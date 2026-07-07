Trump politizó el aniversario de Estados Unidos, igual que Cristina Kirchner en Argentina

Vuelvo al comentario que hice hace 12 días, cuando fue el terremoto en Venezuela.

Todo esto es tan paradojal, porque Donald Trump tenía el propósito de derrocar un régimen y, finalmente, lo ha consolidado, se ha aliado con esos tipos y sigue impidiendo, esto es inaceptable, el ingreso a Venezuela de la señora María Corina Machado.

Yo que ella voy igual, a ver si Trump se anima a detenerla. Pero así no funcionan las cosas.

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Todo esto es una paradoja catastrófica. Este terremoto, que ha dejado tantas vidas, y va a dejar muchas más, y dejó La Guaira y gran parte de Caracas destruida, finalmente es una asociación entre Donald Trump y una dictadura.

Por eso lo de Gianni Infantino no sorprende; hasta uno podría decir que lo de Infantino es una tontería al lado de las barbaridades que Trump hace en la política interna y en la política internacional.

Trump anunció que no extenderá el T-MEC: “Se discute en la economía mexicana qué va a pasar si no se renueva este acuerdo”

Habrán advertido ustedes que yo vengo advirtiendo respecto de la peligrosidad de Donald Trump desde hace mucho tiempo y creo no haberme equivocado.

El otro día, 4 de julio, se celebró el 250.º aniversario de Estados Unidos. Trump ofreció un discurso, actos y demás donde, básicamente, se dedicó a hablar de su tema favorito, que es él.

Y, por supuesto, politizó el aniversario, igual que Cristina Kirchner, o peor de lo que hizo Cristina Kirchner con el 200.º aniversario de la Argentina.

Se ocupó, en su discurso, de atacar el llamado "cáncer del comunismo". Él cree que en Estados Unidos hay comunistas. Qué sé yo, yo creo en los duendes y en las hadas. Él cree que hay comunistas.

Atacó el "cáncer del comunismo" y defendió el poder militar norteamericano, no la democracia norteamericana, y defendió la identidad cristiana del país. Un sectario, siendo que Estados Unidos es, al igual que otros países, un país multicultural.

Por lo tanto, Trump ha convertido el aniversario de su país en un culto a su propia persona, como siempre hace, con insultos y lo típico.

Hay un denominador entre el kirchnerismo, el mileísmo y el trumpismo, es como que nos hablan de lo mismo, básicamente de ellos.

Por supuesto, quedó en toda la prensa mundial y en la prensa argentina esta discusión sobre el hecho de que nunca había ocurrido en la historia que un presidente norteamericano se embolsara 2.200 millones de dólares durante su presidencia, de ganancias en su empresa, que es un escándalo.

Sospecho que, de perder las elecciones de medio término de noviembre, entre otros temas, este asunto va directo a un juicio político. Este es el pronóstico del canal. Veremos si acertamos.

Por otro lado, Irán sigue trabando Ormuz. Todo lo que Trump ha dicho de los acuerdos no ha sido cierto.

Entre el viernes y ayer hubo varios buques que no han podido pasar por Ormuz y los iraníes han dicho que Ormuz no es el patio de juego de Estados Unidos, que ahora es de ellos. Esto significa un retroceso muy significativo respecto del status anterior de la guerra, donde Ormuz era un lugar de tránsito internacional libre.

De hecho hubo ataques frente a la costa de Yemen. Hay una tensión creciente entre Yemen y Arabia Saudita. El tema este no terminó todavía a pesar de la huida de Trump y Estados Unidos, quedó todo patas para arriba con conflicto entre las partes.