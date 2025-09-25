Qué es la Licenciatura en Gerenciamiento Económico Intercultural

La Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad del Salvador celebra la distinción otorgada por la AACSB (Association to Advance Collegiate Schools of Business) a la Licenciatura en Gerenciamiento Económico Intercultural (LIGEI), que obtuvo el Certificado de Alta Calidad en el Aseguramiento del Aprendizaje.

Este reconocimiento, otorgado por una de las academias de negocios más reconocidas a nivel mundial, valida la rigurosidad y la calidad de los programas educativos que ofrece la USAL. Destaca que LIGEI cumple con los estándares más exigentes en educación superior, garantizando que el diseño curricular, la metodología de enseñanza y los resultados de aprendizaje cumplen con criterios de excelencia global.

Este proceso de evaluación subraya el compromiso de la Universidad con la mejora continua y con la garantía de que sus egresados adquieran las competencias clave que el mercado laboral y la sociedad demandan.

La Licenciatura en Gerenciamiento Económico Intercultural (LIGEI) fue concebida para responder a la creciente necesidad de profesionales que integren conocimientos en economía, finanzas y gestión, con una profunda sensibilidad cultural y competencias interculturales.

El plan de estudios integra una sólida formación en economía, finanzas y administración con una perspectiva única que abarca la interculturalidad, la ética y la responsabilidad social. LIGEI forma líderes capaces de operar con éxito en entornos complejos y diversos, ya sea en empresas multinacionales, organizaciones no gubernamentales o emprendimientos propios con alcance global.

Con este hito, la Universidad del Salvador reafirma su rol como institución líder en América Latina América Latina. Seguimos avanzando con la visión de ser una universidad conectada, innovadora y reconocida internacionalmente, comprometida con la excelencia académica y la formación de líderes con una sólida conciencia global.

*Decano Facultad de Ciencias Empresariales y Sociales, Universidad del Salvador

