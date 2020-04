Miguel Ángel Broda: "La propuesta de la deuda no está lejos de poder ser aceptada"

El CEO de Perfil Network Jorge Fontevecchia entrevistó al economista Miguel Ángel Broda para el ciclo de reportajes Periodismo Puro, quien analizó la presentación de la deuda que hizo el ministro de Economía, Martín Guzmán, a los acreedores. Según su visión, hay un "riesgo de default de por lo menos el 50%".

Sobre la presentación argentina, el economista consideró que el ejemplo que debía haber seguido Argentina era el de Ecuador, ya que "su propuesta fue ir pagando, una tregua por seis meses o un poco más y luego ver cómo cambian la economía mundial y los organismos mundiales".

De todos modos, aclaró que "la propuesta no está lejos de poder ser aceptada. A la tasa que evalúa el Gobierno, una tasa de salida del 10%, la oferta da prácticamente el 40% del valor, como aproximadamente si son esas características de título, el 20% un discount, un descuento del 20% a los títulos de cada uno y luego los pares. No me parece que sea una cuestión de tómelo o déjelo. Puede abrir un camino de veinte días de conversaciones y, si bien sea más probable que no se llegue en ese lapso a un acuerdo, las probabilidades existen. Sería mucho mejor para la economía argentina acordar".

Consultado por la posibilidad de un default, Broda reconoció que existe un 50% de riesgo y agregó: "La propuesta esbozada era más agresiva y bajaba la chance de tener un acuerdo. Esta no es una propuesta que imposibilite el acuerdo, aunque es muy difícil. Probablemente acortando un año el período de gracia o cambiando alguna condición de la velocidad en la cual se alcanzan intereses máximos podríamos llegar a un acuerdo".

Miguel Angel Broda: "Espero que podamos evitar la hiperinflación"

"Da la sensación de que la intención del Gobierno es no pagar la deuda el 22 de abril. Allí entraríamos en los treinta días de gracia al default. Pero siempre hay posibilidades de negociar. Estos veinte días son como estar en tratamiento. A lo mejor para extender el plazo se ofrecerá algún pago previo. Hay que ver qué grado de voluntad tiene Argentina para hacerlo. En este sentido, el Gobierno no se movió un ápice desde el primer día. Al revés de todas las demás reestructuraciones, esta dice cuánto podríamos pagar y vamos a tratar de cumplirlo", detalló.

Además, en el contexto de la pandemia, el economista resaltó que "el rol del Estado es crucial, porque esta recesión es muy diferente a otras. La política fiscal expansiva necesita financiamiento. En ese contexto tenemos tres categorías de países. Los países desarrollados colocan dinero o emiten, no tienen ninguna restricción presupuestaria para ahondar en gastos, aumentar el déficit. Luego están los países emergentes macroeconómicamente ordenados, como Perú, Chile, Colombia; tienen equilibrio fiscal, reservas internacionales abundantes, cierto mercado de capitales domésticos, tienen un sistema financiero más grande que nosotros, que les permite tomar deuda en el sistema financiero, y sobre todo tienen acceso al mercado internacional".

"En el caso de Argentina, eso le impone límites a lo expansivo que pueda ser el gasto público. ¿Cómo se financia dándole a la maquinita? Utilizando recursos gratuitos que el poder de emisión de la moneda local le da al Gobierno, su poder monopólico. Pero se debe tener recursos reales para evitar el impuesto inflacionario, se extraen entre tres y cinco puntos del PBI o más para financiar el déficit. Y en un país bimonetario como este, la demanda de moneda local compite con la demanda de moneda extranjera. Por lo tanto, los límites para poder extraer recursos y financiar déficits fiscales son limitados. En parte del impuesto inflacionario influye la cantidad de dinero. Si hay demasiado incremento de oferta, la gente sustituye el peso por dólares", concluyó.

DR