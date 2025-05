A 29 años del crimen de Carolina Aló: el horror de las 113 puñaladas y un pedido de justicia que no cesa

El femicidio​ de Carolina Aló fue uno de los casos más resonantes que sacudió a la sociedad argentina en la década de los noventa y uno de los más impactantes de la historia criminal del país. El 27 de mayo de 1996, Fabián Tablado, quien era su novio, asesinó a la adolescente de 17 años de 113 puñaladas, en una causa en la que hasta el día de hoy, el padre de la víctima continúa manteniendo el pedido de justicia, con el temor de que sea liberado.

Fabián, que actualmente tiene 47 años, y Carolina llevaban tres años de noviazgo al momento del crimen. Aquel día, lograron salir antes de la Escuela 1 Marcos Sastre de Tigre y se dirigieron hasta la casa de Tablado, ubicada en la calle Albarellos 348 de esa localidad, porque sus padres y hermanos iban a ir a cenar a lo de su abuelo.

Fabián Tablado, femicida de Carolina Aló, recupera la libertad tras cumplir otra condena

En su declaración, el acusado dijo que tuvieron relaciones sexuales y que luego mantuvieron una discusión por celos. Sin embargo, nada hizo sospechar a Carolina lo que ocurriría después. El joven primero la perisguió a golpes por todo el domicilio, desde la cocina hasta el living, en la planta baja de la casa. Después, la atacó con distintas armas blancas, con las que le provocó las 113 puñaladas, para lo que utilizó tres cuchillos y un formón, una herramienta que se usa en carpintería y es similar al escoplo.

Cuando su familia llegó al hogar, después de las 23 horas, halló la macabra escena: había manchas de sangre por todas partes y no encontraban a Fabián, por lo que pensaron que había sido atacado y llamaron a la Policía. Los efectivos fueron quienes localizaron el cuerpo de Carolina en el garage y, al lado de ella, las armas que el femicida había utilizado para matarla.

Carolina Aló tenía 17 años cuando fue asesinada de 113 puñaladas por Fabián Tablado.

Horas después el asesino fue detenido, luego de darse a la fuga y confesarle a su amigo, Luis "El Gordo" Vallejo lo que había hecho. El hombre primero no creyó lo que le había contado, al acercarse a su casa y ver a la Policía, les reveló lo que sabía.

En 1998, Fabián Tablado fue condenado a 24 años de prisión. La figura legal de femicidio se incorporó al Código Penal argentino en 2012, a través de la Ley 26.791, sino le hubiera correspondido la pena de prisión perpetua. Por ese entonces, en los medios de comunicación se hablaban de drama pasional, crimen pasional o se decía que “la mató por celos”.

Fabián Tablado actualmente vive en Misiones por una restricción perimetral que pesa en su contra.

Sin embargo, el fiscal Julio Novo, a cargo del caso, y la querella habían solicitado que el tribunal le diera perpetua porque consideraban que el hombre actuó con ensañamiento y alevosía, aprovechando un momento en que la víctima estaba indefensa. Durante la investigación, se conocieron detalles que revelaron que Tablado tenía pensado asesinar a su novia, e incluso varios testigos lo definieron como una persona violenta y recordaron que integraba un grupo "skinheads", de ideología neonazi, del cual Carolina lo habia ayudado a salir.

Durante su periodo en la cárcel, Tablado tuvo salidas transitorias, se casó y volvió a ser condenado por violencia de género, amenazas en contra de la mujer con la que tuvo mellizas. También se lo sentenció por desobediencia y desde hace tiempo debe que cumplir una medida de restricción de acercamiento de 300 kilómetros de la familia de Carolina, por lo que vive en Posadas, Misiones.

El pedido de Justicia de la familia de Carolina Aló

En octubre del año pasado, se volvió a ordenar su detención luego de que la señal de la tobillera electrónica -que permite al Servicio Penitenciario monitorearlo- se perdiera. En la capital misionera, vive en una casa cedida por una fundación cristiana evangélica y colabora con tareas logísticas.

“Estos años fueron de demasiada lucha y con la Justicia sorda, muda y corrupta”, expresó este martes Edgardo Aló, papá de Carolina, en diálogo con la agencia Noticias Argentinas.

Asimismo, hizo mención del homenaje que se le realizará hoy a su hija, a 29 años del brutal crimen. “El Municipio de Rosario declaró el 27 de mayo el Día de la No Violencia en el Noviazgo, en memoria de Carolina. Hoy se va a conmemorar en una reunión en una facultad para 300 personas”.

“Vamos a estar hablando, disertando, haciendo algún intercambio de opiniones y al finalizar se hará entrega de diplomas de la Fundación Carolina Aló hacia el Intendente, a todas las Secretarías de Género y a las Concejales”, destacó.

En 2023, Edgardo brindó una entrevista al medio Infobae y manifestó: "Tablado puede volver a matar, a una mujer, sin dudas, o a mí o a mi familia. Ya violó la perimetral en su momento y tuvo que alejarse 300 kilómetros de mí. Ando con botón antipánico", comentó sobre las violaciones que hizo de las restricciones. Por ese motivo, la Justicia de San Isidro decidió prorrogarlas.

El asesino ha expresado su arrepentimiento por el brutal asesinato de quien fuera su novia en distintas oportunidades. “Me siento perseguido. Cumplí condena. No puedo prohibirme o desterrarme de cada ciudad a la que voy. Y jamás le haría daño al señor Aló, que me odia", dijo Tablado en ese momento, tras haber sido visto caminando con sus hijas a una cuadra y media de donde trabaja Edgardo Aló.

FP/fl