La investigación por el asesinato de Julián Álvarez Guardia, por el que está detenida su novia, Victoria Cantero, acusada de supuestamente haberlo matado con un arma blanca en su casa de Resistencia, Chaco, dio un giro luego de que la familia del joven denunciara el faltante de una suma millonaria. Además, el caso sumó novedades después de que se conocieran más resultados de la autopsia.

El abogado Juan Arreguín, que representa a la familia de Julián, informó que habrían desaparecido entre 180.000 y 200.000 dólares de su casa, además de varios objetos de valor, como una cadena y un anillo de oro, que por el momento no fueron localizados. Según explicó, esa suma estaría vinculada a los trabajos que realizaba la víctima, que era dueño de una pizzería y se dedicaba a la compraventa de autos.

“Ella lo amaba a Julián, la verdad no está completa”: la nueva defensa de Cantero anticipó otra versión del crimen

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De acuerdo con los testimonios que aportaron sus familiares, el joven de 29 años guardaba el dinero en efectivo dentro de una caja roja ubicada en un placard de su habitación.

A partir de los propios dichos de la víctima, tenía la intención de destinar sus ahorros en la compra de una casa. Leticia Gómez Guardia, una de sus hermanas, declaró que tras su muerte, cuando revisaron su cuarto vieron que la caja había sido movida.

Victoria Cantero y Julián Álvarez Guardia.

En su declaración, indicó que cuando se realizó la inspección de la vivienda supuestamente habían corrido el colchón y la ropa estaba revuelta. Además, la querella busca que se determinen movimientos económicos registrados en billeteras virtuales y otras operaciones vinculadas a estas actividades comerciales, ya que no se descarta que haya habido más dinero en esas cuentas.

Caso Julián Álvarez Guardia: qué reveló la autopsia

En las últimas horas, nuevos estudios aportaron más información acerca de las circunstancias en las que murió Julián. La autopsia había señalado que la causa de su fallecimiento fue un shock hipovolémico que derivó en un paro cardiorrespiratorio, como consecuencia de una herida causada por un cuchillo.

Según el informe, se detectaron seis heridas punzocortantes: una en la base del cuello, lo que habría provocado que se desangrara. Las otras lesiones que se registraron fueron dos cortes en la clavícula derecha, otras dos en los brazos y una en el pulmón derecho.

Victoria Cantero, acusada de asesinar a su novio en Chaco.

El documento judicial también añade que el joven habría sido atacado en el momento en el que se encontraba sentado en un sillón. Según el expediente, su cuñado y amigo, Facundo Cantero, lo trasladó al Hospital Julio C. Perrando, donde fue sometido a una intervención quirúrgica pero finalmente murió poco después.

Por otro lado, la causa sumó recientemente el informe de la pericia psiquiátrica realizada a la acusada, que arrojó que la chica comprende la criminalidad de sus actos y puede dirigir sus acciones, por lo que es imputable.

Qué dijo el médico que examinó a Victoria Cantero

El próximo martes, la Fiscalía podría definir si Cantero permanece detenida con prisión preventiva. La imputación que enfrenta es la de "homicidio calificado por el vínculo", y de confirmarse la medida sería trasladada de la Comisaría 11° de Resistencia a la cárcel de mujeres Las Orquetas, en las afueras de la capital chaqueña.

En ese marco, se conoció la declaración del médico Adrián Ávalos, profesional de la División Medicina Legal Metropolitana, quien ratificó algunas de las lesiones que presentaba la joven en su cuerpo cuando la examinó, el 2 de agosto pasado, pocas horas después del episodio ocurrido con su pareja.

"En la parte superior izquierda de la espalda tenía eritema y excoriación, y del lado derecho solo eritema. En el tercio medio del brazo izquierdo, presentaba equimosis, mientras que en el pliegue del codo derecho tenía excoriación; en las rodillas también tenía eritema", indica el informe que elaboró.

El profesional añadió que las mismas fueron producidas por traumatismo con o contra elemento y mencionó que no necesariamente se trataban de golpes de una tercera persona. “Uno puede apoyarse o golpearse solo, y en este caso puntual, las lesiones no son de gravedad y parecieran más como un ‘agarre o empujón’”, sostuvo sobre las heridas que también están bajo investigación.

FP/LT