con resultado casi cantado

Una jornada sin sorpresas

El barco finalmente naufragó, él se hundió junto a la nave y ella evitó correr con la misma suerte; aunque acabó salvándose y viviendo en otro país. Parece el final de Titanic, pero la película que estamos viendo es otra.

Llegaron las elecciones de medio término y se ratificó el resultado de las primarias. El voto castigo consolidó con el 42% a Juntos por el Cambio como primera fuerza nacional, manteniendo lo obtenido en el 2019. El gobierno que llegó a la presidencia con el 48%, ahora retrocedió al 33,5%. Sin embargo el Presidente Alberto Fernández llamó a sus simpatizantes a que “el día del militante llenemos la Plaza de Mayo y celebremos este triunfo como corresponde” y su candidata Victoria Tolosa Paz expresó que “Ellos (JxC) ganaron perdiendo y nosotros (FDT) perdimos ganando”. En efecto, eso de asumir la realidad sigue sin estar en el menú de opciones del oficialismo.

La imagen de Alberto Fernández es tan mala que ahora celebra derrotas

La izquierda mejoró su desempeño casi dos años después, duplicando con 5,93%, recuperando voto propio o beneficiándose de quienes antes apoyaron al gobierno. El rol de Roberto Lavagna, quien obtuvo el 6,14%; ahora lo ocupan nuevas fuerzas de derecha y liberales con el 4,96%. Se ratificó el apoyo a Carolina Losada en Santa Fe, Luis Juez en Córdoba, y Rogelio Frigerio en Entre Ríos. Horacio Rodríguez Larreta ganó sin luces en la Provincia de Buenos Aires, pero dio el primer paso para su proyecto presidencial y mantuvo la hegemonía en la Ciudad Autónoma. Es decir, aburrido pero efectivo conforme a sus intereses personales. El kirchnerismo no solo salió tercero en Santa Cruz, Cristina perdió el control del Senado; y la diferencia en diputados es mínima.

Desde hoy el país comienza a vivir una gran interna, la carrera al 2023 ubica a todos casi en un pie de igualdad abriendo la posibilidad, que probablemente será desaprovechada, de debatir sobre un proyecto de país viable. ¿Usted confía que nuestra dirigencia estará a la altura de los acontecimientos en el próximo año y medio?

El legado de Néstor

El 27 de Octubre de 2021, día en que la militancia conmemoró el paso a la inmortalidad del ex Presidente Néstor Carlos Kirchner; se cumplieron para el resto de los mortales once años desde la realización del último censo nacional. El legado del mandatario tiene eco aún en la vida política criolla. El jefe de inteligencia de Chávez, Hugo Armando Carvajal Barrios, reveló que Venezuela envió 21.000.000 de dólares en valijas, como la de Antonini Wilson, para financiar la campaña de Cristina Kirchner. “Lo que no se supo es que ese dinero, el del escándalo de la valija de Antonini, eran entregadas sin problemas ya que pagaban a funcionarios del aeropuerto argentino que los dejaban pasar sin ningún inconveniente”, confesó “El Pollo”. En efecto, Néstor trabajaba junto al comandante para lograr el sueño socialista.

Un nuevo capítulo de un país pendular

Desde la época en que el ex mandatario le tomó el pelo en la Cumbre de Mar del Plata al Presidente de los Estados Unidos, George W. Bush, los Kirchner nos dejaron fuera del mapa mundial. Esa tradición del papelón internacional fue retomada por Alberto Fernández quien se lució en el G20 como el “toquetón” del evento. Su falta de formación protocolar se evidenció en las caras de reprobación de Emmanuel Macron, Ángela Merkel y John Kerry entre otros. Esto, sumado al discurso ante la cumbre de cambio climático, donde trató de colar el tema de la deuda de nuestro país; cerró una gira para el olvido.

El terrorismo mapuche

El sur del país vive cada día con más intensidad el miedo del terrorismo, sin embargo el Presidente afirmó en una carta sobre la violencia mapuche: “No es función del Gobierno brindar más seguridad”. Por su parte el Ministro de Seguridad Aníbal Fernández dijo que “No podemos reprimir porque vamos a tener otro caso Maldonado”; y la Señora Estela de Carlotto defendió a estos grupos diciendo: "Cuenten con nosotros”. Entonces ¿Qué debe hacer Arabela Carreras, la gobernadora de Río Negro? ¿Debe dejar hacer, esperar o salir a cazar terroristas? En efecto, no ha sido una sorpresa que el Frente de Todos haya quedado tercero en esa Provincia.

Esta ola de miedo e inseguridad repercute de forma distinta en todo el país. El gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, quien asistió a una protesta a modo de dar la cara, tuvo que irse del monumento a la Bandera bajo una lluvia de insultos. El asesinato de Roberto Sabo, el kioskero en Ramos Mejía, mostró una de las realidades más duras del conurbano bonaerense. El intendente de La Matanza Fernando Espinoza y el Ministro Sergio Berni quedaron desnudos frente a esta realidad, reprimiendo a los vecinos horas antes de los comicios. Para colmo la sociedad tuvo que vivir estos momentos amargos en medio de la liberación del ex Secretario de Obras Públicas Julio López y la negativa oficial de tratar en el Congreso el proyecto de “Ficha limpia”.

Un ciclo político que se cierra

Un fracaso económico consagrado y toqueteo internacional

El Secretario de Comercio Roberto Feletti dijo con motivo del nuevo control de precios y la incorporación del alcohol al listado ¿El trabajador no tiene derecho a tomarse un vinito? Este dislate fue al tiempo que la militancia invadía comercios para realizar controles en el Gran Buenos Aires. Como los alimentos no fueron suficiente, los medicamentos se sumaron a esta nueva aventura económica. Mientras tanto el Presidente resolvió que la prohibición de despidos y el pago de la doble indemnización terminará el 31 de diciembre.

Garrote y garrote para evitar que suban los precios y la gente pierda el empleo. ¿Cómo piensan que termina esa historia? Mientras tanto, la Cámara de Diputados convirtió en ley el etiquetado frontal de alimentos con apoyo de legisladores de Juntos por el Cambio. Fueron contra lo envasado fuera de los ojos del consumidor, desalentando la producción; y no repararon en todo lo que consumimos en mostrador.

En estos comicios algo cambió y no tiene retorno, el Cristinismo esta terminado como lo conocíamos y la reestructuración del peronismo vendrá desde el interior. Juntos por el cambio comenzará el camino de su interna feroz, y la terceras fuerzas verán una oportunidad de crecer si no incurren en los personalismos, la soberbia y el mesianismo.