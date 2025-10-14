Gabriela Arací Barrios, una joven de 20 años que estaba desaparecida desde el domingo pasado a la madrugada en Avia Terai, Chaco, fue encontrada sin vida este lunes, tras una intensa búsqueda policial. Su cuerpo fue hallado en el interior de un pozo negro tapado con cemento, dentro de la vivienda de Jesús “Huesa” Salvatierra, uno de los cuatro detenidos en el marco de la causa que investiga un posible femicidio.

Según informó Diario Chaco, Gabriela había salido de su casa cerca de la medianoche del domingo, en el barrio 108 Viviendas, a bordo de su moto Corven Energy, con rumbo desconocido. Desde ese momento, su familia perdió todo contacto con ella y, al no regresar durante la madrugada, su madre decidió radicar la denuncia ante la Policía del Chaco, que activó de inmediato el protocolo de búsqueda y comenzó un amplio operativo para dar con su paradero.

Durante el domingo, los agentes policiales encontraron la moto de la joven completamente calcinada dentro de una casa abandonada, junto con un par de medias. Este hallazgo resultó clave para orientar la investigación y alertó a las autoridades sobre un posible crimen, por lo que se decidió intensificar los rastrillajes en la zona sur del barrio.

Las tareas de búsqueda llevaron finalmente a los investigadores hasta la vivienda de Salvatierra, considerado la última persona que vio con vida a la víctima. Tras obtener una orden judicial, la Policía allanó su domicilio con la ayuda de perros rastreadores de la División de Búsqueda de Personas. En el fondo del terreno, los efectivos descubrieron un pozo negro cubierto con cemento. Al destaparlo, personal de Bomberos encontró una bolsa de arpillera amarilla, en cuyo interior se hallaba el cuerpo parcialmente desnudo de una mujer, que luego fue identificado como el de Barrios.

El cuerpo sin vida de Gabriela Arací Barrios fue encontrado en un pozo cubierto con cemento en el patio de la casa de Jesús Salvatierra.

Salvatierra fue detenido de inmediato y trasladado a la comisaría local. Los investigadores señalaron que presentaba heridas compatibles con un intento de defensa por parte de la víctima, lo que refuerza la hipótesis de un ataque violento.

Junto con él, otras tres personas fueron arrestadas, entre ellas una mujer que sería su esposa, para que presten declaración testimonial. Sin embargo, los investigadores sospechan que Salvatierra, de 33 años, mantenía una relación sentimental extramatrimonial con Gabriela.

Durante el allanamiento, los agentes secuestraron cuatro cuchillos, prendas con manchas de sangre, un mantel, una motocicleta RX 150 cc y un equipo de radio portátil, elementos que serán peritados por los investigadores.

La causa, caratulada como presunto femicidio, quedó a cargo del fiscal Marcelo Soto, quien confirmó que Salvatierra fue el último en contactarse con la víctima y ordenó su imputación inmediata. En paralelo, los peritos analizan el teléfono celular del detenido para determinar si hubo comunicaciones previas al brutal desenlace.

Finalmente, el cuerpo de Gabriela fue trasladado al Instituto de Medicina y Ciencias Forenses, con sede en Sáenz Peña, donde se realizará la autopsia con el objetivo de establecer las causas y el momento exacto de la muerte.

