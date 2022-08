Denunciaron por violencia de género a Fabián Tablado, el femicida de las 113 puñaladas

El femicida Fabián Tablado, quien en 1996 asesinó de 113 puñaladas a su novia Carolina Aló, fue denunciado en Córdoba por violencia de género contra su actual pareja.

En 2020 Tablado había recuperado su libertad, pero al poco tiempo volvió a prisión por un año, luego de violar las perimetrales que tenía impuesta con la familia de la joven asesinada. Hacía unos meses que se encontraba en la casa de su actual pareja, viviendo en la localidad cordobesa de Bell Ville.

La nueva denuncia contra Tablado fue realizada el pasado viernes 29 de julio por vecinos de su actual pareja, quienes aseguraron haber escuchado una "fuerte discusión".

Como consecuencia de la denuncia se tomó como medida cautelar excluirlo de la vivienda de su actual pareja y alojarlo en un hotel de esa localidad del sur provincial, según informaron medios locales.

En 1996, Tablado mató a su novia Carolina Alí con 113 puñaladas

El femicidio de Carolina Aló fue uno de los casos de mayor repercusión de la historia criminal de Argentina cuando todavía no existía la figura del femicidio.

Ocurrió el 27 de mayo de 1996 en la casa de la familia Tablado, en la calle Albarellos 348 de Tigre, donde luego de una discusión, el joven persiguió a Carolina por varios ambientes de la casa y la mató de 113 puñaladas aplicadas con cuatro armas blancas distintas halladas en la escena.

El juicio se realizó en 1998 y como en aquella época no existía la figura del "femicidio", para intentar lograr una prisión perpetua la fiscalía y la querella acusaron por la figura del homicidio agravado por alevosía.

Pero la Sala III de la Cámara Penal de San Isidro condenó a Tablado a 24 años por "homicidio simple" y así evitó la perpetua.

En 2007 se casó estando en prisión con Roxana Villarejo -la madre de sus hijas mellizas-, pero luego se separó y la amenazó de muerte a ella y a su suegra, hecho que le valió en 2013 una segunda condena que se le unificó en una pena única de 26 años y seis meses que debía agotarse a fines de 2022.

Por el beneficio de la derogada Ley del "2x1" y los cursos que hizo en prisión como "estímulo educativo", el cómputo de la condena se le redujo y la pena se le dio por concluida el 28 de febrero de 2020, cuando abandonó la Unidad 21 de Campana, se fue a vivir a la misma casa de Tigre donde más de dos décadas antes había cometido el femicidio de Carolina.

"Voy a tratar de hacer lo mejor posible", respondió al ser consultado sobre cómo será su nueva etapa. "Soy muy consciente de lo que pasó. No hay un día en que no

piense en pedir perdón. Salgo con una mente distinta, ya no soy la misma persona. No soy lo que hice en el pasado. Estudié Derecho. Quiero salir, reflexionar bien. No hay un día en que no piense, no sienta remordimiento, no sienta culpa. Quizás no me crean, pero es lo que siento".

"No me van a perdonar. No solamente arruiné mi vida, sino que arruiné la vida de Carolina y de su familia", reconoció el hombre

Desde que asesinó a su novia, el 27 de mayo de 1996, y hasta el 28 de febrero de 2020, cuando se dio por concluida esa condena y salió del penal de Campana, estuvo 23 años, nueve meses y un día preso.

Pero volvió a ser detenido el 16 de diciembre de 2020 a raíz de la denuncia que el propio padre de Carolina hizo al enterarse que el 19 de octubre de ese año, Tablado pasó caminando junto a sus hijas mellizas, sobre quienes también tenía una perimetral a 150 metros de su lugar de trabajo en Tigre.

Tablado salió de la cárcel por última vez en diciembre de 2021 tras cumplir un año de condena por violar en 2020 dos restricciones perimetrales: una de ellas con Edgardo Aló y la otra con sus hijas mellizas.

