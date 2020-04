Se escribe Gobierno Popular, se pronuncia "la despensa de Alberto"

por Nazareno Etchepare

La trinchera de Alberto

El Presidente Alberto Fernández decidió que su trinchera política son los empleados públicos, fanáticos y planeros; por eso afirmó que “los cacerolazos no lo afectan y quienes piden la baja de sueldos son hipoócritas”. Luego nos presentó una falsa dicotomía: “No me corran con la economía, voy a estar tranquilo con todas las vidas que puede salvar”. De esa forma nos dijo que no hará ningún esfuerzo y que no hay plan económico para el día después de la cuarentena. Sin embargo hay luz al final del camino, pero funcionarios, empleados del Estado, sindicalistas y hasta “los jubilados de Cristina” tienen que prepararse para perder; pues la salida es poner todos los recursos en salud y fortalecer las Pymes para reactivar la producción.

Default sin aplausos

Los partes de guerra contra el virus y la épica se acabaron la misma noche de la transmisión “Unidos por Argentina”. Luego del programa, el gobierno nacional declaró al país en default selectivo para todos los bonos bajo legislación local, es decir unos u$s 8.500.000.000. Ese mismo día quedó claro que ni los propios votantes estaban dispuestos a poner un centavo por el Teletón o el proyecto oficialista. Esa falta de confianza se ve en la emisión acelera como una locomotora a tal punto que en el primer trimestre emitieron lo que en todo el 2019 y la caída de la actividad minorista va del 18% al 65%. El desplome de la recaudación del IVA se estima en 20% y en las provincias del 40% y todos estos son números de marzo, así que prepárense para abril. La propuesta a los bonistas es una declaración de default sin aplausos y una tomada de pelo al mismo tiempo a los contribuyentes. En efecto, en el mismo acto nos comunicaron que lo poco que queda lo gastarán en sueldos de funcionarios, planes y contratos de militantes. La economía es una causa perdida, la inflación de marzo es del 3,3%, superior a la esperada y la acumulada quedó en 48,4%. Los bancos siguen cerrados con un virtual corralito y el dólar Blue se prepara para salir de la cuarentena y trepar bien alto. Sin crédito externo ni producción, de aquí en adelante nos queda vivir de la maquinista de hacer billetes y de eso que ahorremos por no pagar las deudas. En efecto, los que pidieron “asadito” tendrán que esperar al 2024.

La filmina de la discordia

El Jefe de Gobierno de la Ciudad, Horacio Rodríguez Larreta, afirmó que 2/3 de los casos positivos de Covid-19 son asintomáticos. Los países que hacen 10 veces más testeos que nosotros como Chile y Australia tienen una mortalidad aproximada del 1%. Entre el 12 de marzo y el 8 de abril, ingresaron al país 217.000 repatriados. ¿En serio hay poco más de 2800 casos? En Argentina existen unos 1000 pasos fronterizos, 150 legales y unos ¿800 ilegales? Sin embargo el ingreso al país por el Aeropuerto de Ezeiza, los Puertos de Buenos Aires y Tierra del Fuego fueron estupendos lugares para esparcir la pandemia ya que durante días cruciales se la combatía con una declaración jurada. Recién el 20 de marzo, fecha en que se decretó la cuarentena, mediante decreto de necesidad y urgencia se dignaron a comprar 50.000 reactivos. Hace pocos días el profesor Beto nos mostró una “filmina” y nos contó que vamos bien. Por dicha razón seguramente concedieron 800 prisiones domiciliarias, muchas sin tobillera, y eso sin contar el desmadejo de los celulares en las cárceles. El coronavirus ha sido sinónimo de libertad para Amado Boudou y Luis D Elía, pero ha sido lo contrario para 30.000 detenidos por violar la cuarentena y miles que les han secuestrado sus vehículos.

El épico viaje de Aeropcámpoca a China

La nación tiene 20 ministerios prácticamente todos parados. Las actividades están reducidas a controlar el virus, pero así y todo mandan a los jubilados a cobrar desordenadamente y limitan los centros de pago de impuestos y servicios, lo que significó cometer dos veces el mismo error. El Ministerio de Desarrollo Social compró alimentos con hasta un 60% de sobreprecio para mostrarnos que en medio de la pandemia son capaces de jugar con la comida de los pobres. Nos venden la épica del primer vuelvo de Aerolíneas a China, pero que en realidad lo había realizado Jorge Rafael Videla en 1980. ¿Cuánto nos salía contratar a FedEx por el mismo trabajo? Para colmo hay unos 20.000 de argentinos varados y abandonados a su suerte en el exterior, algunos enfermos inclusive con cáncer esperando tratamiento y unos cuantos médicos; pero los “solidarios” reciben a los cubanos, famosos por se rechazados en otros países y ser señalados como miembros del servicio de inteligencia de la dictadura de los Castro.

Los muchachos del gobierno popular comenzaron con la oportunidad de redimir el pasado y hacer las reformas necesarias; pero optaron por manejar el país como una despensa.