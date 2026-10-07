Saber qué estudiar no es suficiente

Cuando un adolescente piensa qué quiere hacer después del secundario, rara vez está pensando solamente en el mercado laboral de los próximos diez años. Está pensando en lo que conoce, en lo que vio en su casa, en lo que le gusta, en lo que siente que puede hacer y, muchas veces, en lo que alguna vez alguien le contó que podía ser.

Por eso, aunque hablamos cada vez más de inteligencia artificial, nuevas tecnologías y trabajos que todavía ni siquiera conocemos, cuando llega el momento de elegir una carrera los jóvenes siguen mirando, en gran medida, hacia los mismos lugares.

Un relevamiento realizado por Junior Achievement Argentina entre más de 6.500 estudiantes del último año del secundario que participaron del programa “Socios” muestra que Abogacía, Medicina y Administración de empresas continúan entre las carreras más elegidas. En cambio, las vinculadas con inteligencia artificial, ciencia de datos y ciberseguridad representan apenas el 3,6% de las elecciones.

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¿Es una contradicción? No necesariamente. Es difícil elegir aquello que no conocemos. Y este quizás sea uno de los grandes desafíos que tenemos por delante: los jóvenes están tomando decisiones sobre su futuro en un mundo que cambia mucho más rápido de lo que cambia la información que reciben sobre ese mundo.

Las carreras del futuro: cuáles son las más demandadas por el mercado laboral

La mayoría sabe qué hace un médico, un abogado o un contador. Pero ¿cuántos podrían explicar qué hace una persona que trabaja en ciberseguridad? ¿O en inteligencia artificial? ¿Qué hace en su día a día? ¿Cómo llegó hasta ahí? ¿Podrían imaginarse haciendo ese trabajo?

Conocer una profesión no significa solamente saber que existe.

También implica poder verla de cerca, - conocer a alguien que la ejerza -, descubrir qué caminos puede abrir, qué otras ocupaciones se conectan con ella y cómo pueden combinarse intereses, conocimientos y habilidades de maneras que quizás nunca habíamos imaginado. Porque las trayectorias laborales no siempre son lineales: muchas veces se construyen en las intersecciones entre distintas disciplinas, experiencias y oportunidades.

Por eso, el desafío no es convencer a todos los jóvenes que estudien carreras tecnológicas. Tampoco reemplazar las profesiones de siempre por las nuevas. El desafío es que puedan elegir con más información y con una mirada más amplia sobre las posibilidades que tienen por delante.

Porque el mundo del trabajo está cambiando, pero no todo pasa por la tecnología.

Cada vez necesitamos más personas capaces de comunicarse, trabajar con otros, resolver problemas, aprender cosas nuevas, adaptarse y pensar de manera creativa. Y muchas veces, esas capacidades pueden ser tan importantes como los conocimientos específicos de una profesión.Y la educación tiene un papel enorme en ese proceso.

Acercar a los jóvenes a profesionales, mostrarles distintos recorridos, permitirles conocer empresas, proyectos y experiencias de trabajo puede hacer una diferencia concreta. No para decirles qué deberían elegir, sino para que tengan más elementos para descubrir qué quieren para ellos y su futuro.

Tal vez por eso la orientación vocacional de hoy necesita hacerse una pregunta un poco diferente. No solamente “¿qué quiero estudiar?”, sino también “¿qué posibilidades existen allá afuera?” y “¿cómo me imagino construyendo mi futuro?”.

No sabemos exactamente cómo será el mundo del trabajo dentro de diez años. Pero sí podemos hacer algo hoy: ayudar a los jóvenes a conocer más opciones, animarse a hacerse preguntas y tomar decisiones con mayor información.

Porque el futuro se empieza a construir cuando alguien tiene la posibilidad de imaginarlo.Y para que esa imaginación pueda convertirse en un proyecto posible, el acceso al conocimiento y a la educación juega un papel fundamental.

*Directora de Operaciones de Junior Achievement Argentina.

