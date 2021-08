Privilegios que duelen

#LaFoto

Se difundió una foto que nos llena a todos de vergüenza ajena. Luego de la desmentida oficial de una primera imagen que circuló por las redes días atrás, apareció una segunda que confirmó la realización del cumpleaños de la primera dama en la que participó el Presidente Alberto Fernández y en donde no solo se violó el protocolo y el estricto decreto vigente por aquel entonces; sino que además el hecho configura un delito y es causal de juicio político.

Todos recordamos las amenazas y brabuconadas del mandatario, así como cuando teníamos que pedir permiso para trasladarnos, sea para ver a un familiar o trabajar. Esta situación también nos trae a a mente cuando Solange no pudo despedir a su papá, Sarita “la jubilada” no podía tomar sol, Axel Kicillof confinaba bonaerenses en un gueto, miles de argentinos quedaban varados en el exterior, las provincias tenían restricciones para circular, la gente no podía dar un último adiós a sus muertos, se iniciaron procesos y se secuestraron vehículos, los shoppings permanecían cerrados por tiempo indefinido, los chicos no iban al colegio; todo mientras ellos reservaban vacunas para dirigentes políticos.

Mauricio Macri criticó a Alberto Fernández por las visitas a Olivos: "Esa foto nos da la sensación de que tocamos fondo"

Esta misma gente premió la delación para mantenerte encerrado, condenaban a los “runners contagiadores”, señalaban a “los insensibles” que se reunían en las barrerías, nos fumamos un Congreso ausente que luego derivó en el Massapalozza o show de video en el Congreso con “Diputeta” incluido.

En efecto, mientras sufríamos víctimas como Facundo Astudillo por abusos cometidos en la cuarentena, Abigaíl Jiménez no podía recibir atención médica, y muchos padecían el campo de concentración formoseño; la residencia oficial, según surge de las planillas de ingreso, era un festival de lo permitido. Así es, se apropiaron de nuestra libertad al tiempo que la Señora Fabiola en ese período tenía 61 Servicios de Peluquería, 18 de Moda y Estilo, 26 Servicios de Fitness y Coaching, y 43 Servicios de Estética Corporal, el entrenador visitaba unas 40 veces al perro del presidente y “el chino misterioso” se llevaba unos cuantos contratos con el Estado luego de su visita social. A todo esto Alberto Fernández en lugar de hacerse cargo, disparó: “Durante la pandemia recibí a miles de personas porque estaba gobernando, ¿o querían que me quedara encerrado en mi casa?”. No Señor Presidente, queríamos que diera el ejemplo y cumpliera con el decreto, por cierto inconstitucional, que usted había firmado; pero bueno, la culpa es de Fabiola.

Denuncian una posible relación entre las visitas de Olivos y el vacunatorio VIP

El nuevo Canciller

Esta administración se ha apoyado en dos pilares, por un lado los privilegios y falta de sensibilidad de quienes están en el poder, y por otro la total incapacidad de gestión. Luego de un largo tiempo y abrazados a la amenaza de la variante delta, aún no han resuelto el normal ingreso de argentinos y extranjeros al país dejando miles de varados y la industria del turismo destruida. Los Juegos Olímpicos demostraron que no fue buena idea criminalizar el entrenamiento de los deportistas, y dejar a Los Pumas librados a su suerte fue otro papelón. Se consagraron como ese “mandato histórico” que cerró colegios por razones ideológicas, mientras Toyota no podía conseguir 200 operarios con secundario completo. Tampoco hicieron algo bueno para la economía, siguen sin aprender que es urgente bajar tributos para reactivar; pero la precandidata Victoria Tolosa Paz llamó a revisar los impuestos: “Hay que tener una presión más fuerte sobre las grandes empresas”, siendo esto justo la señal que los mercados necesitaban para no poner un peso en nuestro país.

Este festival de incongruencias tuvo su coronación con la designación de Jorge Taiana como nuevo ministro de Defensa, quien asumió con evidentes funciones de Canciller, realizando declaraciones que dejan fuera del mapa mundial a nuestro país afirmando “China es una potencia en ascenso y Estados Unidos, una en declinación”. En efecto, la enfermedad ideológica la llevan en los huesos, mientras los EEUU nos donaron las vacunas para salvarnos del colapso sanitario, esta gente se dedicó hacer acuerdos con rusos y chinos para deleitar sus intereses espurios, constándonos al menos 30 mil muertos evitables de este desastre epidemiológico nacido en Wuhan.

Visitas a Olivos: Viviana Canosa lanzó un exabrupto contra Alberto Fernández y una advertencia para Fabiola Yáñez

El General más temido

La campaña electoral de este año tiene actores centrales que por momentos la visión porteña de los medios nos hace olvidar que la realidad va por otro camino. En estos comicios vamos a tener a un gobierno que va a despilfarrar recursos como en otras oportunidades, una oposición funcional al oficialismo, y a un peronismo que está encontrando la posibilidad de quitarse al Cristianismo de encima y comenzando a ocupar el lugar de tercera fuerza. A eso debemos sumar a un nuevo contendiente: los movimientos sociales.

Estos tuvieron su presentación en los últimos días, la que fue impactante por el número de gente llenando Plaza de Mayo y muestra de la nueva Argentina de hambre que llegó para quedarse. Los ataques de Elisa Carrió a Facundo Manes y la amenaza de la demanda de daños, hizo pagar un elevado precio de imagen a “Lilita” por su falta de construcción política y candidatos sin capacidad de vuelo propio. Esto último y la presión sobre Fernando Iglesias y Waldo Wolff, ambos aliados de Patricia Bullrich, expuso aún más la anticipada estrategia de Horacio Rodríguez Larreta de aplastar a sus rivales dos años antes de la interna presidencial. El manual de convivencia en época de campaña de unos y otros solo ha mostrado la falta de gestión de un lado y de propuestas del otro.

Ricardo López Murphy tiene todo para ser “La sorpresa de la elección” en la Ciudad, frente a una María Eugenia Vidal que se ha desgastado prematuramente, también sirviendo a los fines de Horacio en su plan 2023. Javier Milei dijo que “vino a sacar a patadas estos delincuentes”, frase que no pasa el filtro de los adultos, pero impregna con un sabor amargo en los jóvenes. Hoy ser rebelde es sinónimo de liberal, y eso es bueno. En el caso de Florencio Randazzo, José Luis Espert y Juan José Gómez Centurión se preparan para recibir votos de los desencantados por el oficialismo y la oposición.

Visitas a Olivos: Republicanos Unidos amplió su denuncia a asistentes a la fiesta de Fabiola Yáñez

Si profundizamos un poco en el escenario político, es evidente que no hay decisión de nuestra dirigencia de cambiar esta versión de cuarta de Argentina; y lo que es peor, tampoco quieren ver esta nueva realidad. Desde la presentación de las precandidaturas de la oposición comenzó a circular el nombre de un general que puede salvar de la derrota al oficialismo, se trata del ausentismo.