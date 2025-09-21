Rosh Hashaná: La diferencia entre el hombre y la máquina

“En oposición a las máquinas, las personas podemos elegir entre el bien y el mal, buscando la verdad y desarrollando nuestro carácter moral” dice el autor en vísperas de Año Nuevo hebreo que se extenderá hasta el 24 de septiembre. Es una invitación a reflexionar y potenciar nuestras capacidades humanas.

Rosh Hashaná, el año nuevo del calendario hebreo, que se celebra este año 2025 desde la puesta del sol del lunes 22 de septiembre hasta el anochecer del miércoles 24 de septiembre, es una oportunidad para preguntarnos: ¿qué diferencia al ser humano de una máquina? Respondiendo a esta pregunta trascendental, podremos plantear otra interrogante: ¿qué debemos hacer para expresar esta diferencia de manera correcta?

Las máquinas resuelven problemas y facilitan tareas. Su capacidad para superar al ser humano en distintas situaciones es evidente. Una máquina puede simular que piensa, pero eso no quiere decir que piense como un ser humano. La inteligencia artificial ha engullido millones de textos y genera nuevos textos a partir de aquellos. Esta ilusión de pensamiento provoca una apariencia humana pero no es realmente humana. Por ello, el peligro de utilizar una inteligencia artificial como terapeuta, reemplazando el calor humano por una maquinaria que meramente lo simula.

El ser humano es diferente a cualquier otra criatura: es un ser material y espiritual, mezcla de fragilidad corporal y nobleza ética. En oposición a las máquinas, las personas podemos elegir entre el bien y el mal, buscando la verdad y desarrollando nuestro carácter moral.

El problema es que, deslumbrados por los avances tecnológicos, hemos olvidado que el ser humano no es una máquina. Frente a ideologías que reducen a la persona a impulsos biológicos, reacciones instintivas y mecanismos de autodefensa, programados como si fueran una compleja maquinaria, debemos defender que el ser humano tiene capacidad para elegir.

Rosh Hashaná es una oportunidad para recordar aquello que nos diferencia de la máquina: la capacidad de pensar y reflexionar para mejorar nuestra vida, cambiando nuestra conducta, corrigiendo los errores que hemos cometido y amplificando el bien que hemos hecho.

Todos aquellos que entendemos que el ser humano tiene un alma que anhela hacer el bien debemos unirnos con fines altruistas, para promover aquello que hace único al ser humano. Con un frente en común entre todos los que partimos de esta base, podremos construir una sociedad que, sin renegar de los avances tecnológicos, los vea con una mirada ética, al servicio del bien de la humanidad.

