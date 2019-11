Escape improvisado: 11 presos se fugaron de una comisaría de Quilmes

Once presos que estaban alojados en una comisaría del partido bonaerense de Quilmes se fugaron esta tarde y eran intensamente buscados en la zona por efectivos policiales. Según las primeras informaciones, el escape fue improvisado ya que salieron corriendo cuando abrieron la puerta para darles comida.

Según el parte policial oficial, el ayudante de guardia alertó alrededor de las 16.30 que se estaban dando a la fuga 11 detenidos en la seccional 3ra. de Quilmes Oeste. La mayoría de los presos estaban siendo imputados por robo o portación ilegal de arma de guerra. Horas más tarde, uno de los 11 presos fue recapturado.

Uno de los oficiales, que poseía la llave de los calabozos, abrió la puerta e ingresó al calabozo para pasarles la comida, algo que hacía con asiduidad. Sin embargo, los presos lo sorprendieron y en forma imprevista uno de los detenidos lo empuja, se cae, y salen a toda carrera, aprovechando que la puerta estaba abierta.

Otro de los oficiales, cuya función era cerrar la puerta, se demoró debido a que en el trayecto de su oficina al patio le hablo otro efectivo policial. De todas maneras, cuando escucha los gritos y alcanza a ver cómo se iban a toda carrera por el patio de la dependencia por donde abren un portón que estaba sin llave.

Desde allí comienzan a correr por calle 12 de Octubre, siendo perseguidos por un oficial hasta Aristóbulo del Valle, donde visualiza que un grupo de evadidos se suben a un vehículo Renault Megane, color gris (no alcanzó a distinguir la patente). Los corre, pero al no poder alcanzar el auto, le efectúa un disparo con su arma reglamentaria (una pistola Bersa Thunder). Sin embargo, el oficial cree que no impactó en el auto ni en ninguno de los detenidos. Asimismo, vio que uno de los detenidos seguía corriendo por 12 de Octubre.

Entre los fugados se encontraban:

JORGE ADRIAN TORRES; imputado por el delito de ROBO.

EDUARDO EZEQUIEL RAMIREZ BARBONA_; imputado ROBO EN GRADO DE TTVA.

ADRIAN MUÑOZ, imputado Ley 23737.

IGNACIO ALEJANDRO CARDENAS, imputado ROBO CALIFICADO EN POBLADO Y EN BANDA.

LUIS ALBERTO NAVARRO, imputado PORTACION ILEGAL DE ARMA DE GUERRA.

MARIO EZEQUIEL ARANCIBIA; imputado por ENCUBRIMIENTO AGRAVADO Y PORTACION ILEGAL DE ARMA DE GUERRA.

WALTER ALBERTO LUJAN, imputado por ENCUBRIMIENTO AGRAVADO Y PORTACION ILEGAL DE ARMA DE GUERRA.

GONZALO EMANUEL SOTELO, imputado ROBO AGRAVADO POR EL USO DE ARMA.

ULISES GASTON CABAÑA, imputado por el delito de ROBO AGRAVADO POR EL USO DE ARMA EN POBLADO Y EN BANDA.

ALDO ADOLFO PEREZ, imputado ROBO SIMPLE.

ALAN XAVIER VILLALBA; imputado por HURTO EN GRADO DE TTVA.

Fuentes judiciales informaron a la agencia NA que esta noche fue recapturado Villalba, en jurisdicción de la comisaría Quilmes 5ta. de La Cañada, y continuaba la búsqueda de los otros diez fugitivos. Tras el escape, la fiscal Karina Gallo, titular de la UFI Nº 4 de Quilmes, dispuso que se obtenga declaración testimonial al personal interviniente y se procure dar con los fugados. Además, pidió filmaciones del lugar del hecho para esclarecer la situación.

Por otro lado, decidió que por el momento no se va a tomar ninguna medida contra los efectivos que permitieron el escape. El personal policial resultó ileso al igual que el resto de los detenidos que aun continúan en esa condición. En el parte policial, también manifiestan que en la dependencia había 52 detenidos penales, a pesar de que cuenta con una capacidad para 12. En estos momentos, buscan intensamente a los presos fugados efectivos del Grupo Táctico Operacional (GTO) y de la Delegación Departamental de Investigaciones (DDI) de Quilmes.

