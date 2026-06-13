Cada cuatro años ocurre algo difícil de explicar, pero fácil de reconocer: sin que nadie lo organice demasiado, la familia aparece. Alguien acomoda las sillas frente al televisor, otro trae algo para compartir, los mensajes empiezan a circular entre hermanos y primos, los más pequeños preguntan quién juega y los abuelos recuerdan algún Mundial pasado. Y de pronto, casi sin aviso, están todos juntos. Presentes de verdad.

Lo que sucede en ese hogar no es la previa de un partido. Es una de esas ceremonias colectivas que se atesoran. Una de las pocas ocasiones en que la vida cotidiana, con toda su velocidad, decide hacer una pausa y permitir algo que escasea cada vez más: estar plenamente con otros.

En el mes que inicia la Copa Mundial de Fútbol, el Papa León XIV dedica su intención de oración al deporte. A través de la Red Mundial de Oración del Papa, invitó a rezar para que el deporte sea instrumento de paz, encuentro y diálogo entre culturas, promoviendo el respeto, la solidaridad y el espíritu de superación. Lo llamó, además, “escuela de fraternidad”. No es una metáfora menor. En una época donde el individualismo ha desplazado al nosotros, señalar que el deporte puede enseñar a caminar juntos es un regalo esencial.

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Sin embargo, hay una célula vital de la sociedad que enseña esa misma lección mucho antes que un club o campeonato. Esa institución es la familia.

La familia es el primer equipo. En ella aprendemos que el otro no es un rival sino alguien cuya existencia enriquece la nuestra. Que convivir exige paciencia, renuncia y respeto. Que la victoria no autoriza la soberbia y que la derrota no elimina la dignidad. Todo aquello que admiramos en los grandes equipos deportivos, como la disciplina, la solidaridad, la capacidad de esfuerzo, tiene su origen en aprendizajes que empezaron mucho antes, en casa.

Hay una dimensión que quizás no valoramos suficiente: la narrativa. Cada Copa del Mundo genera relatos que pasan de generación en generación. Cuando un abuelo le cuenta a su nieto cómo vivió un partido, no le está pasando solo fútbol: le está transmitiendo una emoción, una época, una manera de ser. Eso es la tradición en su mejor sentido: no repetición del pasado, sino su entrega amorosa hacia el futuro.

Hoy las familias enfrentan el desafío de encontrar tiempo genuino para compartir. No en el mismo espacio físico, sino juntos de verdad, con atención y presencia. El Mundial puede romper esa inercia, al menos por unas semanas. La emoción compartida tiene esa capacidad particular: nos saca del ensimismamiento y nos vuelve permeables a los demás. Un gol puede ser celebrado simultáneamente por personas de distintas generaciones que abrazaran un punto de encuentro.

El partido también es una oportunidad de educar en valores. ¿Celebramos con alegría? ¿Cómo reaccionamos ante una derrota? ¿Qué les decimos a nuestros hijos cuando el árbitro cobra algo que parece injusto? No olvidemos que los hijos aprenden de lo que ven, de su contexto familiar. Y en el Mundial, la emoción es genuina. Y lo que hacemos cuando la emoción nos desborda es exactamente lo que ellos están guardando en su interior.

El deporte también enseña algo que la familia transmite todos los días: que nadie llega solo a ningún lado. Que el otro no es un obstáculo sino un compañero. Que ganar sin humillar y perder sin perderse son habilidades que se aprenden, se practican y se transmiten. Principalmente, en casa.

El desafío es que los valores vividos frente al televisor no se queden ahí. Que el respeto, la solidaridad y la alegría compartida se trasladen a la vida cotidiana. Que la fraternidad practicada durante el torneo fortalezca también las relaciones de todos los días.

El Mundial de 2026 es una invitación concreta: llamar a ese familiar con quien hace tiempo no hablamos, preguntarle al abuelo su recuerdo favorito antes de que empiece el partido, dejar que los niños pregunten y tomarse el tiempo de responder.

¡Vamos Argentina!

* Docente de la Licenciatura en Orientación Famliar de la Universidad Austral.