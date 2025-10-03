¿Qué sigue para el multilateralismo?

En su discurso ante la Asamblea General de las Naciones Unidas (AGNU) la semana pasada, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó haber "terminado siete guerras interminables", una clara exageración, aunque su administración ha ayudado a lograr la paz en varios conflictos regionales. Luego, Trump criticó duramente a la ONU por su inacción. "Todo lo que parecen hacer es escribir una carta con palabras muy fuertes, y luego nunca dan seguimiento a esa carta", dijo. "Son palabras vacías, y las palabras vacías no resuelven la guerra".

Me dueña admitir que tiene gran parte de razón sobre el papel actual de la ONU en la paz y la seguridad. Como ilustran la guerra en Ucrania y la destrucción de Gaza y de los gazatíes, la ONU es impotente cuando los cinco miembros permanentes del Consejo de Seguridad están en desacuerdo. Rusia y China vetan cualquier intento de responsabilizar a Rusia por su invasión a gran escala de Ucrania, mientras que Estados Unidos bloquea la acción global colectiva para proteger a los palestinos y crear una seguridad duradera para Israel y una naciente Palestina.

Trump sí habló del "tremendo potencial" de la ONU. Pero nadie debería dejarse engañar: su política exterior contraviene descaradamente la letra y el espíritu de la Carta de la ONU. Es un realista de la vieja escuela que, al igual que el presidente ruso Vladimir Putin y el presidente chino Xi Jinping, valora la soberanía nacional y el interés propio por encima de todo. Si quiere invadir o coaccionar económicamente a otros países, o destruir barcos en aguas internacionales por presuntamente transportar drogas ilícitas, lo hará.

Sorprendentemente, durante el discurso de Trump, muchos líderes mundiales rieron en los momentos oportunos y aplaudieron en los apropiados, adulando al presidente de Estados Unidos en público para aumentar sus posibilidades de cerrar acuerdos con él en privado.

Sin duda, Estados Unidos ha ignorado la Carta de la ONU antes, participando en guerras subsidiarias en todo el mundo durante la Guerra Fría y, sobre todo, invadiendo Irak en 2003. Sin embargo, existía un orden de seguridad y económico internacional, con reglas, instituciones y procesos, para abordar las crisis globales, y a menudo lo hacía con éxito. A pesar de todos los defectos de la ONU, un retorno a la política de equilibrio de poder del siglo XIX, sin restricciones en el uso de la fuerza, sería mucho peor.

Entonces, ¿qué viene después? Paralelamente a la AGNU, muchos líderes empresariales y representantes de grupos religiosos, think tanks, instituciones educativas y científicas, y organizaciones filantrópicas se reunieron para debatir versiones de esta pregunta. Decenas de reuniones en toda la ciudad discutieron ideas sobre cómo podría ser un nuevo orden internacional.

Una forma de pensar en esta actividad desordenada y descentralizada es compararla con las diversas reuniones que tuvieron lugar durante la Segunda Guerra Mundial antes de la Conferencia de San Francisco de 1945, que estableció la ONU. El mundo actual es mucho más complejo: el número de países miembros de la ONU casi se ha cuadruplicado y el campo de los actores no estatales capaces de una acción global efectiva se ha expandido drásticamente. Aún así, la efervescencia sigue siendo importante.

Los antiguos defensores de la reforma de la ONU ven dos amplias posibilidades de cambio. Una es un orden internacional organizado y liderado por potencias medias, por ahora, esencialmente cualquier país que no sea ni una gran potencia ni un estado pequeño. La segunda opción, que podría coexistir con un orden de potencias medias, es un acuerdo flexible e informal creado por coaliciones intersecantes de estados y actores no estatales centrados en contrarrestar amenazas y generar un cambio positivo a nivel subregional, regional y global. Piense en ello como las escamas superpuestas de un armadillo.

En el futuro inmediato, mientras los diplomáticos inician acciones de seguimiento tras la AGNU, propongo dos series de reuniones entre países clave para determinar cómo puede el mundo llevar a cabo la actividad diplomática sin, o quizás en paralelo con, Estados Unidos.

Dos propuestas de reuniones internacionales

Las primeras reuniones deberían ser entre China, Japón, Alemania, Reino Unido, Francia, Italia, Canadá y Corea del Sur, que en conjunto aportan casi el 50% del presupuesto general de la ONU. Estados Unidos ha sido durante mucho tiempo el mayor financiador de la ONU; su contribución al presupuesto general de 2025 se estima en un 22%, o alrededor de 820 millones de dólares. Pero es probable que la organización reciba solo una fracción de esa cantidad, dada la orden ejecutiva de Trump que exige una revisión de la financiación y la participación de Estados Unidos en la ONU.

Estos ocho países deberían, por lo tanto, considerar convocar a la AGNU en otro lugar durante los próximos años, lo que reduciría la influencia diplomática de Estados Unidos y aseguraría que todos los delegados puedan asistir a la sesión anual. También enfatizaría que, a diferencia de Trump, quien ha dejado claro su desdén por el "globalismo", la mayoría de los gobiernos del mundo todavía creen en reglas que limitan la soberanía nacional al servicio de montar una respuesta colectiva a las amenazas existenciales.

Como segundo mayor contribuyente de la ONU, China podría intentar organizar la AGNU en Beijing. Pero un resultado más probable sería rotar la reunión entre ciudades que albergan diversas organizaciones regionales y de la ONU: Ginebra (la sede europea de la ONU), Bruselas (la Unión Europea), Yakarta (la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático), Adís Abeba (la Unión Africana), Riad (el Consejo de Cooperación del Golfo) y Montevideo (Mercosur).

Los líderes del G20, menos China, Rusia y Estados Unidos, también deberían reunirse. Este grupo de potencias medias —Reino Unido, Francia, Alemania, Italia, Canadá, Japón, Corea del Sur, Australia, Indonesia, India, Arabia Saudita, Turquía, Sudáfrica, Brasil, México, Argentina, la UE y la UA— podrían tomar medidas, como lo describen Daniel D. Bradlow y Robert H. Wade, para hacer que el G20 sea más representativo. Los aproximadamente 170 países que no son miembros del G20 podrían mostrarse reacios a aprobar la expansión de su alcance, pero el grupo puede aumentar su rendición de cuentas ante la comunidad global.

Como escribió recientemente Stewart Patrick del Carnegie Endowment for International Peace, "el mundo que hizo Estados Unidos terminará". La gobernanza multilateral, sin embargo, continuará. Patrick describe un sistema de gobernanza global y regional que comprende "miles de organizaciones intergubernamentales, tratados, acuerdos consultivos, organizaciones regionales y subregionales, agrupaciones de múltiples partes interesadas, tribunales y cortes internacionales, organismos globales de establecimiento de normas y redes transnacionales de corporaciones, ONG, expertos y autoridades subnacionales". Queda por ver si todos estos actores pueden producir decisiones claras y una acción global efectiva, cómo y bajo qué liderazgo. Pero el juego ya ha comenzado.

(*) Anne-Marie Slaughter, exdirectora de planificación de políticas en el Departamento de Estado de EE. UU., es CEO del think tank New America, Profesora Emérita de Política y Asuntos Internacionales en la Universidad de Princeton y autora de Renewal: From Crisis to Transformation in Our Lives, Work, and Politics (Princeton University Press, 2021).