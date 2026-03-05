Fiorella Belén Damiani, ex consejera escolar de Bahía Blanca, fue condenada por el delito de "falso testimonio agravado", acusada de haber denunciado falsamente a dos hombres por abuso sexual. Sin embargo, la mujer de 27 años no irá a la cárcel y el abogado de los jóvenes que estuvieron detenidos en la causa apelarán al fallo, en búsqueda de que reciba una pena mayor.

La decisión fue tomada por el juez Ricardo Gutiérrez, del Tribunal Oral Criminal Nº1 bahiense, que consideró que Damiani mintió durante el proceso penal y perjudicó a los inculpados, Joaquín Álvarez y Fernando Pereyra. El fiscal Mauricio Del Cero y el abogado de los denunciados, Juan Vitalini, habían solicitado nueve años de cárcel, mientras que su defensor pidió la absolución o que se le aplique el mínimo de la condena.

En ese contexto, el magistrado optó por condenarla a tres años de prisión en suspenso, por lo que no será detenida. Además, le aplicó una inhabilitación especial por seis años para declarar como testigo en procesos judiciales y reglas de conducta que tendrá seguir mientras dure la sentencia. Entre ellas, deberá fijar domicilio y tendrá que presentarse ante el Patronato de Liberados a modo de control.

“Se trató en el caso de afirmar como verdadero algo que no lo era, teniendo conocimiento de que sus manifestaciones incriminatorias hacia quienes fueran imputados de aquel proceso no eran verdaderas, y que tales declaraciones fueron brindadas en el marco de un proceso criminal que los perjudicó”, expresó el juez en el fallo contra Damiani por falso testimonio agravado.

Durante el proceso judicial, los videos aportados por los dos jóvenes denunciados resultaron determinantes. En las imágenes, según consta en la sentencia, se ve que la relación sexual con los jóvenes fue consentida, contradiciendo la versión de Damiani. Estas filmaciones fueron recuperadas de los celulares de los acusados, en los que se veía que quienes participaban estaban lúcidos.

A esto se sumaron los estudios médicos, que en un informe indicaron que no detectaron lesiones compatibles con un ataque sexual, mientras que los análisis toxicológicos arrojaron que no se encontraron rastros de ninguna droga en el cuerpo de la denunciante. De esta manera, Damiani fue detenida el año pasado y recibió una suspensión de su cargo de consejera escolar electa por el espacio libertario.

“Claramente es muy poco. Es muy poco porque a la luz de las pruebas exhibidas a lo largo de lo que fueron las tres audiencias del juicio”, se quejó Pereyra tras conocerse la decisión judicial, en declaraciones a La Brújula 24. "Es una burla, nos sentimos burlados. Una vez más el Poder Judicial nos decepciona, no solamente a nosotros, sino a toda la sociedad", añadió.

Por su parte, su representante legal aseguró que apelarán la condena al considerar que no refleja la gravedad de lo que sufrieron. "Se salvaron porque tenían un video, hay otras personas que no cuentan con una prueba así y se tienen que limitar a lo que dicen los psicólogos. Eso hace muy difícil demostrar la mentira", expresó Vitalini.

El caso por una falsa denuncia de abuso

Damiani fue detenida el 10 de abril de 2025 luego de que la Justicia determinara que la acusación que había realizado en 2017 contra los dos hombres por violación era falsa. Ese hecho se remonta hace casi diez años atrás en Punta Lara, donde había asistido a una fiesta, y posteriormente ratificó en más de una oportunidad sus acusaciones, incluso mientras ambos estaban detenidos.

Pereyra y Álvarez estuvieron acusados de "abuso sexual gravemente ultrajante, con acceso carnal agravado por ser cometido por dos personas". Luego de obtener la absolución, gracias a la presentación de los videos, los jóvenes realizaron demandas en el fuero civil y penal y tras el avance de la investigación que concretó la detención de Damiani el año pasado -recuperó la libertad a los pocos días-.

“Durante el acto sexual, el que filmó fue mi compañero, que en ese momento tenía una incipiente relación con ella, nada muy formal", recordó Pereyra en un reportaje con Infobae. Asimismo, dijo que la joven se llevó el celular para hacer desaparecer los videos, que habían quedado previamente guardados en la nube.

El delito de falso testimonio agravado prevé una pena de uno a diez años de prisión, según el Código Penal, y ahora la condena será revisada por instancias superiores.

