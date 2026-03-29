Trump en problemas: con marchas en las calles y ¿sin OTAN?

De vuelta a los orígenes: “NO KINGS”. Fue el lema que volvió a escucharse en las protestas en centenares de ciudades de Estados Unidos. Celebridades como Robert De Niro, Mark Ruffalo, Bruce Springteen o Jamie Lee Curtis lideraron algunas de esas convocatorias anti-trumpistas, de alto impacto en año de elecciones de medio término en EE.UU. ya que esa multitud ve al mandatario republicano cercano al “fascismo”, dejándolo en un escenario en que además sus carísimas aventuras bélicas, llevando los precios del petróleo al límite por la Guerra en Medio Oriente, lo ponen contra las cuerdas. Lo cierto es que la polarización de la sociedad americana va en aumento, y el icónico MAGA (“Make America Great Again”) de Trump puede variar a "Make America Got Angry", por la marcada virulencia de las protestas de este “NO KINGS”, que puede repetirse camino a noviembre.

Considerándose como cuna de la libertad, EE.UU. desde su independencia en 1776 ha mostrado un rechazo tajante a las monarquías como forma de gobierno. Pero Trump con muchas de sus actitudes o decisiones (como los feroces procedimientos del ICE o las situaciones de guerra sin consultar al Congreso) ataca esos principios y la división de poderes (república), que los académicos destacan proviene de “res” (cosa) y publica. Democracia de la idea griega “demos” (pueblo) y “kratos” (gobierno). Son cada vez los ciudadanos que ven al líder republicano buscándose o sintiéndose como monarca absolutista.

Una columna de la protesta 'No Kings' en Chicago, este sábado 29 de marzo.

Los problemas con la OTAN y países europeos

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No solo los problemas para el magnate republicano son internos: el escaso apoyo que logró de la OTAN a los ataques estadounidenses a Irán, han hecho que Trump critique con dureza a los líderes políticos del Viejo Continente, aliados históricos, a los que amenazó con retirar a EE.UU. de esa alianza.

Dentro de las Relaciones Internacionales, la autora Esther Barbé plantea la cooperación cómo “Coordinación de intereses a partir de percepción de problemas comunes”. Pero Trump"rompió" la buena relación con sus aliados europeos, sobre todo luego que se involucró en una guerra en Medio Oriente que pensó que podría terminar en pocos días, pero ya lleva más de un mes, el mercado mundial del petróleo se ha convertido en un volcán e Irán sigue disparando misiles y drones a Israel y otros países del Golfo Pérsico.

Así Trump se encontró con escasa ayuda en esa cruzada, recibiendo además duras críticas de líderes que veían aumentar el precio del petróleo impactando en sus economías, y culpaban por ello al republicano por atacar a Irán. No hubo consenso entre los miembros de la OTAN en participar en las acciones bélicas, al menos dado a las fuerzas estadounidenses respaldo y logística. Solo el Reino Unido, Francia y Alemania han cedido, a cuentagotas, a "algo" de soporte militar como resultado de las presiones trumpistas,

"Es falso que yo quiera un acuerdo con Irán, es Irán el que rogando un acuerdo con nosotros", dijo Trump

España como contrapartida se ha negado de manera tajante; temerosa de experiencias pasadas como la de Irak y los atentados de al-Qaeda .Debe tenerse en cuenta, las declaraciones de Irán “de atacar destinos y centros turísticos del globo” no son para tomar a la ligera. En sus declaraciones esta semana Trump insistió en mantener el discurso triunfalista, habló del “éxito de la “Operación Furia Épica” sobre instalaciones militares iraníes” y comparó esa campaña militar “con la gran victoria en Venezuela”. Dijo que lo del chavismo “fue una versión más pequeña de lo que estamos haciendo ahora”( con Irán).

El presidente republicano, un artista en el uso de “fake news”, acusó al Wall Street Journal de emplear unas “noticias falsas e historias falsas” de que él (Trump) “quiere hacer un acuerdo con Irán”.

"Eso es falso, la verdad es que irpan está rogando hacer un acuerdo con nosotros”, destacó. Siguiendo con las críticas hacia la OTAN, el magnate republicano se quejó de que EE.UU. "siempre fue al rescate de ellos, pero ellos no han hecho nada por nosotros".

"Ahora algunos hablan de ayudarnos, cuando el otro (por Irán) está aniquilado, entonces todos quieren mandar navíos(…) todos quieren involucrarse cuando la guerra está terminando, y todos debieron involucrarse cuando la guerra estaba empezando o incluso antes de que empezara".

"Cuando ellos tengan problemas deberán arreglarse solos", amenazó a los miembros de la OTAN, que confían en que la situación de Medio Oriente no siga escalando.

Ell viernes 27 de marzo Trump tuvo un desliz, dijo “Irán debe abrir el estrecho de Trump para negociar la paz”, para luego de corregirse a sí mismo. Trump no lo quiere decir de manera pública, pero la Casa Blanca necesita negociar con teherán al mismo tiempo que ataca o muestra poderío militar. Necesita cerrar el tema Medio Oriente para que no le cueste más popularidad y con Irán jaqueado el paso del petróleo en el Estrecho de Ormuz está obligado a controlar sus impulsos y manejar prudentemente sus fichas. Es que noviembre ya está a la vista y una derrota legislativa sería dura de remontar.

* Lic. en Ciencias Políticas.