Absolvieron a Juan Ignacio Buzali, exmarido de Carolina Píparo, por atropellar a dos jóvenes

El Tribunal Oral en lo Criminal N°1 de La Plata dictó la absolución de Juan Ignacio Buzali, quien estaba acusado de tentativa de homicidio tras embestir a dos motociclistas la madrugada de Año Nuevo de 2021. Allí, los jueces recalificaron el hecho como "lesiones leves culposas" y declararon la prescripción de la causa.

Según los magistrados Ramiro Fernández Lorenzo, Cecilia Sanucci y Silvia Hoerr, se consideró que la maniobra realizada por Buzali con su Fiat 500 no tuvo intención de matar, sino que se trató de un incidente accidental o culposo. Al cambiar la calificación legal de "tentativa de homicidio" a "lesiones leves", el Tribunal determinó que la acción penal se encontraba extinta por el paso del tiempo, ya que el delito prescribió en abril de 2025.

Así, la resolución implica el cierre definitivo del proceso en esta instancia, aunque la fiscalía y la querella adelantaron que recurrirán a la Cámara de Casación.

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Juan Ignacio Buzali fue declarado "no culpable" de tentativa de homicidio​

El episodio se originó tras un asalto que sufrió Carolina Píparo y su entonces pareja, en la puerta del domicilio del padre de la exdiputada provincial en La Plata. Según la reconstrucción judicial, ambos fueron interceptados por seis “motochorros” cuando regresaban de los festejos del 1 de enero de 2021.

Seguido al robo, se dirigían a realizar la denuncia cuando observaron a un grupo de motociclistas en la vía pública. Aquel momento, Buzali confundió a los jóvenes con los presuntos asaltantes y realizó una maniobra con su vehículo Fiat 500 que terminó con el impacto contra la moto en la que circulaban Luis Lavalle y un adolescente de 17 años.

Aun así, las víctimas no tenían relación con el robo. Se encontraban en la zona observando la tradicional quema de muñecos de Año Nuevo. Ambos resultaron heridos.

Las posiciones en el juicio y la controversia judicial

En el proceso, el fiscal Juan Pablo Caniggia había solicitado una pena de 6 años de prisión por tentativa de homicidio, mientras que el abogado de los damnificados, Martín De Vargas, pidió 8 años, argumentando que hubo un "desprecio por la vida" y que Buzali atropelló a los jóvenes intencionalmente.

Sin más, la defensa, encabezada por el abogado Marcelo Peña, sostuvo que se trató de un "accidente vial" y que las pruebas y pericias presentadas durante el debate oral así lo demostraron. En su alegato, Buzali pidió disculpas a las víctimas y afirmó que no tuvo intención de lastimarlas.

Así, el tribunal coincidió con esa interpretación y consideró que la conducta encuadra en un hecho culposo, sin dolo.

Buzali permaneció 107 días detenido tras el hecho y luego fue excarcelado, llegando al juicio en libertad.

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El caso tuvo fuerte repercusión pública por la figura de Carolina Píparo, quien había sido víctima de una salidera bancaria en 2010 durante su embarazo, episodio en el que su hijo falleció días después del nacimiento.

MV