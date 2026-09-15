Condenaron a 8 años de prisión a José Nieto, el dueño de los dogos que mataron a una adolescente en 2023

La Cámara Primera del Crimen de la ciudad de Córdoba condenó este martes a 8 años de prisión a José Nieto, el dueño de los dos perros de raza dogo que atacaron y mataron a Trinidad Ballesteros, una adolescente de 15 años, en julio de 2023. El tribunal ordenó la inmediata detención del imputado tras la lectura del veredicto.

Nieto llegó al proceso judicial en libertad, bajo la imputación de homicidio simple con dolo eventual y lesiones leves, un encuadre legal que prevé penas de entre 8 y 25 años de cárcel. La resolución de los jueces contempla además una reparación económica de $34 millones para los familiares de la víctima por daños morales y otros conceptos derivados del trágico episodio, según informó La Nación.

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El hecho ocurrió el 9 de julio de 2023 en el barrio Estación Flores, ubicado en la zona sur de la capital cordobesa. Ballesteros había salido cerca del mediodía a pasear las mascotas de su tía a la altura de la calle Bucarest al 4800 cuando fue sorprendida en la vía pública por los dos animales de gran porte.

Los detalles del ataque a Trinidad Ballesteros en Estación Flores

Durante la embestida, los dogos le provocaron a la víctima severas mordeduras en la cabeza y las piernas. Pese a los intentos de auxiliar a la joven por parte de vecinos que declararon en la causa, no fue posible contener la agresividad de los animales antes de que le infligieran heridas de extrema gravedad.

La joven fue trasladada de urgencia al Hospital de Urgencias, donde ingresó en estado de inconsciencia y sufrió dos paros respiratorios. Los profesionales médicos le realizaron intervenciones quirúrgicas para reconstruirle parte del rostro, una oreja y el cráneo, pero el compromiso de dos arterias principales causó una pérdida masiva de sangre que desencadenó su fallecimiento al día siguiente.

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Tras atacar a la adolescente, los perros ingresaron a otra vivienda cercana y lesionaron a otra menor. La secuencia finalizó cuando el padre de esa niña mató a los dos dogos con un cuchillo para evitar que continuaran agrediendo a su familia.

Las investigaciones determinaron que los caninos se habían escapado de un domicilio cuyo dueño se encontraba de viaje en Catamarca. Mientras Nieto justificó en el debate que la vivienda había quedado al cuidado de su hija y que el escape pudo deberse al ingreso de un tercero, un testigo ocular aseguró ante el tribunal que el portón de la propiedad permanecía abierto y sin candado.

El expediente judicial sumó antecedentes por contravenciones previas atribuibles al acusado. En octubre de 2022, Nieto había sido multado tras la denuncia de un vecino, mientras que en abril de 2023 se radicó otra exposición en la Unidad Judicial N° 6 luego de que los animales atacaran a otra mascota del barrio.