Diciembre trae el esperado aguinaldo y, con él, la pregunta que año tras año vuelve a la mesa: ¿Cómo aprovechar ese ingreso extra sin perder valor en el camino? Si bien muchos destinan parte del aguinaldo al consumo, cada vez más argentinos buscan alternativas que les permitan, al menos, atenuar pérdidas de poder adquisitivo o incluso dar los primeros pasos en un esquema de ahorro e inversión pensada para el largo plazo.

Aguinaldo diciembre 2025: quiénes lo cobran

Por esa razón, veremos algunas de las opciones más analizadas por especialistas y educadores financieros: sus posibles ventajas, los riesgos que implican, montos mínimos de inversión, y el rol que pueden ocupar en una estrategia equilibrada, desde la conformación de un colchón financiero hasta la construcción de un portafolio orientado al crecimiento del ahorro.

Dólar y plazo fijo: ¿siguen siendo opciones válidas?

Históricamente, el dólar ha sido el refugio favorito del argentino promedio. Sin embargo, comprar dólares no es una inversión, sino un resguardo frente a movimientos bruscos del peso. Este diciembre, además, varios factores limitan su atractivo:

● El dólar oficial continúa bajo el esquema de bandas cambiarias (tiene un “techo” y un “piso”) que reduce su margen de suba a corto plazo.

● A largo plazo, la moneda estadounidense también pierde poder adquisitivo: su inflación promedio ronda el 2–3% anual. De hecho, en los últimos 25 años el dólar perdió casi la mitad de su valor.

Por otro lado, el plazo fijo atraviesa semanas de tasas decrecientes. Con rendimientos cercanos al 25% anual y una inflación mensual del 2,5%, en algunos casos permite empatar la suba de precios, dependiendo del banco. Aun así, se trata de una herramienta mayormente cortoplacista, especialmente en un país como el nuestro. Entonces, ¿Qué hacemos con el aguinaldo?

Fondo de emergencia: el primer paso antes de invertir

Antes de pensar en inversiones, es clave contar con un fondo de emergencia. Esta reserva no busca generar ganancias, sino garantizar liquidez inmediata sin depender de vender activos.

La recomendación general de entidades financieras internacionales apunta a guardar entre tres y seis meses de gastos. Dado que el aguinaldo suele equivaler a medio sueldo, para muchos este mes puede ser una buena oportunidad para comenzar a armarlo.

Aguinaldo 2025: en qué conviene invertirlo según especialistas

¿Dónde conservar este fondo? Para este objetivo se utilizan instrumentos líquidos, es decir, que te permitan usar ese dinero en cualquier momento. Por ejemplo, cuentas remuneradas o billeteras virtuales, que suelen ofrecer rendimientos cercanos a los movimientos de la inflación. Otra alternativa utilizada en Argentina es el ahorro en dólares o “dólar cripto”, aunque también conlleva sus propios riesgos y particularidades.

En cualquier caso, este fondo no busca ser una inversión como tal y generar ganancia, sino más bien un colchón financiero que nos permita dormir tranquilos, y que si el día de mañana lo necesitamos, esté.

Inversiones a largo plazo: alternativas con potencial

En Argentina convivimos con el riesgo permanente de una posible disparada del tipo de cambio. Por eso, analizaremos alternativas que, a diferencia del simple atesoramiento de dólares, no solo han demostrado capacidad de mejorar el poder adquisitivo a lo largo del tiempo, sino que además acompañan la evolución del dólar, brindando protección ante los habituales vaivenes de la economía local:

1. Inversiones internacionales

Los ETFs son inversiones que replican otra cosa. Por ejemplo, un ETF del oro replica el precio del mismo. Es una forma de ‘invertir en oro de forma digital’. Los ETFs más populares replican el precio de conjuntos de empresas que cotizan en Estados Unidos. Son, desde hace décadas, una herramienta utilizada globalmente para invertir en economías desarrolladas y altamente diversificadas.

