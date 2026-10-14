¿Podrán China y Estados Unidos aceptar ser países normales?

Nancy Qian (*)

CHICAGO—Durante la mayor parte de las últimas cuatro décadas, el rumbo de China estaba claro: todo avanzaba. El PIB per cápita del país apenas alcanzaba los 300 dólares a principios de la década de 1990. Pero sus ciudades pronto se llenarían de rascacielos, autopistas y metros. Las familias que antes se preocupaban por tener suficiente comida pasarían a comprar pisos, coches y teléfonos inteligentes. Los hijos irían a universidades a las que sus padres apenas habrían podido imaginar asistir. En el espacio de una generación, China se incorporó a la Organización Mundial del Comercio, acogió los Juegos Olímpicos, construyó la red ferroviaria de alta velocidad más grande del mundo y se convirtió en un motor central de la economía mundial.

El rápido crecimiento económico no solo aumentó los ingresos, sino que también transformó la percepción que China tenía de sí misma y de su lugar en la historia. Tras lo que los chinos denominan el «siglo de la humillación»—un período de dominación extranjera, desde las Guerras del Opio de mediados del siglo XIX hasta la invasión japonesa en la década de 1930—, China había pasado de ser una de las principales civilizaciones del mundo a luchar por su supervivencia. Pero el «milagro económico» de las últimas décadas trajo consigo la promesa de una restauración nacional.

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El cambio de ánimo era palpable. Los chinos podían ver cada vez más a los estadounidenses, los europeos y los japoneses no como habitantes de un mundo más rico, sino como iguales. La pregunta pasó de ser si China alcanzaría a los demás a cuándo se convertiría en la primera economía mundial.

Pero el estado de ánimo en China ha vuelto a cambiar. China es, sin lugar a dudas, una economía enorme, una superpotencia industrial y un formidable competidor tecnológico. Pero algo ha cambiado a nivel psicológico. La expectativa de una mejora automática se ha desvanecido. El crecimiento se ha ralentizado y el auge inmobiliario que había hecho que muchos hogares se sintieran más ricos se ha tambaleado. Cada vez es más difícil encontrar trabajo para los titulados universitarios; el matrimonio y la maternidad se posponen o se abandonan; y los estrictos confinamientos por la COVID-19, seguidos de su repentino levantamiento, han debilitado la confianza (especialmente entre los jóvenes residentes urbanos) en los dirigentes del país.

Para los padres de los jóvenes chinos, el trabajo duro coincidió con una transformación económica extraordinaria. Pero para los jóvenes de hoy en día, hay motivos de peso para temer que ni siquiera unos esfuerzos extraordinarios les garanticen una vida normal. Los resultados suelen quedar dolorosamente por debajo de las expectativas con las que se crió a los jóvenes chinos.

China no es la única en esta situación. Entre 1947 y 1969, la renta familiar mediana real (ajustada a la inflación) en Estados Unidos casi se duplicó. Para millones de familias, la experiencia de la edad adulta consistió en una mejora constante del nivel de vida: mejores empleos, salarios más altos y la expectativa razonable de que sus hijos disfrutarían de las mismas oportunidades o de mejores. Estados Unidos había ganado la Segunda Guerra Mundial, había construido la economía dominante del mundo, había llevado al hombre a la Luna y se había erigido como líder del mundo libre.

Pero esta historia comenzó a desmoronarse en la década de 1970. Los ingresos se estancaron y el desempleo se disparó hasta el 8,5 % en 1975, dejando sin trabajo a casi ocho millones de estadounidenses. Las crisis del petróleo, la inflación y las repetidas recesiones crearon la sensación de que la extraordinaria maquinaria económica de la posguerra ya no funcionaba como antes, y la guerra de Vietnam y, posteriormente, el caso Watergate minaron la confianza de los estadounidenses en el establishment.

El cambio en la mentalidad nacional fue drástico. En 1964, el 77 % de los estadounidenses afirmaba confiar en que el Gobierno federal haría lo correcto siempre o la mayor parte de las veces. Apenas una década después, esa cifra había caído al 36 %, y a finales de la década de 1970 rondaba el 25 %. Estados Unidos seguía siendo extraordinariamente rico y poderoso, pero la sensación de un ascenso continuo había desaparecido. En 1979, el presidente estadounidense Jimmy Carter diagnosticó de forma memorable que el país sufría una «crisis de confianza». Los estadounidenses habían perdido la fe.

A pesar de las profundas diferencias en las instituciones políticas y la historia, un período de éxito económico sostenido enseñó tanto a los estadounidenses como a los chinos que el rápido crecimiento era inevitable, lo que llevó a sus hijos a aprender por las malas que no era así.

La pregunta a la que se enfrenta China hoy en día es qué ocurre cuando el progreso se vuelve más lento, más desigual y menos transformador. ¿Puede una sociedad acostumbrada a un crecimiento extraordinario adaptarse a ritmos más normales de progreso económico? La experiencia de Estados Unidos sugiere que esas transiciones pueden dejar una huella psicológica duradera, con menos confianza en las instituciones, menos fe en que cada generación vivirá mejor que la anterior y menos convicción en el poder del esfuerzo individual para generar movilidad social.

Aproximadamente tres cuartas partes de los estadounidenses creen ahora que los jóvenes de hoy crecerán en una situación económica peor que la de sus padres. En 2014, el 38 % afirmaba que el trabajo duro y la determinación no eran garantía de éxito, frente al 28 % de una década antes. Y en 2026, el 50 % de los estadounidenses afirmaba que el «sueño americano» —la idea de que el trabajo duro permite a las personas salir adelante— ya no era cierto.

El éxito económico no es solo de naturaleza material. También proporciona a las personas una sensación de esperanza y de rumbo. Por supuesto, China y Estados Unidos son sociedades muy diferentes, y los estadounidenses eran mucho más ricos cuando su ascenso de la posguerra comenzó a tambalearse. Pero ambos países se enfrentan a versiones del mismo problema: hacer frente al fin de lo extraordinario.

Mientras que los estadounidenses llevan décadas lidiando con la psicología de un ascenso interrumpido, China apenas está empezando a tomar conciencia de su nueva realidad. Aunque la mayoría de las sociedades pueden adaptarse a un crecimiento más lento, la creencia generalizada de que el esfuerzo ya no importa plantea un reto mucho mayor.

* Nancy Qian, catedrática de Economía en la Universidad Northwestern, es codirectora del Laboratorio de Investigación sobre la Pobreza Global de la Universidad Northwestern, directora fundadora del China Econ Lab y profesora visitante en el Instituto Einaudi de Economía y Finanzas.