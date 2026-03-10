La fiscalía y la querella formalizaron el pedido de condena para Juan Ignacio Buzali, ex pareja de la actual diputada Carolina Píparo, en el marco del juicio que se le sigue por atropellar a dos motociclistas en La Plata. El episodio ocurrió durante la madrugada del 1 de enero de 2021, tras un incidente de robo que la pareja denunció.

El fiscal de juicio, Juan Pablo Caniggia, solicitó ante el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) de La Plata una pena de ocho años. La acusación sostiene que Buzali actuó con dolo eventual al embestir con su vehículo 500L.

Para el Ministerio Público Fiscal, el imputado tuvo la intención de causar daño. Durante los alegatos, se hizo hincapié en que las víctimas no tenían relación con el robo que Píparo y Buzali sufrieron minutos antes del choque.

Pedido de condena y argumentos de la querella

La querella, que representa a los dos motociclistas heridos, acompaño el pedido de la fiscalía pero elevó la pretensión punitiva por encima del mínimo legal. Los abogados de las víctimas solicitaron una condena de entre diez y doce años de prisión, bajo el argumento que el impacto fue deliberado y que los jóvenes sufrieron lesiones de consideración.

Por su parte, la defensa de Buzali, encabezada por los abogados Ricardo Gastón de la Serna y Marcelo Peña, mantuvo la postura de que se trató de un accidente de tránsito bajo estrés. En sus intervenciones, el imputado declaró que su intención fue seguir a los sospechosos del robo y que el choque fue una maniobra defensiva fallida.

El tribunal, integrado por los jueces Cecilia Sanucci, Ramiro Fernández Lorenzo y Hernán Decastelli, escuchó durante varias jornadas los testimonios de peritos accidentológicos y testigos. Los peritajes mecánicos indicaron que el vehículo de Buzali impactó a la moto desde atrás, arrastrándola varios metros por el asfalto.

Pruebas fílmicas y situación procesal del imputado

Las cámaras de seguridad municipales y privadas fueron piezas clave para reconstruir la trayectoria del auto tras la colisión en la intersección de las calles 21 y 40. En las imágenes se observa el momento del impacto y cómo el Fiat 500L doba de manera brusca sin detenerse a asistir a los heridos.

Buzali llega a esa instancia de alegatos bajo un régimen de prisión domiciliaria, beneficio que le fue otorgado tras pasar un período de detención efectiva en un penal bonaerense. Su defensa solicitó la absolución o que el hecho sea encuadrado bajo la figura de lesiones culposas.