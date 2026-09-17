Que la ONU recupere crédito con el agua

Vivimos en un escenario internacional en el que la confianza en el multilateralismo parece estar en mínimos históricos. La Organización de las Naciones Unidas (ONU) atraviesa una profunda crisis de legitimidad y autoridad, reflejando el progresivo debilitamiento del orden global y de las instituciones nacidas de los acuerdos de Bretton Woods. En un mundo cada vez más fragmentado, donde la geopolítica del "sálvese quien pueda" gana terreno, las organizaciones internacionales parecen a menudo impotentes ante las grandes crisis globales.

Sin embargo, la realidad numérica es aplastante: según datos de la propia ONU, más de 2.200 millones de personas carecen actualmente de acceso a agua potable gestionada de forma segura, mientras que las proyecciones advierten que para 2050 la mitad de la población mundial vivirá en zonas con estrés hídrico extremo. Frente a esta urgencia, el calendario diplomático nos sitúa ante una cita ineludible: la Cumbre de las Naciones Unidas sobre el Agua que se celebrará en los Emiratos Árabes Unidos, del 8 al 10 de diciembre de este año.

Un foro vital que, paradójicamente, sintetiza las tensiones de nuestra era: en las vísperas de una reunión enfocada en garantizar la seguridad hídrica planetaria, Irán amenazó abiertamente con atacar la infraestructura hídrica de ese mismo país. Pocas contradicciones ilustran mejor el nivel de vulnerabilidad en el que ha quedado atrapado el recurso más esencial para la vida humana.

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Frente a esta coyuntura, la cumbre no debería ser un encuentro más, cargado de retórica sin compromisos. Se acerca la votación definitiva en el Consejo de Seguridad para renovar la Secretaría General de la ONU, donde figuras con amplio respaldo multilateral como Carolyn Rodrigues-Birkett (diplomática de Guyana), Rebeca Grynspan (economista costarricense y titular de la UNCTAD) y Rafael Grossi (director del OIEA) emergen entre las candidaturas con mayores apoyos.

Este hito electoral ofrece una oportunidad estratégica trascendental para quien asuma la conducción: reposicionar la autoridad moral y la capacidad operativa del organismo en torno a causas globales innegociables.

El agua representa una oportunidad única para reconstruir la gobernanza internacional. A diferencia de las fronteras geopolíticas, la lógica del agua no responde a las dinámicas partidarias ni a los intereses nacionales de corto plazo. El ciclo hidrológico mundial es uno solo.

Apenas el 2,5 % del agua del planeta es dulce, y más del 60 % de los flujos de agua dulce son compartidos por dos o más países a través de 310 cuencas transfronterizas. La atmósfera, los acuíferos subterráneos y la disponibilidad del recurso vinculan inexorablemente el destino de unos países con el de otros.

Sencillamente, no hay margen para que cada Estado decida de manera unilateral qué hacer con el agua dentro de sus fronteras. La contaminación, la sobreexplotación o el uso del agua como arma geopolítica generan impactos colaterales que trascienden cualquier soberanía. El agua se rige por leyes físicas y ecológicas, no por decretos políticos.

Si las Naciones Unidas aspiran a recuperar el crédito perdido y volver a ser un interlocutor imprescindible para el siglo XXI, deben empezar por coordinar la respuesta global ante esta emergencia vital. Colocar la diplomacia del agua en el centro de la agenda es volver a lo fundamental: garantizar la supervivencia común mediante reglas colectivas. Ojalá la ONU sepa aprovechar esta cumbre y demuestre que el multilateralismo aún tiene sentido cuando de lo que se trata es, nada menos, de asegurar el futuro de nuestro planeta.

* Dr en Medicina (UBA), especialista en Sistemas de Salud y Seguridad Social (Instituto Universitario de la Fundación ), CEO de la Cámara Argentina del Agua



