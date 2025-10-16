El cuerpo encontrado el martes pasado en un canal de desagüe en la zona de Valentina Norte, en las afueras de la ciudad de Neuquén, corresponde a Azul Semeñenko, la mujer trans que era intensamente buscada desde el 25 de septiembre.

Según el informe preliminar de la autopsia, Azul murió por causa de "heridas punzocortantes en la zona del tórax y brazos". Además, se informó que presentaba fracturas en la cara. El cuerpo fue encontrado dentro de una bolsa de plástico.

Azul Mía Natasha Semeñenko había cumplido 49 años ese mismo 25 de septiembre, y trabajaba en la Dirección de Protección Integral contra las Violencias de Neuquén. El gobierno provincial declaró dos días de duelo en su memoria. "Este crimen pone de manifiesto la urgencia de redoblar los esfuerzos en la lucha contra la violencia y la discriminación", dijo en un comunicado oficial.

La causa es investigada por la fiscal Guadalupe Inaudi bajo la carátula de transfemicidio. En la noche del miércoles, el equipo de la fiscalía se reunió con los familiares de Semeñenko, según comunicaron en un escrito.

Azul Semeñenko vivía en el barrio de Confluencia, en la ciudad de Neuquén. El 25 de septiembre, día de su cumpleaños número 49, asistió a un turno médico en el hospital Castro Rendón, en el centro de la ciudad; nunca se la volvió a ver. Ante su ausencia, sus familiares radicaron una denuncia por desaparición en la Comisaría 16.

Tras tres semanas de intensa búsqueda, movilizada por las compañeras y compañeros de Azul de la Dirección de Protección Integral contra las Violencias y acompañada por la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), una pareja que paseaba a sus perros por el barrio Valentina Norte halló el cuerpo en el canal de desagüe, envuelto en una bolsa de plástico.

