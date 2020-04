El presidente, Alberto Fernández, recibió el viernes 10 de abril a Jorge Fontevecchia en la Quinta de Olivos, en lo que fue una de las emisiones del programa de Periodismo Puro, que se emitió por NET TV. La entrevista se produjo antes de la conferencia en la que el mandatario anunció la extensión de la cuarentena. La pandemia por el coronavirus, su consecuente aislamiento y la economía en pausa fueron algunos de los ejes de la charla. Pero en el extenso reportaje también debatieron, entre otras cosas, sobre peronismo, ideologías, derecho, concertación y diálogo político.

Consultado por el CEO de Perfil Network sobre qué diferencias tiene con la ex presidenta, Cristina Fernández de Kirchner, Alberto Fernández afirmó: "A veces tengo una flexibilidad que a ella le cuesta. Es una diferencia de formas, no de contenidos. En los contenidos pensamos muy parecido". Ante la pregunta de Fontevecchia sobre si existe la posibilidad de que la muerte de Néstor Kirchner le quitara a ella una parte importante de su personalidad que el actual mandatario viene a sustituir, respondió: "No. Por lo siguiente, siempre fue una interpretación equivocada. No me refiero a su pregunta puntualmente. No quiero que se moleste por lo que le voy a decir".

En ese sentido, agregó: "Siempre me pareció, incluso cuando era muy crítico de Cristina, que había una necesidad de buscar quién era el hombre detrás de Cristina. Cuando murió Néstor, dijeron que era Máximo. Cuando se dieron cuenta que no, dijeron que era Carlos Zannini. Después, Cristina terminó el mandato, aparezco yo y dicen: 'es Alberto'. No. Cristina es Cristina. Y funciona, de verdad, sin ningún hombre que la sostenga, que la empuje o que la invite a ir hacia un lado o hacia el otro. En aquellos años, cuando muchos colegas me planteaban quién estaba detrás de Cristina, mi respuesta era 'nadie'. Detrás de ello hay cierta mirada machista".

—Usted cree que hay una cuestión de género que todavía cuesta digerir.

—Eso es Cristina. Puede gustar o no, pero eso es Cristina.

—Ante algunas decisiones, ¿piensa qué hubiera hecho Néstor Kirchner? ¿O qué haría Cristina cuando no la tiene al lado para preguntarle?

—Estoy seguro de que Néstor estaría muy contento con todo lo que estamos haciendo. También estaría contento con esta lógica. Mi lógica de diálogo no era distinta en Néstor. Néstor era igual.

