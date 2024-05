YPF lanza una nueva ON: hasta cuándo se puede suscribir y qué rendimiento ofrece

YPF abre una nueva emisión de su Obligación Negociable (ON) en dólares estadounidenses, con vencimiento en mayo de 2026, ofreciendo una tasa de interés fija del 6%.

La compañía cuenta con sólidas métricas operacionales y crediticias. Además, el nuevo foco de la compañía puesto en la explotación de Vaca Muerta tendría un impacto positivo en la generación de ingresos y mejoras operativas al liberar CAPEX (inversiones de capital) para proyectos de mayor rentabilidad.

YPF avanza en un proyecto de oleoducto de US$ 2.500 millones tras obtener la aprobación ambiental

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

La calificadora de riesgo Fix SCR confirmó la calificación de emisor de largo plazo de YPF S.A en AAA (arg), Perspectiva Estable. Esta es la calificación crediticia más alta, destacando las mejoras operativas, el plan estratégico de explotación de Vaca Muerta, y la reactivación de exportaciones a Chile.

Se podrá participar en la suscripción de la presente ON hasta el día jueves 23 de mayo a las 14 hs, realizando suscripciones desde USD 50.

Desde el equipo de Research recomendamos estas inversiones para aquellos inversores que busquen alternativas de inversión con bajo riesgo ya que se conoce el plazo de pago y es una empresa con excelente capacidad de repago. La opción en dólares, es recomendable para aquellos inversores que tengan dólares sin invertir en Caja de Ahorro o Caja de Seguridad que hoy rinde 0% en comparación de esta alternativa que permitiría generar un rendimiento del 6,0% anual en dólares.



¿Qué es una Obligación Negociable?

Son títulos de deuda emitidos por empresas privadas que necesitan financiarse y que se comprometen a cancelar esa deuda en el plazo pactado junto con el interés correspondiente. De esta manera, al igual que otros instrumentos de renta fija, pagan cupones y se pueden amortizar en cuotas o a la fecha de vencimiento dependiendo de las condiciones propias de cada una de las obligaciones negociables en cuestión. Por lo tanto, podrían entenderse como instrumentos similares a los bonos soberanos, pero emitidos y respaldados por los activos e ingresos de empresas privadas.



La empresa líder del sector energético argentino

En el caso de esta ON en particular, uno de los principales aspectos a saber es que YPF es la mayor compañía integrada de energía de Argentina siendo líder en cada uno de los segmentos en los que opera.

El presidente de YPF, a favor del RIGI: "Si no se aprueba, no vamos a poder exportar por U$S30.000 millones"

En 2023, según datos de la Secretaría de Energía ocupó el primer lugar en producción operada de petróleo con el 49% (37% producción propia), mientras que, en el caso del gas, registró una participación del 26%. Esto le da a la empresa una posición de fortaleza en el mercado local y le permite beneficiarse del crecimiento de la demanda de energía en el país.

Además de su negocio principal de exploración y producción de hidrocarburos, YPF también tiene actividades en otras áreas como la refinación, la comercialización de combustibles, la generación de energía eléctrica y el desarrollo de proyectos de energías renovables. Esta diversificación le permite a la empresa reducir su riesgo y acceder a nuevas oportunidades de crecimiento.

¿Por qué nos gusta este instrumento?

En primer lugar, vamos a destacar que se trata de una ON Hard dollar. Este tipo de instrumentos suelen ofrecer protección ante escenarios de devaluación y ofrecen elevados rendimientos en moneda dura. Además, pagan renta y capital en dólares.

Dicha licitación se llevará a cabo en dólares estadounidenses, con un monto mínimo de suscripción de USD 50. La tasa de interés pactada para esta suscripción es del 6% en dólares.

A su vez, la empresa se reserva el derecho a declarar como desierta la licitación o el prorrateo de los inversores que participen.

Por otro lado, la ON pagará cupones de manera trimestral, empezando en noviembre de 2024 para terminar en mayo de 2026, pagando conjuntamente con el pago total del capital al vencimiento.

Para poder invertir en la ON de esta empresa, es importante tener en cuenta que la licitación primaria de la ON se llevará a cabo desde el martes 21 de mayo hasta el jueves 23 a las 14:00hs.

¿Cuáles son las principales ventajas de esta ON?

ON Hard Dollar: Este tipo de instrumentos permite mantener el ahorro en moneda dura protegiéndolo ante un escenario de devaluación y además generar una renta en dólares.

La calificación más alta: La calificadora de riesgo “Fix SCR” confirmó la calificación de emisor de largo plazo de YPF S.A en AAA (arg). Esta es la calificación crediticia más alta, destacando las mejoras operativas, el plan estratégico de la compañía y la reactivación de exportaciones a Chile. A su vez, YPF es la principal empresa petrolera de Argentina, con un historial sólido de pagos a sus acreedores.

Participación: La compañía tiene un plan ambicioso para desarrollar Vaca Muerta, lo que traería un aumento de producción y ganancias para sus inversores.

Liquidez: Al ser la ON de una empresa relevante, los inversores podrán comprarla y venderla fácilmente. Siendo una inversión atractiva para aquellos que buscan activos líquidos.



* Head or Research de IOL