● S&P 500 (ticker: SPY): considerado por muchos analistas el instrumento más eficiente a largo plazo, con un rendimiento histórico cercano al 10% anual en dólares. Inversión mínima aproximada: 53.000 pesos

● Nasdaq 100(ticker: QQQ): compuesto mayormente por empresas tecnológicas, tuvo en la última década retornos en torno al 19% anual en dólares, aunque con subas y bajas mayores al SPY, lo cual implica mayor riesgo. Inversión mínima aproximada: 48.000 pesos

● XLK (ticker: XLK): centrado exclusivamente en compañías tecnológicas, promedió rendimientos superiores al 22% anual en dólares en los últimos diez años. Inversión mínima aproximada: 5.000 pesos

Si bien estos instrumentos tienen sólida trayectoria, no están exentos de caídas temporales. Diversos estudios señalan que invertir por períodos mínimos de 5 a 20 años reduce significativamente la probabilidad de pérdida.

Un dato no menor, se puede invertir en cualquiera de ellos desde plataformas argentinas, llamadas brokers o más técnicamente ‘Agentes de Liquidación y compensación (ALYCs)’, y todos siguen el precio del dólar además del propio valor de las acciones en las que invierten.

2. Acciones de empresas energéticas argentinas

El sector energético local aparece como uno de los focos de expectativa de cara a los próximos años. Proyecciones de consultoras y bancos internacionales prevén un superávit energético creciente, lo que beneficiaría a compañías exportadoras de gas y electricidad.

Empresas como YPF o Pampa Energía suelen mencionarse en este grupo, aunque siempre bajo la premisa de que el mercado argentino presenta alta volatilidad y riesgo regulatorio. El precio mínimo para invertir depende de la acción, siendo YPF (ticker: YPFD) la más cara con un precio de aproximadamente 55.500 pesos por acción. Otras compañías energéticas como Pampa Energía(Ticker: PAMP), o Transportadora de Gas del Sur(ticker: TGSU2) tienen precios mucho más baratos por acción, de 5.500 pesos y 10.000 pesos respectivamente.

Además, este tipo de empresas argentinas que también cotizan en Estados Unidos, siguen el precio del dólar al igual que lo hacen los ETFs anteriormente mencionados.

3. Criptomonedas

El Bitcoin continúa siendo la criptomoneda más reconocida y, pese a su elevada volatilidad, muchos inversores lo consideran un activo especulativo con potencial de crecimiento en el largo plazo. Su precio ha atravesado fuertes subidas y caídas, por lo que se lo suele destinar solo a una pequeña proporción del portafolio de inversores con alta tolerancia al riesgo.

Se habla de que 2026 va a ser un mal año para las criptomonedas en general, pero los especialistas mencionan que puede ser buen momento para ‘acumular’, lo que significa ir haciendo pequeñas compras a lo largo del tiempo.

Por supuesto, como las 2 opciones anteriores, también siguen el dólar. Sin embargo, en este caso el mínimo de inversión es mucho menor a los anteriores. Si bien el precio de bitcoin se mantiene en torno a los 90.000 dólares por unidad, cualquier ahorrista puede comprar “satoshis” que son partes mínimas de Bitcoin. El monto mínimo depende de la plataforma que se utilice, pero en general ronda los 1.000 pesos.

Para todo ahorrista e inversor es importante destacar que toda inversión conlleva un riesgo. Las inversiones más conservadoras, típicas y tradicionales para el argentino como el plazo fijo tienen casi garantía de pago, pero tienden a perder contra la inflación. Por otra parte, las inversiones que más rendimiento han generado en los últimos años como Bitcoin, cuyo precio subió más de un 120% en dólares solo en 2024, han tenido una caída del 75% o más, lo que implica una pérdida de tres cuartos del dinero de los inversores que entraron en el peor momento. Es por esto que siempre se debe asumir el riesgo de una inversión si es que se desea llevarla a cabo.

