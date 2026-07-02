La familia de Micaela Albornoz, de 32 años, la busca intensamente desde el miércoles 24 de junio, cuando la vieron por última vez saliendo de su casa en Villa Manuelita, en el sur de Rosario, Santa Fe.

Una noticia de las últimas horas acrecienta la angustia: personas que viven en la calle encontraron prendas que pertenecían a la joven en el Parque Independencia, el espacio verde más grande de la ciudad.

La madre de Micaela, Claudia, denunció además que sufre constantes llamadas extorsivas. "Me piden plata y dicen que si no pago la voy a encontrar muerta", detalló en diálogo con el diario La Capital. Y agregó: "Me llaman desde varios teléfonos para decirme que está en distintos lugares, me piden plata, me dan datos sueltos".

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Gracias a la difusión de la búsqueda, personas que viven en situación de calle se comunicaron con la familia de Micaela para decirles que habían encontrado ropa en el Parque Independencia.

Según los familiares de Micaela, la mujer tiene problemas de salud mental, lo que la llevó a pasar por internaciones en centros médicos.

Qué implica el hallazgo de ropa de Micaela en el Parque Independencia

En las últimas horas, se supo que se encontraron prendas que eran de Micaela debajo de un árbol lindero al espacio conocido como Jardín de los Niños, en la zona de Oroño y Lugones, donde el tradicional parque es limitado por las avenidas.

"Me llamó gente que vive en la calle y me dijo que ahí estaba la ropa; entonces, nos comunicamos con la policía", contó la madre.

Así se activa el protocolo de búsqueda: “Nosotras no buscamos muertas, buscamos vivas”

La última vez que su familia la vio, Micaela vestía una campera negra con inscripciones en amarillo, fucsia y azul, un pantalón de jean y zapatillas de lona negras. La ropa encontrada coincide con parte con esa descripción, aunque la Justicia aún no determinó si se considera que este hallazgo implica que Micaela haya sido víctima de algún delito.

La Fiscalía de la Segunda Circunscripción, a cargo de la doctora Florencia Corvalán, activó el protocolo de búsqueda de persona y pidió la colaboración de la población. Hasta el momento no hay personas detenidas ni un claro indicio sobre lo que ocurrió. La familia y vecinos continúan con rastrillajes en distintos puntos de la ciudad mientras esperan avances en la investigación.