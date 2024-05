Prepagas: capitalismo de amigos o política de Estado

En anteriores publicaciones hemos aseverado que, en el campo de la Salud, la Argentina no debe continuar con reformas cosméticas enraizadas en nuestra versión criolla del “corporativismo y capitalismo de amigos”, muy especializada en cambiar muchas cosas para que en definitiva nada esencial cambie.

Históricamente, las Empresas de Medicina Prepaga (EMP) se solidificaron en nuestro país gracias a los muy variados sub-servicios públicos más especializados en la formación de buenos profesionales, antes que en una atención integral de los pacientes aplicando una fortalecida Atención Primaria como la utilizada en los países más desarrollados.

En segundo lugar y quizás más importante, ha sido la muy estructurada ingeniería financiera de las EMP basada en no pagar los servicios prestados con las recaudaciones, sino con los intereses que las colocaciones de estas recaudaciones les generaban. Para ello, se cobraban anticipadamente las cuotas a los asociados, pero se pagaba a 90 o 120 días a los prestadores.

Las “avivadas” han sido un elemento de culto también en este sector, el nuevo presidente de la cámara de las EMP (encubierta bajo el disfrazado mote de Entidades de Salud), aseveró recientemente por los medios: “que los aumentos fueron destinados a los prestadores y a pagar servicios”.

Recomendamos a nuestros lectores, verificar personalmente con médicos amigos para ver cuánto de los muy abultados aumentos de los últimos años, fueron trasladados a los prestadores reales; podemos aseverar que aproximadamente solo un 40% llegó definitivamente a manos de éstos. Por supuesto a mayor tasa de inflación, se espaciaban los pagos de modo de aumentar la rentabilidad financiera, objetivo central del subsector.

Mientras Swiss Medical clamaba por fuertes pérdidas, siguió comprando empresas de salud y recibió magníficos subsidios del Estado. OSDE por su parte, terminó también de negociar con el anterior gobierno una cuantiosa deuda con el Estado sin cubrir los ajustes por inflación que hubieran efectivamente correspondido.

Una frase maravillosa del pianista histriónico Liberace puede aplicarse a estas circunstancias tan recurrentes en nuestros lares: “tus crueles comentarios me hicieron sentir tan triste que lloré durante todo el camino hasta el banco” (“your cruel remarks made me so unhappy I cried all the way to the bank” 1953).

Los seguros de Salud

Lo que venden las Empresas de Medicina Prepaga, son en definitiva seguros de Salud y por lo tanto son regulados y controlados en todos los países en que estos existen; tanto respecto a lo que cobran como también a lo que entregan.

En Estados Unidos por ejemplo las HMO’s son reguladas en ambas dimensiones mediante “mandatos” tanto por el Gobierno Federal, como por los Gobiernos Estatales.

Es interesante analizar el modelo de Suiza en el cual la cobertura de Salud es obligatoria y “universal” para todos los habitantes, pero es brindada por empresas aseguradoras privadas en todo el país, lo que evita dobles estándares en la atención sanitaria.

Las aseguradoras están obligadas a ofrecer un controlado seguro básico para todas las personas, independientemente de su edad o condición médica. Si las personas demuestran fehacientemente no poder abonarlo total o parcialmente, el Estado asiste a las personas con su pago (susidio a la demanda y no a las Empresas).

La pieza clave quizás inentendible para “nos, los argentos”, es que las autoridades regulatorias suizas no les permiten a las Empresas obtener ningún tipo de rentabilidad con este seguro básico obligatorio, aunque sí obtienen importantes ganancias con los planes complementarios.

Es evidente que estas dimensiones resultan en precondiciones elementales, para autorizar la operación en un sector tan complejo como el de la Salud.

La Superintendencia de Servicios de Salud

El control de viabilidad y calidad de servicios de Salud, fue una de las funciones esenciales para lo cual la Superintendencia de Servicios de Salud fue pensada y creada localmente.

Estos controles deberían ser efectuados mediante la evaluación de los “costos técnicos-actuariales” de todas las aseguradoras (tasas de uso y costos promedio por evento), una evaluación critica de nuevas prácticas y tecnologías médicas propuestas, la revisión constante del Programa Médico Obligatorio, así como también un análisis de los estados patrimoniales de todas las aseguradoras (sean estas con o sin fines de lucro), sus modelos de gestión y procedimientos empleados.

Si se hubieran completado estas tareas y auditorías del modo correcto (evaluando sus completas implicancias antes de redactar el Decreto 70), algunos problemas complejos podrían haber sido evitados.

Lamentablemente esto no fue así, el capitalismo de amigos aun logra dominarnos.

